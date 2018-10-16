«Розірвали стосунки зі здоровим глуздом»: реакції на рішення РПЦ щодо Вселенського патріархату

Синод Російської православної церкви (РПЦ) вирішив розірвати церковне спілкування зі Вселенським патріархатом через його рішення надати автокефалію Українській церкві. У соцмережах цю подію зустріли двояко: з одного боку зазначають, що подібний крок РПЦ був очікуваним, з іншого ж жартують про втрату росіянами зв’язку зі здоровим глуздом.

«Кого Бог хоче покарати, тому відбирає розум», – так відреагував на рішення РПЦ голова інформаційного управління УПЦ КП Євстратія Зоря.

Чи могла Російська православна церква вчинити інакше? На його думку, могла: наприклад, домовившись про дотримання взаємних інтересів (як це було 10 років тому). Натомість, зазначає він, РПЦ обрала шлях свідомого загострення стосунків зі Вселенським патріархом.

«Мета є простою: самим посісти місце «першого патріархату». А для того, щоб цього досягти, потрібно це місце «очистити», – зауважує священнослужитель. – МП фактично ухопився за привід рішень Вселенського патріархату щодо України як за можливість заявити, що місце всеправославного кординуючого центру – вакантне».

«Ті, хто так довго запевняли, що через патріарха Московського знаходяться в євхаристійній єдності з усім православним світом і чекають на покаяння розкольників, – пише журналіст, композитор і диякон Роман Коляда, – тепер, після рішення синоду у Мінську, знаходяться у євхаристійній єдності тільки з московською сектою і чекають... чого, власне, вони тепер чекають вже неясно. Хіба другого пришестя здорового християнського глузду у душі та уми».

«Якщо РПЦ розриває відносини з ПЦ, то тепер вона просто Р?» – жартома запитує журналіст Михайло Ткач.

Те, що зараз відбувається навколо РПЦ письменниці Ірині Цілик ще півроку тому здавались нереальним, відтак, тепер за подіями, пов'язаними з Російською православною церквою вона спостерігає з особливим інтересом.

«Особливо захоплюючою і вражаючою виглядає новина про те, що ніякого томосу (тобто ліцензії) у них, починаючи з ХVI ст., і не було. Як «невдобно получилося», – пише вона.

Не менш цікаво подивитись їй і на подальшу поведінку РПЦ.

Наступним кроком російського православ'я, іронізує заступник голови ГО «Всеукраїнська люстрація»​ Олександр Аронець, тепер має бути оголошення Богом президента Росії Володимира Путіна.

А блогер Сергій Наумович продовжує цю думку жартом про те, що День народження Путіна тепер може стати однією з дат, на яку у Росії можуть перенести святкування Різдва:

А як щодо отримання тепер благодатного вогню на Великдень? Тут соцмережі пропонують росіянам не менш цікаві варіанти:

Утім, це не єдине, про що заговорили після скандального рішення Російської православної церкви. Дехто у зв'язку з ним перейнявся майбутнім народного депутата Вадима Новинського, відомого своєю прихильністю до РПЦ:

«Поїздки на Афон – особливий ритуал для адептів «політичного православ'я», – пише журналістка Соня Кошкіна. – А ось тепер виходить, що на Афон любителям усієї цієї екзотики не можна. Зась... Який же біль».

Чому для українців рішення РПЦ про розірвання спілкування зі Вселенським патріархатом є виключно позитивним, пояснює директор з маркетингу телеканалу «Еспресо» Микола Типусяк.

«Відтепер не потрібно буде пояснювати, що є православне християнство, а є його окремий російський різновид, що пропагує Російська православна церква, в якій культивується ідея рабства і поклоніння царю... Тож вітаю всіх українців з цією важливою подією!» – зазначає він.

А народний депутат і блогер Віталій Чепінога тим часом жартує з приводу того, яких нововведень українській церкві слід чекати тепер:

«Кирил скликав Синод російської церкви у Мінську, щоб відвернути увагу від початку підключення гарячої води в Києві», – іронізує журналіст Юрій Луканов.

«Російська церква рішуче розірвала стосунки.... зі здоровим глуздом», – підсумовує Дмитро Сіманський.

«Тепер РПЦ перебуває у спілкуванні сама з собою, як і належить божевільним», – додає блогер Роман Шрайк.

«Так і до реалізації ініціативи в'їздних віз для російських громадян недалеко», – прогнозує політолог Олеся Яхно-Бєлковська.

Тим часом американське видання The New York Times пише про те, що церковний розкол розірве останній імперський зв’язок між Москвою та Києвом.

А поки РПЦ заборонила своїм вірянам молитися в Стамбулі, Анталії і на грецьких островах.

НА ЦЮ Ж ТЕМУ:

Порошенко про рішення РПЦ: «Ми на правильному шляху»

Росіянам припекло: томос для України здійняв переполох серед виборців Путіна

Церква України і «анафема Варфоломію»: мудре рішення роздратувало Кремль

Томос для України: Київський патріархат закликав готуватися до об’єднавчого собору

Порошенко: побачите людей, які закликатимуть узяти силою лавру, монастир чи храм, знайте, то – московська агентура