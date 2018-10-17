Українця-власника замку в Бургундії будуть повертати додому і судити

У 2006 році підприємець Дмитро Малиновський хотів стати депутатом Одеської міської ради, але не схотів витрачати гроші чи то на роботу в своєму окрузі, чи то на хабар керівництву обласної організації «​Партії регіонів»​. Його викреслили зі списку кандидатів від «​Партії регіонів»​ одразу після виборів. В 2012 він став фігурантом справи про шахрайство, а з 2014 року прикидався мертвим – довідку про це видали в окупованому Луганську. Підприємця затримали у Франції на початку жовтня. І його заарештоване майно можуть передати на користь України, не виключають у Генеральній прокуратурі.

Як розповідають Радіо Свобода одеські політики, в 2006 році місцеві виборчі списки Партії регіонів контролював тодішній одеський олігарх і народний депутат Леонід Климов. Він і досі залишається народним депутатом – сьогодні від партії «Відродження», але велика частина його статків заарештована, як можливо набута корупційним шляхом. Включити в список Дмитра Малиновського Климова попросили, колишній голова Одеської обласної Ради і нинішній керівник одеської міської організації «Солідарність» – БПП», розповідає Радіо Свобода Михайло Шмушкович.

«Просив» за Малиновського Микола Янковський – колишній народний депутат і тодішній бенефіціар Горлівського концерну «Стірол», говорить Шмушкович, який в 2006 році також за списком «Партії регіонів» став депутатом Одеської міської ради.

Малиновський на той час згідно із офіційною інформацією очолював одеське підприємство «КАМІА» – це київське підприємство було одним з засновників компанії «Стіролхімінвест». Згідно із аналітичною базою «Youcontrol», з 2007 по 2011 рік Малиновський також був керівником компанії «Нерейінтертранс». Її кінцевим бенефіціаром знову ж таки виступає Янковський, причому через офшор в Монако. Ще Малиновський був керівником українського представництва компанії «Снемо Іnvеsт Тrаdе llp» – британської субсидіарної компанії концерну «Стирол».

За результатами виборів, «Партія регіонів» отримала 38 місць в міській раді, а Малиновський був 39-м. Втім коли місце для нього звільнилось, політика в списках вже не було.

«Климов погодився на прохання Янковського і включив Малиновського до виборчого списку. Але одразу після виборів Малиновського викинули зі списків. За моєю інформацією Клімов вимагав від нього 400 тисяч доларів за фактичне проходження в міську раду, але той відмовився. І коли після першої сесії перший номер у виборчому списку, Олексій Костусєв, відмовився від міської ради, депутатом став Борис Пеколок – він в списку одразу після Малиновського», – пригадує Шмушкович. Пізніше депутатами стали ще двоє людей – вони були наступними після Пеколка. Більше про Малиновського Шмушкович не чув.

Малиновський намагався брехати про свої видатки на вибори – виборчий штаб

Сумнівається щодо величини суми співрозмовник Радіо Свобода, який тоді працював в одеській партійній організації «Партії регіонів». За словами цього джерела, якщо про гроші і йшлося, то сума мала б бути менше – до 150 тисяч доларів. Чи просив Климов гроші конкретно у Малиновського, співрозмовник не знає.

​Малиновського тоді визначив кандидатом виборчий штаб і в обов’язки кандидата входило створення приймалень для громадян і забезпечення їхньої роботи. Втім активну виборчу роботу він тоді не проводив, розповідають Радіо Свобода.

«Малиновський намагався показати видатки на виборчу кампанію, в якій він спочатку брав участь і перевищував ці суми в десятки разів. Він витратив ближче до кінця виборчої кампанії може десь дві тисячі доларів – орендував невеличке офісне приміщення, посадив там людину для роботи. Але я боюсь, що та людина грошей так і не отримала», – говорить співрозмовник.

Народний депутат Микола Скорик, який тоді балотувався в Одеську обласну раду від «Партії регіонів» підтвердив Радіо Свобода, що Малиновського зі списків дійсно викреслили. Втім причини такого рішення він вже не пам’ятає.

«Я не знайомий із Малиновським особисто, тільки бачив його кілька разів. Дійсно його викинули тоді, вже не пам’ятаю за що, чесно кажучи. За якісь недобросовісні і непорядні дії. Він дійсно балотувався, був у списку, але у міськраду не потрапив саме через свою непорядність», – говорить Скорик. Він також порадив Радіо Свобода звернутися до Леоніда Клімова, але той не відповів на надіслане нами запитання.

У Малиновського заарештували майно на суму близько трьох мільонів євро

Європейські правоохоронці підозрюють Малиновського у міжнародному шахрайстві і відмиванні грошей. Згідно із повідомленням Європолу, що французька влада в січні 2018 року почала розслідувати підозрілі грошові транзакції, пов’язані з придбанням замку за три мільйони євро (3,5 мільйона доларів) у Бургундії. У цій операції була задіяна базована в Люксембурзі компанія.

Пізніше було встановлено, що кінцевим бенефіціаром оборудки була людина, яку в Україні розшукували за підозрами в «широкомасштабній корупції» і якій вдалося уникнути правосуддя, подавши «підроблене свідоцтво про смерть». Варто додати, що свідоцтво про смерть видало Луганське міське управління юстиції 25 жовтня 2014 року – суд не взяв це до уваги і затвердив факт смерті. Це рішення було скасоване через апеляцію Генеральної прокуратури.

Одна зі справ, в якій згідно із повідомленнями ЗМІ, замішаний Малиновський, розслідується в Одесі. Влітку 2018 року суддя по цій справ взяв самовідвід і тепер її доведеться розглядати заново. Що найменш ще один фігурант справи перебував за кордоном – в 2017 році Київський районний суд Одеси зобов’язав перекласти екстрадиційні документи на англійську і направити їх в Литву.

За словами заступника генерального прокурора Євгена Єніна, Литва була невірним слідом – там переховувався не головний фігурант справи, а лише його помічники. Шукати громадянина довелося в тісній співпраці багатьом правоохоронним структурам і знайти його довго не вдавалося.

«Сьогодні він цікавить не тільки українських правоохоронців, а також і європейських. Відмивання грошей – це міжнародний злочин, особливо враховуючі розміри. Його навіть помилково олігархом деякі в Європі почали називати, хоча це звісно не так. Особисто я два роки працював над тим, щоб його спіймати. Треба сказати, що це спільна робота правоохоронних структур і тих кредиторів в Україні, які дуже хотіли знайти громадянина М. і притягнути його до відповідальності», – заявив Єнін в коментарі Радіо Свобода.

Екстрадиційний запит на затриманого склали від прокуратури міста Київ – саме вона розслідує ті епізоди, які дозволять як найшвидше доправити його в Україну. Кваліфікація злочинів, в яких підозрюють українця, передбачає також можливу конфіскацію його майна, зазначив Єнін. Нагадаємо, що поліція заарештувалa активи обсягом у 4,6 мільйона євро (5,3 мільйона доларів), які включають «замок, вінтажний Ролс-Ройс «Фантом» та три роботи Сальвадора Далі.