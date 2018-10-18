Антигерої Колумбайн: ті, хто обожнює і наслідує шкільних убивць

Володимир Абаринов

20 квітня 1999 року двоє учнів випускного 12-го класу вчинили масове вбивство в американській школі Колумбайн поблизу Денвера, штат Колорадо. Вбивць звали Ерік Гарріс і Дилан Кліболд. Акція була ретельно продумана. Вони встановили саморобні бомби з таймерами в шкільній їдальні. Людей, що вибігали зі школи після вибухів, вони планували розстрілювати з вогнепальної зброї. Однак бомба не вибухнули (контакти були з'єднані неправильно), і тоді Гарріс і Кліборд почали вбивати школярів з вогнепальної зброї. Поранення отримали 36 осіб, з них 13 – смертельні. Вбивці пробули в школі близько години, потім вступили в перестрілку з поліцією і зрештою наклали на себе руки – кожен вистрілив собі в голову.

Г​арріс і Кліболд в шкільній їдальні після перших вбивств. Зйомка камери відеоспостереження. Це зображення транслювали в прямому ефірі всі телекомпанії.

Чому? Чому? Чому?

Трагедія вразила Америку і породила безліч версій причин агресії в підлітків. Експерти, політики і журналісти міркували про шкоду брутальних відеоігор, про доступ до вогнепальної зброї, про шкільне цькування, про побічні ефекти антидепресантів, нібито прописані Гаррісу.

Багато хто звернув увагу на дату 20 квітня – день народження Гітлера. Гаррісу і Кліборду миттєво приписали неонацистські переконання. Говорили, що вони відкрито заявляли про свою неприязнь до етнічних меншин і були членами якоїсь міфічної організації «Мафія в шинелях».

Ця версія була не дуже переконливою. Гарріс і Кліболд спочатку планували побоїще на 19 квітня – день теракту в Оклахома-Сіті, до того моменту наймасштабнішого в історії США. На 20 її перенесли, тому що патрони, замовлені Гаррісом, доставили лише 19 ввечері.

Не підтвердилася і звичайна в таких випадках теорія про те, що вбивці були невдахами, жертвами насмішок однокласників і мстилися за своє приниження. Ерік і Дилан виросли в цілком благополучних сім'ях і аж ніяк не були знедоленими. Обидва брали активну участь в постановках шкільного театру, знімали відеофільми для своїх шкільних проектів і були адміністраторами шкільного веб-сайту. У них не було проблем у спілкуванні з ровесниками обох статей.

Були повідомлення, що Гарріс, пристрасний геймер, створив і розмістив на своєму персональному сайті кілька рівнів супер-популярної «стрілялки» Doom. Інтер'єрами для цих рівнів нібито послужили приміщення школи Колумбайн, а вороги, яких слід було знищити, мали схожість з однокласниками Гарріса. Рівні він дійсно створював, але шкільних інтер'єрів і однокласників в них немає.

Помилковою виявилася й інформація про те, що причиною агресії стали антидепресанти. Вони не вбивали спеціально християн (в одного з учнів вони нібито вистрілили після того, як він ствердно відповів на запитання, чи вірить він в Бога – цей епізод виявився вигаданим). Не цілилися в представників етнічних меншин чи особистих кривдників.

Америка губилася в здогадах. Звичні кліше не працювали. Обсипаний призами документальний фільм Майкла Мура «Боулінг для Колумбайн» вселяв глядачеві, що всьому виною атмосфера страху і насильства, насаджувана панівними колами. Логіка Мура занадто прямолінійна: він пов’язував шкільний розстріл з наявністю оборонних підприємств на околицях школи, і з бомбардуваннями Сербії, і навіть з боулінгом, в який нібито грали Харріс і Кліборд в день розстрілу (ця інформація виявилася помилкою пам’яті).

Одного психологічного портрету немає

ФБР після розстрілу в Колумбайн досліджувало 18 аналогічних випадків включаючи цей. Співробітник бюро Мері Еллен О'Тул, що займалася дослідження, в інтерв’ю Радіо Свобода розповіла:

Загального образу, загальної характеристики людини, що стріляє в школі, немає

– Ми дійшли висновку, що загального образу, загальної характеристики людини, що стріляє в школі, немає. Ми зробили такий висновок тому, що цей вид злочинів дуже рідкісний. Люди, звичайно, сподіваючись, що ФБР зможе надати їм характеритик, якісь знаки, які попереджають про те, хто ці люди, які загрожують своїм одноліткам. Таких характеристик немає ...

Учні, які брали участь в перестрілках в школах, не гомогенні. Одні – з сімей батьків-одинаків, інші – з сімей, де двоє батьків. У них різне соціальне походження, різний життєвий досвід, різний економічний статус. Важливо, коли учень загрожує, не судити його по тому, як він виглядає, не говорити: ось він пофарбував волосся в малиновий колір і тому він швидше за все виконає погрозу.

ФБР запросило взяти участь в реконструкції того, що сталося експертів зі світовими іменами. Через п’ять років після трагедії двоє з них, професор психіатрії Мічиганського університету Френк Окберг і психолог ФБР з багатою клінічною практикою Дуейн Фузелі, виклали свої висновки журналісту Дейву Каллена.

На думку цих фахівців, уважно вивчили щоденник Гарріса та інші матеріали справи, це злочин нетипово для шкільних розстрілів. Шкільні стрілки зазвичай діють імпульсивно і багато в чому спонтанно. Гарріс і Кліболд готували свою акцію рік. Їхній задум був куди грандіозніший.

Прикладом їм служив Тімоті МакВей, учасник війни в Перській затоці, який підірвав 19 квітня 1995 року адміністративне будівлю в Оклахома-Сіті. Вибух убив 168 людей і поранив більше 680. Гарріс і Кліболд хотіли перевершити МакВей. Якби вони правильно з’єднали підривники з пропановими балонами, число загиблих могло скласти 600 осіб. Для них, як для МакВея, головним було послання нації. До масового розстрілу вони були не готові, тому металися по школі безладно і стріляли тільки в тих, хто випадково потрапляв на очі. Другим актом драми повинен був стати вибух їхніх машин на парковці, коли там збереться побільше школярів, які вижили у школі, їхніх батьків, рятувальників, поліцейських і журналістів. Вони розраховували потрапити в прямий ефір національних телекомпаній, які будуть вести репортаж з місця подій. Але все з самого початку пішло не так, як було задумано.

Відео, зняте Гаррісом і Кліболдом для шкільного проекту. Майбутні вбивці зображують «Шинельну мафію».

Фузелі і Окберг стверджують, що у Гарріса і Кліболда не було спільного мотиву. У них занадто різні особистості. Кліболд – депресивна особистість зі схильністю до суїциду. У своїх проблемах він звинувачував себе самого і легко перезбуджувався. Гарріс – холодний і розважливий вбивця, психопат. Психопати не живуть у світі ілюзій. Вони раціональні і чудово знають, що роблять. Саме Гаррісу належали ідея і план акції.

Дейв Каллен десять років розслідував розстріл в Колумбайн і в підсумку опублікував книгу. У недавньому інтерв'ю виданню «Медуза» він говорить серед іншого про наслідувачів:

Наслідувачі вчаться один у одного, нападники навмисно відтворювали деталі стрілянини в школі Колумбайн: цитували слова Еріка і Ділана, одягалися, як вони, відтворювали весь ланцюжок подій

– Наслідувачі вчаться один у одного, вони бачать в Еріці і Ділані батьків-засновників цього руху ... Я був вражений кількістю випадків [десять за 2013-2015 роки], коли нападники навмисно відтворювали деталі стрілянини в школі Колумбайн: цитували слова Еріка і Ділана, одягалися, як вони, відтворювали весь ланцюжок подій ...

Гарріс і Кліболд стали культовими фігурами, навколо них виросла ціла субкультура. У них є не тільки наслідувачі, а й ті, хто обожнює – міжнародний фандом, члени якого називають себе «колумбайнерами». У лютому 2015 років зо три колумбайнера планували вчинити масове вбивство в торговому центрі Галіфакса в канадській провінції Нова Шотландія. У одного з них здали нерви, і він повідомив про змову в поліцію, після чого застрелився. Познайомилися всі троє через акаунт колумбайнерів в соціальній мережі Tumblr.

Дуже цікавився побоїщем в Колумбайн Адам Ленза, який розстріляв у грудні 2012 року в початковій школі Сенді-Хук в Коннектикуті 20 дітей і шістьох дорослих. Спільнота прихильників є і у Джеймса Холмса, який розстріляв глядачів «Бетмена» в липні 2012 року в місті Аврора, штат Колорадо. Біля будівлі суду в Бостоні, де судили за вибух на марафоні Джохара Царнаєва, теж зібралася група молодих фанаток терориста, що злетілися з різних міст США. Вони знайшли один одного і об'єдналися за допомогою Twitter. Деякі з них говорили, що вимагають справедливого суду для Царнаєва. Інші вірять в теорію змови, жертвами якого стали брати Царнаєви. Але більшість просто не замислюються над суттю справи; для них Джохар Царнаєв – гарненький юнак-знаменитість, секс-символ на кшталт Джастіна Бібера.

Оригінал – на сайті Російської редакції Радіо Свобода