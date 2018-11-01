Весной 2014 года Марк Этерингтон освобождал в Славянске захваченных боевиками сотрудников ОБСЕ. ОБСЕ подтвердила, что с 1 ноября он стал новым заместителем главы ее Специальной мониторинговой миссии в Украине и заменл на этом посту швейцарца Александра Хуга. Хуг покидает пост, поскольку достиг 10-летнего предела работы в ОБСЕ. Хуг занимал должность замглавы СММ ОБСЕ с марта 2014 года и фактически стал «лицом» представительства ОБСЕ в конфликте на востоке Украины. Вот что нам известно о его приемнике Марке Этерингтоне.



Интеллектуал, офицер, опытный сотрудник

Марк Этерингтон получал образование в Йоркском и Кембриджском университетах (в том числе, по специальности «международные отношения»), а также в Королевской военной академии в Сандхерсте. В течение шести лет Этерингтон служил в парашютном полку британской армии, в том числе участвовал в операциях в Северной Ирландии.

В 1992-1995 годах он был прикомандирован к мониторинговой миссии Европейского сообщества в бывшей Югославии. Именно на Балканах Этерингтон получил первый обширный опыт в сфере пост-конфликтного урегулирования – он участвовал в европейских миссиях в Хорватии, Боснии, Сербии и Косово.



Опыт работы по всему миру (кроме ОБСЕ)

Марк Этерингтон, помимо его опыта работы в ОБСЕ в качестве старшего представителя миссии по связи, был руководителем группы в Южном Судане, а также от имени Министерства иностранных дел и по делам Содружества Великобритании руководил группой в отделе стабилизации правительства Великобритании в различных полевых миссиях в разных странах.

Часть карьеры Этерингтона связана с работой в Ираке и Афганистане. В 2003 году по приглашению МИД Великобритании его назначили в Коалиционную временную администрацию Ирака (2003−2004) – переходное правительство, которое приняло на себя ответственность за власть в стране после вторжения США и сил международной коалиции.

Этерингтон стал губернатором провинции Васит, которая была зоной ответственности украинского миротворческого контингента в Ираке. За деятельность в Ираке и предыдущую миротворческую работу Этерингтон был удостоен Ордена Британской империи.

Он также написал документальную книгу «Мятеж на берегах Тигра» (Revolt on the Tigris), в которой отразил проблемы временной администрации Ирака. Впоследствии она получила позитивные отклики за честность и трезвость взгляда на проблемы урегулирования конфликта в Ираке.

В Украине в ОБСЕ с самого начала вторжения

Марк Этерингтон уже весной 2014 года в составе СММ ОБСЕ принимал участие в урегулировании конфликта на Донбассе. Так, в конце апреля 2014 года заместитель главного наблюдателя Марк Этерингтон и его команда находились в Донецке на протяжении более недели, организуя и обеспечивая ежедневные контакты, нацеленные на освобождение инспекторов миссии. Тогда в оккупированном Славянске боевики бод руководством Стрелкова-Гиркина захватили 13 представителей ОБСЕ.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)