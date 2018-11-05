Як голосує українська громада США на проміжних виборах у США

У штаті Пенсильванія у США українці можуть вплинути на результати перегонів до Конгресу. Що ж найперше хвилює українську громаду?

Українська громада США історично голосувала за Республіканську партію. Адже республіканці свого часу вважалися палкими борцями з комунізмом. У наш час, саме за президента-республіканця, Україна отримала значну підтримку у боротьбі з російською агресією, переконана Ірина Мазур, активістка української громади Філадельфії.

За часів президента Трампа все-таки Україна отримала значну фінансову підтримку, значну підтримку зброєю

«За часів президента Трампа все-таки Україна отримала значну фінансову підтримку, значну підтримку зброєю», – каже Мазур.

Втім, на цих виборах, вподобання виборців українського походження віддзеркалюють загалом ситуацію в країні, яка гостро розділена за партійною лінією. В першу чергу, це пов’язано з анти-імміграційною політикою нинішньої республіканської адміністрації, – каже Уляна Мазуркевич, яка працює волонтером у штабі кандидатки від демократів до Палати представників Конгресу США.

Іммігранти, які приїжджають сюди, потребують притулку, безпеки, харчів, і ми їх арештовуємо? – Ні!

«Іммігранти, які приїжджають сюди, нещасні люди, які подорожують з Південної Америки, які потребують притулку, безпеки, харчів, і ми їх арештовуємо? – Ні!» – каже громадська активістка Уляна Мазуркевич.

Щоправда, українську громаду – чи то прихильників демократів, чи республіканців – першочергово хвилює позиція кандидата щодо України.

Найважливіше питання – це як Америка ставиться до Росії, як кандидати підтримують санкції, як відносять до того, коли ми українці звертаємось про допомогу

«Найважливіше питання – це як Америка ставиться до Росії, як кандидати підтримують санкції, як відносять до того, коли ми українці звертаємось про допомогу. Вони нас знають і нам допомагають, але головне, як вони ставляться до України, до українського питання», – вважає президент Українського культурно-освітнього центру Філадельфії Андреа Жаровська.

Український культурно-освітній центр Філадельфії

Саме ці питання і ставлять українські активісти на зустрічах з американськими політиками.

Ми прямо питаємо кандидата, що він думає про Крим, що він думає стосовно Донбасу

«Ми прямо питаємо кандидата, що він думає про Крим, що він думає стосовно Донбасу. Щодо відносин з Росією, щодо відносин з Україною. Чи повинна Україні надаватися допомога. Ми не боїмося ставити дуже різкі та прямі запитання», – розповідає Ірина Мазур.

Цього року у штаті Пенсильванія у результаті перекреслення виборчої мапи, було створено кілька нових округів. Один з них - у передмісті Філадельфії, в районі, де проживає багато українців. За цей округ змагаються новачки в перегонах за місце в Конгресі США – демократка Меделін Дін та республіканець Ден Дейвід. Обидва стверджують – українці грають надзвичайно активну роль у політичному житті громади.

Я хочу бути частиною глобального діалогу та дипломатичної роботи, яка захищає Україну від атак на її суверенітет

«Округ, в якому я балотуюсь, багатий на українську спадщину. Вони мене привітали, я мала змогу зустрітись з активістами. Я хочу бути частиною глобального діалогу та дипломатичної роботи, яка захищає Україну від атак на її суверенітет, на її економіку, мир та безпеку, яка зупинить кровопролиття», – каже кандидатка в конгресмени від демократів Меделін Дін.

Кандидат в конгресмни від республіканців Ден Дейвід

Я чітко переконаний, що Путін представляє загрозу світу, величезну загрозу Україні

«Єдиний кокус, до якого я вже пообіцяв вступити – це український кокус. У перший же день, я буду в цьому комітеті разом з конгресменом Фітцпатріком. Я розумію Європу, Росію. Я чітко переконаний, що Путін представляє загрозу світу, величезну загрозу Україні. Він справжній злочинець-вбивця, і його треба зупинити. Люди на зразок Путіна не розуміють переговорів. Санкцій недостатньо. Ми повинні вдарити по його олігархах, ми повинні вдарити по фундаменту його влади. Він вбиває українців, і він має за це відповісти. І ніколи я не погоджусь, що Крим – це частина Росії. Крим – це Україна", – каже кандидат в конгресмени від республіканців Ден Дейвід.

Пенсильванія – штат, який протягом останніх майже тридцяти років на президентських виборах голосував за демократів. У 2016-му місцеві виборці віддали перевагу республіканцю Дональду Трампу.

Результати голосування 6-го листопада у цьому окрузі, яке багато експертів називають референдумом перших двох років президентства Трампа, мають показати – наскільки успішно чинний президент склав свій перший іспит перед українцями Філадельфії та її передмістя.