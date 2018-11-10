Радіо Свобода Daily: Сотні мільйонів гривень були зняті у банку сина Януковича через касу банку Порошенка

Як із банку Януковича через банк Порошенка вивели до 2 мільярдів гривень

Масштаби корупції колишнього президента Віктора Януковича відомі далеко за межами України, а кадри з його резиденції «Межигір'я» облетіли чи не весь світ. Від часу, коли вже постмайданна влада пообіцяла «повернути награбоване українцям», минуло майже 5 років. Одним з таких активів мали стати майже два мільярди гривень на рахунках у банку сина екс-президента Олександра Януковича. Але час йшов, арешти з цих рахунків один за одним знімав суд, і зрештою майже всі ці гроші були виведені з банку – готівкою, зняті десятками мільйонів гривень за раз. Іронія долі чи ні, але свій відсоток заробив на цьому банк нинішнього президента України Петра Порошенка. Адже в більшості випадків гроші забирали саме через каси його «Міжнародного інвестиційного банку». «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода й телеканалу «UA:Перший») дослідили, як майже два мільярди гривень розчинилися на рахунках в банку сина Януковича просто на очах українських правоохоронців і чому це взагалі стало можливим.

Луценко каже, що продовжить працювати генпрокурором

Генеральний прокурор України Юрій Луценко, який днями подав заяву про відставку, заявив, що продовжить працювати на своїй посаді. Луценко пояснив, що президент Петро Порошенко повернув його заяву без задоволення. «Якщо мені висловив парламент недовіру аж 38 голосами, а значить це означає вотум довіри, тоді я змушений працювати далі», – сказав він.

5 заяв єврокомісара

Європейський комісар з питань європейської політики сусідства та розширення Йоганнес Ган відвідав Україну. Єврокомісар зустрівся з президентом України Петром Порошенком, прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом, керівником НАБУ Артемом Ситником. Разом з міністром закордонних справ Павлом Клімкіним він вшанував пам’ять Героїв Небесної сотні. Ган та представник Програми розвитку ООН в Україні підписали угоду про підтримку Євросоюзом сходу України. Радіо Свобода опублікувало 5 головних заяв єврокомісара.

Так звані вибори в окупації

Уже цієї неділі, 11 листопада, на окупованій російськими гібридними силами частині Донбасу пройдуть так звані «вибори» ватажків проросійських адміністрацій. «Передвиборна» агітація в непідконтрольних Україні Луганську почалася раптово і не так давно – близько 2 тижнів тому, хоча білборди на підтримку кандидатів з'явилися в місті ще на початку жовтня. Активна фаза агітації почалася з «ходіння по домівках», розсилання запрошень, реклами на місцевому ТБ, розвішаних по місту білбордів, переважно на підтримку ватажка бойовиків Леоніда Пасічника, і погроз «бюджетникам». Що про це все думають місцеві мешканці, і чи збираються йти на псевдоголосування – в продовженні серії публікацій Радіо Донбасс.Реаліі «Записки з окупації».

Коли українцям «підмінили» літери?

Українці чують українську мову, але не бачать, бо користуються не власною абеткою. Це шрифт, який запровадив Петро І три століття тому, доводить художник-каліграф, професор Василь Чебаник. Уже понад 40 років він досліджує графіку літер і навіть відтворив українську абетку, яка має традиції України-Руси та козацьких скорописів. Каже: такий шрифт не лише унікальний та впізнаваний, а й усуне плутанину з латинськими літерами. Як мала б виглядати українська абетка і чому до неї варто повернутися, Василь Чебаник розповів і показав Радіо Свобода.

Українська рив'єра – Заліщики

Томатне Колорадо України, ще раніше – курорт номер один у Польщі. Це все про західноукраїнське містечко Заліщики. Його особливу красу та туристичні принади колись знищили Друга світова війна, повені та радянська влада. Тепер усе це тут намагаються відродити, і туристи зі всього світу вже тисячами їдуть сюди за новими враженнями. Та місцеві б'ють на сполох, місту може загрожувати екологічна катастрофа. Чим саме ваблять Заліщики? Яка загроза зависла над містечком?

Усик – Белью

Й невеликий анонс на вихідні. Український боксер Олександр Усик 10 листопада захищатиме звання абсолютного чемпіона світу у ваговій категорії до 90,7 кілограма в бою з британцем Тоні Белью. Поєдинок відбудеться в британському Манчестері на місцевій Manchester Arena. Очікується, що головний бій вечора розпочнеться близько 00:00 11 листопада за київським часом. Українець захищатиме свої чемпіонські пояси за версіями WBC, WBA, WBO і IBF.

Ви теж вмійте захистити свої досягнення, але не обов’зково кулаками :)

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