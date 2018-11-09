Підсумки візиту Йоганнеса Гана в Україну: 5 заяв єврокомісара

Європейський комісар з питань європейської політики сусідства та розширення Йоганнес Ган відвідав Україну. Єврокомісар зустрівся з президентом України Петром Порошенком, прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом, керівником НАБУ Артемом Ситником. Разом з міністром закордонних справ Павлом Клімкіним він вшанував пам’ять Героїв Небесної сотні. Ган та представник Програми розвитку ООН в Україні підписали угоду про підтримку Євросоюзом сходу України.

Радіо Свобода публікує 5 головних заяв Єврокомісара.

Про підтримку сходу

Європейський комісар з питань європейської політики сусідства та розширення і постійна представниця Програми розвитку ООН в Україні Оснат Лубрані підписали угоду щодо програми ЄС із підтримки сходу України. Як початок нової фази проекту «Підтримка Євросоюзом сходу України – відновлення, зміцнення миру та урядування, 2018-2022 роки» ЄС зробив внесок у 25 мільйонів євро.

З цією програмою ми сподіваємося зробити свій внесок в українську амбіційну реформу зі зменшення наслідків цього конфлікту на контрольованих урядом регіонах Донецької та Луганської областей

«Ця 25-мільйонна програма буде імплементована ПРООН та надаватиме підтримку переміщеним університетам, коледжам, медичній системі, малим компаніям та підприємцям, а також тим людям, які постраждали від насилля та примусового переміщення. З цією програмою ми сподіваємося зробити свій внесок в українську амбіційну реформу зі зменшення наслідків цього конфлікту на контрольованих урядом регіонах Донецької та Луганської областей», – сказав Ган.

Допомогу спрямують у сфери децентралізації та місцевого урядування. Особливу увагу приділять інклюзивним і якісним медичним послугам.

Про напади на активістів

Ган заявив, що вбивці чиновниці Херсонської міської ради, активістки Катерини Гандзюк, яка померла 4 листопада, і нападники на громадських активістів мають бути притягнуті до відповідальності.

«Ця подія – я маю на увазі напад (на Катерину Гандзюк, – ред.) – було вже чимось гідним засудження, таким, що не повинно було статись. Але те, що це призвело до її смерті, ще більш трагічно. Думаю, вам дійсно варто звернути увагу на цей випадок, тому що це почасти затьмарює чимало ваших досягнень як уряду», – сказав Йоганнес Ган, звертаючись до прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана.

У своєму твіттері Ган зазначив, що без суворого дотримання верховенства права і незалежних судових інституцій не буде стабільної, сучасної та процвітаючої України.

Про угоду «Реформи заради інвестицій»

На жаль, тільки одна умова була виконана. Ми могли використати 10 мільйонів, а решту 40 мільйонів буде втрачено. Це не те, що має нас задовольняти

Єврокомісар вручив Гройсману Звіт про імплементацію реформ в Україні за 2018 рік та висловив розчарування тим, як Україна виконує угоду «Реформи заради інвестицій».

«На жаль, тільки одна умова була виконана. Ми могли використати 10 мільйонів, а решту 40 мільйонів буде втрачено. Це не те, що має нас задовольняти», – заявив Ган.

Разом з тим він відзначив поступ України в реформах охорони здоров’я, освіти, публічного адміністрування та децентралізації.

Про Суспільне мовлення

Перед зустріччю з представниками уряду України Ган відвідав офіс Національної суспільної телерадіокомпанії. На думку єврокомісара, ухвалити закон про незалежного мовника з боку української влади недостатньо.

Пов’язаним із законом про «Суспільне» є забезпечення його фінансування. В цьому напрямку законом нехтують, і це призводить до складнощів, зокрема напередодні виборів

«Пов’язаним із законом про «Суспільне» є забезпечення його фінансування. В цьому напрямку законом нехтують, і це призводить до складнощів, зокрема напередодні виборів. Я думаю, всі зацікавлені в тому, щоб мати інституцію, яка, я сподіваюсь, надаватиме нейтральну об’єктивну інформацію про те, що відбувається», – зазначив Ган.

Він запевнив, що якщо мовник отримає фінансування, можна буде вимагати від нього якості програм і каналів.

Про антикорупційні органи

Єврокомісар дав спільну із директором Національного антикорупційного бюро Артемом Ситником прес-конференцію. На ній він похвалив НАБУ за «чудові результати» роботи.

НАБУ досягло чудових результатів

«НАБУ, не зважаючи на сильний тиск проти нього, досягло чудових результатіву своїй роботі», – сказав Ган

Він додав, що, на жаль, громадськість цього не розуміє в повній мірі.

Ган також наголосив на тому, що Україні потрібно швидко створити Антикорупційний суд, повернути довіру до Національного агентства із питань запобігання корупції та забезпечити незалежність й ефективність всіх антикорупційних органів.