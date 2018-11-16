Радіо Свобода Daily: кого насправді охороняє «Муніципальна варта»?

Навіщо мерам міст «Муніципальна варта»?

Муніципальні варти з’явилися в Україні з цілком благородною метою – підтримувати порядок у містах та охороняти комунальну власність. Проте, отримавши доступ до спецзасобів і фінансування з місцевих бюджетів та вигадавши напівлегальну форму свого існування, ці структури з часом почали відстоювати інтереси самих мерів і подекуди перебирати на себе функції поліції. Детальніше про це у своєму розслідуванні розповідає Валерія Єгошина – журналіст програми «Схеми: корупція в деталях».

13 друзів Холодницького

«Центр протидії корупції» тим часом презентував сайт-реєстр проваджень про топ-корупцію, які, на думку активістів, «зливає» Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Наразі на сайті розміщена інформація про 13 справ. Деякі з них – як так звана справа про рюкзаки Авакова – закриті, щодо деяких розслідування все ще триває або було поновлено судом після закриття, але, на переконання авторів списку, гальмується з ініціативи процесуальних керівників. У САП звинувачення на свою адресу наразі офіційно не коментували. Втім, за інформацією ЗМІ, очільник відомства Назар Холодницький висловив готовність почати обговорення згаданих справ.

Санкції проти 5 осіб за «вибори» в ОРДЛО

Європейський союз запровадить санкції проти п’яти осіб, що причетні до організації «виборів» на окупованій частині Донбасу. Про це Радіо Свобода стало відомо з дипломатичних джерел в ЄС.

Імена п’ятьох людей, які брали участь в організації виборів, додадуть до санкційного списку за дії проти територіальної цілісності України. Їм буде заборонений в’їзд у країни Європейського союзу, їхні активи на території ЄС будуть заморожені.

Рішення про запровадження нових санкцій може бути ухвалене під час зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС, яка відбудеться 19 листопада в Брюсселі, і офіційно формалізоване протягом кількох тижнів після цього. Зараз у санкційному списку щодо агресії Росії стосовно України – 155 осіб і 44 компанії.

Слов'янськ – столиця кераміки

Зроблено в Слов'янську. Мало хто знає, що місто, з якого почалися бойові дії на Донбасі в 2014-му, – столиця української кераміки. Глиняні вироби виготовляють тут у промислових масштабах. До 2014-го у місті було півтори тисячі майстерень. Тепер – кілька сотень. Легальних. Частина майстрів, аби зберегти свій бізнес, перейшли на бік бойовиків. Втім, після звільнення міста багатьом керамістам довелося піднімати свій бізнес із руїн в буквальному розумінні. Скільки коштують їхні вироби на місцевому ринку, і скільки – на курортах Західної України? Чому вони не маркують свій глиняний посуд і декор made in Слов'янськ? Як працюють легали і як – нелегали? #ВУКРАЇНІ – спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «Настоящее Время» розповідає про людей, які всупереч всьому змінюють життя на краще, про боротьбу за свої права, про унікальні місця і про унікальні історії успіху.

Чи можна звільняти нещасливих працівників?

«Ви недостатньо щасливі на робочому місці? Готуйтесь до звільнення!» – приблизно так сприйняла українська спільнота нещодавню заяву власника і голови правління одного з найбільших українських агрохолдингів «Миронівський хлібопродукт» (МХП) Юрія Косюка. Бізнесмен повідомив, що заради експерименту 70 його співробітників на робочому місці перебувають під постійним спостереженням відеокамер. Головна мета дослідження – визначити щасливих працівників, а нещасливих відправити до психологів. Або з часом звільнити. Українські експерти ставляться із застереженням до подібних методів покращення продуктивності працівників. А Ви?

Робіть те, що любите і любіть те, що робите! А ще пам'ятайте: бути щасливим не примусиш.

Ваше Радіо Свобода Daily

Радіо Свобода Daily – читайте все в одному мейлі! Усі важливі новини та ексклюзиви нашого сайту в одному листі. Надсилаємо щодня (окрім неділі) о 7-й ранку якраз до Вашого сніданку. Підписатись на розсилку можна тут.