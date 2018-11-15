Євросоюз запровадить санкції проти 5 осіб за «вибори» в ОРДЛО – джерела Радіо Свобода

Європейський союз запровадить санкції проти п’яти осіб, що причетні до організації «виборів» на непідконтрольних українському уряду територіях Донецької та Луганської областей. Про це Радіо Свобода стало відомо з дипломатичних джерел в ЄС.

Імена п’ятьох людей, які брали участь в організації виборів, додадуть до санкційного списку за дії проти територіальної цілісності України. Їм буде заборонений в’їзд у країни Європейського союзу, їхні активи на території ЄС будуть заморожені.

Рішення про запровадження нових санкцій може бути ухвалене під час зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС, яка відбудеться 19 листопада в Брюсселі, і офіційно формалізоване протягом кількох тижнів після цього.

Зараз у списку – 155 осіб і 44 компанії.

Європейський союз засудив організовані підтримуваними Росією бойовиками 11 листопада «вибори» на окупованих територіях Донецької і Луганської областей.

11 листопада із заявою про невизнання «виборів» виступили також у НАТО, а також окремо – у МЗС Литви, Польщі, посольстві Великої Британії.

Окрім того, президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Анґела Меркель виступили зі спільною заявою після зустрічі з президентом України Петром Порошенком у Парижі, в якій засудили влаштовані на окупованій частині Донбасу псевдовибори як такі, що підривають територіальну цілісність і суверенітет України.

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