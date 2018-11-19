Радіо Свобода Daily: архівна справа КДБ містить багато цікавого про Віктора Медведчука

Таємниця справи батька Медведчука

Повстанець чи колаборант? Навколо постаті батька проросійського політика Віктора Медведчука уже багато років ходить чимало легенд. На тому, що очільник «Українського вибору» є сином націоналіста, акцентував увагу навіть президент Росії та його кум Володимир Путін. Сам Медведчук не заперечує цієї версії: мовляв, батько справді був в ОУН, за що у 1940-х його, нібито, і репресувала радянська влада. Натомість історик Дмитро Чобіт ще у 2001 році висунув припущення, що Володимир Медведчук «мав пряму причетність до примусового виселення з України не менше двох тисяч своїх земляків», а до ОУН нібито не мав стосунку.

Працюючи зі справами репресованих українців, Радіо Свобода вирішило розшукати і архівно-слідчі матеріали щодо батька Віктора Медведчука. Тож ким насправді був цей чоловік і чому вже після його смерті цією справою цікавились МВС УРСР та КДБ, а пізніше – Військова та Генеральна прокуратура України, і яким чином та навіщо копія цих документів потрапила до США? Читайте про це за лінком.

Страх чи справді травма?

Напередодні п’ятої річниці початку Євромайдану адвокат Віктора Януковича заявив, що той не виступатиме в суді 19 листопада через травму.

У московському Інституті швидкої допомоги імені Скліфосовського підтвердили, що колишнього президента України Віктора Януковича туди привозили 16 листопада, але уже виписали. Що саме сталося із президентом-утікачем, у лікарні сказати відмовилися.

Зате російські ЗМІ повідомляють, що у Януковича, нібито, травма коліна і була підозра на травму хребта. До лікарні його привезли із тенісного клубу, а зараз він продовжує лікуватися у приватній клініці. «На сьогоднішній день він фактично не може рухатися», – стверджує також його адвокат Олександр Горошинський. Чи вплине на судовий процес те, що Віктор Янукович не виступить у суді з останнім словом? Про це за лінком.

Дим над резиденцією Авакова

Близько 300 активістів «Автомайдану», «Центру протидії корупції» ветеранських організацій та інших об’єднань вимагали відставки очільника МВС Арсена Авакова через те, що досі не знайдені винуватці вбивства активістки Катерини Гандзюк, журналіста Павла Шеремета, нападів на понад 50 активістів, а також тому, що у відомстві, за їхніми твердженнями, не відбувається ефективних реформ і процвітає корупція.

Протестувальники вийшли під стіни лікарні Головного управління МВС у Київській області, де, за неофіційними даними, розташована резиденція Авакова. Активісти обмалювали та обклеїли огорожу «резиденції» Авакова гаслами, спрямованими проти очільника МВС та проти зволікання зі слідством у резонансних злочинах, а наостанок підпалили фаєри.

Як Курченко пов'язаний з промисловістю окупованої частини Донбасу?

Після псевдовиборів на непідконтрольних Україні територіях Донбасу, здавалося б, нічого не змінилося. Однак перестановки у верхівці угруповання «ДНР» свідчать про те, що реальні важелі управління економікою тепер остаточно в руках загадкової структури «Внешторгсервис», яку пов’язують із українським олігархом-втікачем Сергієм Курченком. Що буде з великими підприємствами Донбасу і якого роду економіку будує Кремль на окупованій території? Це з'ясовували журналісти спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

У ВМС формують Одеську бригаду морської піхоти

У складі Військово-морських сил ЗСУ створюється друга бригада морської піхоти. Якщо пунктом постійної дислокації морпіхів 36-ї бригади є Миколаїв, то нова 35-а ОБрМП «прописалась» неподалік від Одеси. В селищі Дачному для її потреб створюється військове містечко. Будують «з нуля», тому процес просувається не так швидко. Утім, за майже п’ять років, як ВМС вийшли із Криму, будівництво взагалі є першим для цього роду війська. Про плани щодо бойової підготовки бригади та про побут ми поговорили з її командиром.

«Нетерплячки»

17 листопада в усьому світі відзначали Міжнародний день передчасно народжених дітей. В Україні щороку з'являється близько 20 тисяч «нетерплячок», тобто кожна 15-а дитина. Цю малечу можна врятувати, маючи сучасне високотехнологічне обладнання та дороговартісні ліки. Крім того, успіх лікування та виходжування передчасно народжених дітей неможливий без високопрофесійних кадрів. За словами експертів, потрібне обладнання має не кожен родопомічний заклад України; не в усіх регіонах країни є перинатальні центри ІІІ рівня, де надається високваліфікована медична допомога вагітним жінкам із важкою патологією, породіллям та їхнім новонародженим. Що потрібно зробити в Україні, щоб передчасно народжені діти були здоровими?

Піклуйтесь про нове покоління! Бо кожен з нас з’являється на світ невипадково!

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