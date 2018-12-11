Томос для України: главою церкви має стати сильний лідер (огляд преси)

Вселенський патріарх Варфоломій дав зрозуміти предстоятелю Російської православної церкви (РПЦ) в Україні Онуфрію, що він не носитиме титул митрополита Київського після об’єднавчого собору. Це позитивний знак, зазначає експерт «Газети по-українськи» релігієзнавець Олександр Саган. Вселенський патріарх Варфоломій укотре наголосив, що Україна не є територією впливу РПЦ. Московський патріархат має змінити титул свого керівника. Всі чудово розуміють, що він ніколи не був реально Київським митрополитом, адже відстоював інтереси ворожої держави. Він точно не заявлятиме претензії та посаду предстоятеля нової помісної церкви, на собор не прийде. Підтримати автокефалію зможе тільки за умови, що на собор прийдуть усі представники Московського патріархату. І спробують очолити процес. Але цього не станеться, переконаний експерт. Після об’єднавчого собору деякі громади залишаться у складі Московського патріархату. Він і далі існуватиме. Перетвориться на Російську митрополію або екзархат. Константинополь добивається, щоб вибори предстоятеля були чесними. Це буде змагання особистостей, програм, бачення майбутнього церкви. Українська помісна церква потребує лідера, який проведе кардинальні реформи. Знищить промосковську обрядову традицію та освіту. Допоможе повернути справжні українські традиції православ’я. Тож посада предстоятеля, тим паче першого, дуже відповідальна. Важливо, щоб її посіла сильна людина, яка зможе будувати українську незалежну церкву, наголошує газета.

Газета «Україна молода» розповідає, як у Києві лікарі Міністерства оборони налагодили схему збору «данини» з поранених на війні бійців за присвоєння законної групи інвалідності. Випадок вимагання хабара був зафіксований співробітниками Служби безпеки України завдяки пораненому під Оленівкою Петру Олексюку. Із 25-річного чоловіка вимагали 1,5 тисячі доларів за встановлення 3-ї групи інвалідності, хоча він мало не втратив ногу через заборонену протипіхотну міну, а відтак мав право на 2-гу групу. В результаті спецоперації СБУ були затримані двоє причетних до «схеми» збору данини. Докладніше про них, що їх до цього спонукало і чому це стало можливим, йдеться в статті «Заробітки на поранених».

Щорічні втрати світової економіки від корупції становлять 2,6 трильйона доларів, а щорічний обсяг хабарів у світовому масштабі становить 1 трильйон доларів, інформує газета «День». За твердженням генсекретаря ООН Антоніу Гутерріша, корупція існує в усіх країнах, підриває верховенство права і сприяє вчиненню інших злочинів. Ухилення від сплати податків, відмивання грошей та інші фінансові махінації підривають зусилля щодо досягнення цілей сталого розвитку. Видання пише, що нелегальні фінансові потоки у зв’язці з податковими гаванями вихолощують урядові доходи, саботують реалізацію прав людини й підривають національний суверенітет. Докладніше про небезпеку корупції газета розповідає в матеріалі «Фінансовий безлад».

Долар поступово дешевшає після різкого зльоту в кінці листопада. При цьому, як стверджує газета «Сегодня», паніка вміло підігрівалася валютними спекулянтами: мовляв, беріть долари сьогодні, а то завтра буде ще дорожче. Зараз ситуація стабілізувалася, але вже після 15 грудня, за прогнозами експертів, варто очікувати нового зміцнення долара через появу на ринку надлишку гривні. У грудні відбувається закриття актів договорів держбюджету з держсуб'єктами, повернення ПДВ, за рахунок чого багато гривні йде на ринок під закупівлі валюти підприємствами за вигідним поки курсу для держдіяльності в 2019 році.