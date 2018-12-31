Половина населення Британії виступає за посилення санкцій проти Росії

Лондон – Половина опитаних британців висловили однозначне бажання аби уряд наклав подальші, більш серйозні санкції на Москву. Про це йдеться у результатах дослідження соціологічного інституту BMG. Згідно з опитуванням, 60% громадян Сполученого Королівства вважають Росію країною, яка становить значну загрозу для Британії.

У світлі спроби російських агентів вбити колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля у місті Солсбері із застосуванням хімічної зброї, а також за умови дедалі більших побоювань щодо кібернетичної загрози, яка надходить з Росії, опитування базованої у місті Бірмінгем соціологічної установи BMG вказує, що 60% громадян Сполученого Королівства вважають Росію країною, яка становить значну загрозу для Британії. Так само половина з опитаних висловила підтримку можливому запровадженню додаткових дипломатичних та фінансових санкцій щодо кремлівського режиму.

Попередні санкції, накладені на Москву, мало що змінили у сенсі агресивного курсу Росії і ворожих кроків цієї країни

Головним аргументом опитаних британців постає теза про те, що попередні санкції, накладені на Москву, мало що змінили у сенсі агресивного курсу Росії і ворожих кроків цієї країни проти не лише найближчих сусідів, таких як Україна, а й цілого західного альянсу. Від часу здійснення російськими агентами ГРУ невдалої спроби замаху на російського шпигуна-перебіжчика в Англії та здійснення кібернападів на британські та міжнародні установи, Лондон вже висилав велику групу російських дипломатів, та запровадив додаткові заходи безпеки при догляді тих, хто прибуває на тереторію Британії. Зокрема, було оголошено про застосування нових правил, які дозволяли б затримувати, обшукувати та висилати осіб, яких підозрюють у потенційному здійсненні того, що визначається як «дії вороже налаштованої держави».

Надання «золотих віз» для відмивання «брудних» грошей

До цього також варто додати останній закон, ухвалений у Великій Британії, який має справу з непоясненими джерелами багатства. За цим законом, іноземці з-поза меж Європейської економічної зони, мають оприлюднити чіткі джерела, як саме було зароблено їхні статки. На думку британського керівництва, цей закон, у першу чергу, має вразити російських олігархів та представників організованої злочинності.

При цьому, не є таємницею, що саме російські багатії найбільше виграли від, так званих, британських віз першого рівня, або ж дозволів на проживання у Британії, які автоматично надавались тим, хто інвестував 2 мільйони фунтів стерлінгів у британську економіку.

Представники британського уряду відверто визнавали, що надання подібних «золотих віз» активно використовувалось для відмивання величезних сум «брудних» грошей, які надходили з Росії та країн колишнього СРСР. Саме з цих причин програму «золотих віз» для заможних іноземців було призупинено. Все це стало наслідком тиску на уряд Сполученого Королівства і гострої критики британського керівництва та їхніх попередників з причини того, що вони ставили комерційні вигоди та інтереси вище за питання державної безпеки, не приділяючи достатньо уваги величезним надходженням непояснених сум з Росії до британських банків та компаній.

Поміж тих у Великій Британії, хто вбачає у Росії безпосередню загрозу, є переважно люди старшого покоління, а також прихильники Консервативної партії

Повертаючись до соціологічного опитування, проведеного інститутом BMG: поміж тих у Великій Британії, хто вбачає у Росії безпосередню загрозу, є переважно люди старшого покоління, а також прихильники Консервативної партії і прибічники Шотландської національної партії. З іншого боку, прихильники Зелених та Партії незалежності Сполученого Королівства (Ukip), яка втратила популярність поміж виборців, не висловили аж такого занепокоєння агресивною політикою Росії.

Крім того, майже один з чотирьох опитаних британців заявив, що підтримає військову операцію Британії проти Росії, у разі подальших серйозних проявів надзвичайно агресивної і зухвалої поведінки Кремля.

Тим часом міністр закордонних справ Сполученого Королівства Джеремі Гант, у світлі інциденту із захопленням росіянами екіпажів трьох українських військових суден у Керченській протоці, гостро засудив подальші ознаки неповаги і нехтування Росією міжнародних норм і правил поведінки, зокрема, стосовно України.

«Росії не можна дозволяти здійснювати подальші кроки для розмивання суверенітету і територіальної цілісності України з використанням сили», – заявив міністр закордонних справ Сполученого Королівства Джеремі Гант.

Росія має знати, що за агресію треба дорого платити

Тим часом, британський політологічний інститут Chatham House оприлюднив доповідь, згідно з якою британське керівництво не змогло надати рішучу відповідь на застосування російськими агентами ГРУ хімічної зброї на території Сполученого Королівства, 10 роками по тому, як у Лондоні було вбито російського перебіжчика і опонента путінського режиму Олександра Литвиненка.

Британське керівництво не спромоглося стати на заваді здійсненню смертоносного нападу представників російської держави на ціль в Англії

«Відповідь уряду Сполученого Королівства на напад у Солсбері була замішана здебільшого на риториці, без якогось засадничого підкріплення реальними кроками у відповідь. На додаток британське керівництво не спромоглося стати на заваді здійсненню смертоносного нападу представників російської держави на ціль в Англії», – зазначив дослідник Chatham House Данкан Аллен.

Chatham House, у свою чергу, оприлюднивши доповідь, закликав до більш рішучого використання нинішніх фінансових санкцій та подібних важелів проти Росії. Голова відділу Росії та Євразії Chatham House Джеймс Ніксі додає, що попередньо британське керівництво дещо побоювалось розлюченої реакції Росії на запровадження поглиблених санкцій проти Кремля, проте саме у пакеті міжнародних санкцій, позиція західного блоку постає сильною і згуртованою, що може реально вплинути на Москву.