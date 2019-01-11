«Лопата Беглова» – рідна сестра «лопати Азарова»

Коли зима у Росії настала, як завжди, зненацька, а люди передбачувано стали скаржитися на сніг на дорогах, керівник Санкт-Петербурга Олександр Бєглов мав для них оригінальну відповідь – роздати лопати петербурзьким чиновникам. Не стояти осторонь міський голова закликав і решту мешканців міста, бо ж і він возить лопату в багажнику свого автомобіля. Минули лічені години, і петербуржці замість того, щоб дружно разом з мерією відкопувати своє місто зі снігу, взялися за те, щоб висміювати його у соціальних мережах. «Лопата Бєглова» миттєво стала інтернет-мемом, вона навіть отримала власний Twitter-аккаунт та Telegram-канал.

9 січня тимчасовий виконувач обов’язків губернатора Санкт-Петербурга Олександр Бєглов заявив, що жителі міста скаржаться на погане прибирання снігу на вулицях, і пообіцяв видати петербурзьким чиновникам лопати.

«Кожному голові району видати по лопаті, щоб на ній було написано «лопата Бєглова». У мене у самого є в багажнику. Якщо десь буде не прибрано, будемо разом з вами прибирати», – заявив Бєглов.

Беглов наказав «об'їздити всі дитячі сади, школи, поліклініки», чиї території повинні бути прибрані до понеділка, тобто до закінчення зимових канікул в Росії. Крім офіційних звернень, чинний голова міста закликав своїх підлеглих активніше працювати з громадськістю і «вивчати соціальні мережі».

Але соціальні мережі відгукнулися самі. «Лопата Беглова» моментально стала мемом. У неї з’явився свій Twitter-аккаунт з понад тисячею підписників та Telegram-канал, на який за добу підписалися понад 300 осіб. Канал ведеться від імені «лопати Беглова».

Деякі жарти у соціальних мережах доброзичливі, інші доволі гострі.

Telegram-канал не відстає і публікує свої жарти про неспроможність міської влади прибрати сніг в місті.

Місцевий супер-маркет не прогаяв можливості поставити на «лопату Беглова» свою рекламу.

«Зараз в асортименті Максідому в наявності 19 видів лопат в ціновому діапазоні від 99 до 1350 рублів. Максідом вітає ініціативи щодо поліпшення ситуації на вулицях міста. Ми готові оперативно забрендувати необхідну кількість лопат ім'ям А. Д. Беглова і надати їх главам районів у разі отримання такого звернення», – заявила співвласниця магазину Марія Евневич в інтерв’ю російським ЗМІ.

А тим часом, доручення Беглова жартом не було і його виконали вже на наступного дня. 10 січня петербурзькі чиновники дійсно отримали лопати з прізвищем губернатора. Заступник голови Виборзького району Петербурга Аріна Артемова в той же день вийшла з «лопатою Беглова» на прибирання снігу в одному з дворів.

Багатьом українцям «лопата Беглова» нагадала «лопату Азарова», колишнього прем’єр-міністра України часів президентства Віктора Януковича. Тодішній прем’єр, якому так і не вдалося опанувати українську мову, радив тоді українцям, незадоволеним роботою влади, не «скіґліті», а «брати в руки лопату і годувати свою сім’ю».

У жовтні 2018 року українська прокуратура повідомила про підозру колишньому прем’єру Миколі Азарову та його сину, екс-нардепу Олексію Азарову, в отриманні 140 млн хабара. Азаров, який обіймав посаду прем’єра України з березня 2010 року по січень 2014 року, а після Євромайдану в лютому 2014-го виїхав до Росії, фігурує в кількох кримінальних провадженнях.

У зв’язку з кримінальними звинуваченнями в Україні фігурує ще інша лопата, яку під час обшуку знайшли у будинку колишнього заступника генпрокурора Рената Кузьміна.

Але якщо в Україні лопати асоціюються більше з інструментом для загрібання державних грошей, то в Росії лопата – це інструмент, який в руках чиновника може не лише розчистити вулицю, але і нагодувати. Адже під час одного зі святкувань російської «Масляниці», коли прийнято смажити млинці, російські чиновники подавали цю страву на лопаті людям, яких тримали за огорожею.