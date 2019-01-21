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На Донбассе возрождают олимпийские базы. После оккупации Луганска и Донецка восточные регионы потеряли центры, в которых тренировались не только лучшие спортсмены области, но и сборные Украины по разным видам спорта. С 2014 года на Донбассе оборудованы новые центры, но на этом не останавливаются – планируют строить бассейны, легкоатлетические манежи, открывать залы для гимнастики, борьбы и бокса. В планах – за этот год предоставить максимально комфортные условия для местных спортсменов, чтобы как можно больше атлетов из Луганской и Донецкой областей смогли завоевать лицензии на Олимпийские игры, которые пройдут в Токио в 2020 году.

За четыре года в Луганской области отремонтированы детско-спортивные школы, с нуля построены спортивные площадки, говорят в профильных областных департаментах. Реконструированы стадионы в Новопскове, Марковке, Старобельске, Счастье, Сватово. А главное – вместо олимпийских баз, которые остались на оккупированных территориях, смогли создать новые места для тренировок лучших спортсменов областей. Так олимпийцы из Луганской области проводят свои тренировочные сборы в Кременной на базе «Олимп».

«В 2017 году на базе областного центра «Олимп» открыли современный 25-метровый бассейн, зал тяжелой атлетики, футбольные площадки с искусственным полем, площадки для волейбола, утеплили дома для спортсменов и купили необходимый спортивный инвентарь. Уже сегодня на этой базе проходят тренировочные сборы сборных Украины по прыжкам в воду и легкой атлетики», – рассказали в пресс-службе департамента спорта Луганской облгосадминистрации.

А 2019 год начался с очередного обновления базы «Олимп» – куплено профессиональное гимнастическое оборудование.

Не отстает в восстановлении спортивной инфраструктуры и Донецкая область. В Доброполье открыли Дворец спорта после капитального ремонта, теперь здесь проходят чемпионаты по дзюдо, тяжелой атлетике и боксу. В Николаевке начал работать спортивно-оздоровительный комплекс «Энергетик», который позволил возродить в Донецкой области синхронное плавание.

«Сегодня в области продолжается реализация таких проектов, как восстановление полностью работы Донецкого высшего училища олимпийского резерва имени Сергея Бубки в Бахмуте, куда переехало после оккупации Донецка, а также «Областного лечебно-физкультурного диспансера», строительство в Лимане современного спортивного комплекса для велоспорта и региональной олимпийской спортивной базы в Святогорске», – рассказали в пресс-службе департамента спорта Донецкой облгосадминистрации.

Уже в 2019 году спортсмены будут завоевывать лицензии на Олимпийские игры в Токио. Спортсмены Луганской и Донецкой областей традиционно будут бороться за места в тяжелой и легкой атлетике, спортивной гимнастике, велоспорте, прыжкам в воду, боксе, борьбе, пулевой стрельбе, современном пятиборье, триатлоне, настольном теннисе и тхеквондо.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)