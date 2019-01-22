Радіо Свобода Daily: українці святкують 100 років Соборності України

Сто років соборності

Сто років тому – 22 січня 1919 року – було проголошено Акт Злуки. Це була одна з найвизначніших подій доби Української революції 1917–1921 років. Ухвалення цього документа означало об’єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки.

«Сто років соборності окреслили кордони на карті, проте не для всіх окреслили їх у свідомості. Іноді ми схильні триматись своєї ділянки цього кордону, забуваючи одну просту річ: кордон, він як електроповодка – коли рветься в одному місці, без світла лишається весь будинок. Тому весь будинок і повинен бути зацікавлений у тому, аби ніде не рвалось», –​ наголошує письменник Сергій Жадан.

«Сюрреалістичні» газові консультації з Росією

​У Брюсселі відбулися переговори щодо майбутніх газотранспортних угод між Києвом і Москвою під головуванням віце-президента Єврокомісії Мароша Шефчовича та за участі міністра закордонних справ України Павла Клімкіна й міністра енергетики Росії Олександра Новака. Це було чергове, друге коло тристоронніх переговорів представників України, Росії і ЄС про імпорт до України і транзит через Україну російського газу після 2019 року.

«По-перше, консультації були сюрреалістичними, бо російська делегація аж ніяк не приховувала, що чекає на політичні зміни, на вибори, натякаючи, що наступні консультації мають відбутися у травні, коли буде інша реальність», – сказав Клімкін про очікування Москви.

Інший пункт консультацій полягав у тому, що голова правління «Газпрому» Олексій Міллер заявив, що Росія готова продовжити чинні контракти. «Пан Міллер наголосив, що ці контракти можна буде продовжувати навіть без експертних консультацій», – зазначив чільний український дипломат. При цьому він пояснив, що російська сторона навіть не розглядає того, що в Україні тепер все базується на нових законах, які відображають європейські.

Компанія Зеленського отримала 35 мільйонів рублів від Мінкульту Росії

У російської компанії, пов’язаної з українським коміком і ймовірним претендентом на посаду президента України Володимиром Зеленським, знайшли документи, що підтверджують її фінансування у 2017 році з державного бюджету Росії на суму 35 мільйонів рублів. За курсом на час отримання ця сума становила понад 16 мільйонів 215 тисяч гривень.

Угода № 054-11-975/1, наявна в реєстрі субсидій федерального бюджету Росії, підтверджує, що російська компанія «Грин Филмс», причетність Зеленського до якої виявив спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший» «Схеми», отримала цю суму від Міністерства культури Росії на виробництво фільму «Вниз». За повідомленнями, одну з ролей у ньому має зіграти російський актор Володимир Машков, який у 2018 році був довіреною особою Володимира Путіна на виборах президента Росії і виступав на з’їзді прокремлівської партії «Єдина Росія».

Як функціонери «МММ» потрапляють на «службу» до бойовиків

Вчора – в «МММ», сьогодні – в угрупованні «ДНР». Після перемоги на псевдовиборах ватажок донецьких бойовиків Денис Пушилін почав просувати на «керівні посади» колишніх функціонерів найвідомішої фінансової піраміди на пострадянському просторі. Чим займаються колишні аферисти в окупованому Донецьку? І чи готові жителі непідконтрольної частини Донбасу вкладати гроші в новий сумнівний грошовий проект? У цьому розбиралися журналісти спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

Барельєф Петлюрі у Києві

У Києві відкрили меморіальний барельєф Симонові Петлюрі. «Пам’ятна таблиця Петлюрі на цьому місці не лише тому, що тут починається присвячена йому вулиця. Не лише тому, що з цим місцем пов’язані події Української революції 1917–1921. Він уважно спостерігає за тим, коли врешті приберуть із бульвару Шевченка пам’ятник Щорсу, одному з тих, хто стояв на заваді української незалежності», – наголосив голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.

4,8 тисяч мільйонерів, наймолодшому – 7 років

І на завершення про чужі гроші. 2018 року доходи у понад один мільйон гривень задекларували 4,8 тисячі українців, повідомляє Державна фіскальна служба.

«Найбільше мільйонерів, які подали декларації, обліковуються у Києві. Їх кількість складає 2184 особи, або 45% від загальної кількості мільйонерів. Серед лідерів також Київська – 333 особи, Харківська – 328 і Дніпропетровська області – 303», – йдеться в повідомленні.

Наймолодшому платнику податків, який задекларував доходи понад мільйон гривень, виповнилося сім років, а найстаршому – 99 років, повідомляє ДФС.

Ми ж нагадуємо, що не у грошах щастя, й за них його не купиш!

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