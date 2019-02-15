Українцям пропонують змінювати рідні міста культурно, екологічно і в ділянці туризму

Від муралів та креативних просторів, до очищення паркових зон, чи створення інклюзивного доступу. У містах Донеччини та Луганщини стартував конкурс соціальних проектів «Активні громадяни». У ньому можуть взяти участь люди, які хочуть змінити свій регіон культурно, спортивно чи екологічно. За результатами навчання та пітчингів, найбільш ефективні проекти отримають гранти до 50 тисяч гривень.

40 проектів і лише 8 переможців. У Святогірську Донецької області відбувся перший конкурс соціальних проектів. Серед проектів, які отримали грантову підтримку від Британської ради в Україні – створення серії муралів у Сєвєродонецьку, креативний простір у Слов'янську, комплексі заходи з перевірки якості води у Покровську, зниження рівня засмічення паркових зон у Краматорську.

За словами координатора програми «Активні громадяни» Олександра Кириленка, подати заявку на реалізацію своєї ідеї може кожен охочий, якому вже є 18 років.

«Головне, щоб це був соціальний компонент. Тобто проблема, яка може бути вирішена. Але тематично проекти бувають абсолютно різні: інфраструктурні – побудова майданчиків у певних громадах, спортивні – конкурси для різних вікових категорій, або допомога людям з інвалідністю, екологічні проекти. Тобто те, що турбує громаду на місцях, активісти оформлюють у проекти та подають на конкурс», – каже Олександр Кириленко.

Отже, пріоритетними напрямками для проектів можуть бути: громадський простір – підвищення рівня місць відпочинку, молодіжні – підтримка активності та ідей творчих молодих українців, спортивні – популяризація здорового способу життя, культурні – оригінальні заходи та фестивалі, екологічні – покращити стан навколишнього середовища, IT-проекти – застосування сучасних інформаційних технологій для підвищення комфорту і безпеки в місті, інклюзивні рішення – забезпечення доступу до будь-яких об’єктів людей з інвалідністю.

Як стати учасником? Потрібно описати свою ідею та прорахувати бюджет. Подати свою заявку представникам програми. Після цього проект оцінюватимуть експерти. Якщо він дійсно може допомогти місту, то разом проект допрацьовують та складуть план реалізації. Після цього на учасників очікує тренінг і презентація конкурсній комісії, яка і вирішить, чи виділяється фінансування на реалізацію ідеї.

«Якщо проект отримає фінансування, то є термін, до якого числа цей проект повинен відбутися. Звичайно, бували моменти, коли з різних причин – непередбачуваних – проекти відкладалися в часі, але це все узгоджується з ключовими кураторами кожного проекту. Ми дивимося, наскільки є сенс перенести проект, чи реально це, і чи доцільно? Якщо, наприклад, обіцяли посадити саджанці в травні, а постачальник затримує саджанці до червня, у цьому нічого страшного немає. Ми обговорюємо всі ці питання і партнери на місцях працюють з активістами дуже тісно по будь-яких із таких моментів», – каже Олександр Кириленко.

Найближчі пітчинги на Донбасі: 24–27 лютого у селищі Андріївка (Донецька область), 25–28 лютого – Слов’янський район Донецької області, 11–15 березня – м. Кремінна (Луганська область), 24–27 березня – смт. Олександрівка (Донецька область).

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)