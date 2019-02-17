Новая жизнь старой коллекции. В Новоайдарском музее сделали экспозицию костюмов, в которых ходили жители района более 100 лет назад. Коллекцию представили достаточно необычно и сделали ее интерактивной.

Темные стены, приглушенный свет и подиум посреди комнаты. Все очень напоминает показ мод. Однако вместо моделей в одеждах современных модельеров – манекены в костюмах, которым уже более ста лет. Так представил свою новую экспозицию Новоайдарский районный краеведческий музей. В коллекции 35 костюмов. Как обыденных, так и праздничных. Собирали их в течение 20 лет. Все собраны в селах и поселках района.

«Здесь нет ни одного костюма не из нашего района. Это все из наших сел. Но так как заселение нашего района было неравномерным, разнообразным по этническому составу, то и костюмы отражают собой те группы, откуда эти люди прибыли. Это, прежде всего, потоки запорожских казаков, донских казаков. Из Украины 3 губернии: Черниговская, Киевская и Полтавская. Из русских: Курская губерния, Орел и Белгород. Также у нас есть переселенцы из Польши. Это отдельный угол – лемки. 74 года назад они появились у нас в районе», – говорит директор музея Анна Божкова.

Костюмы были в экспозициях музея и раньше. Но сейчас решили полностью переделать экспозицию, используя новые идеи, а также технические возможности. Например, эта экспозиция интерактивная. Всю информацию о каждом костюме можно узнать, заглянув в планшет, который висит на стене возле входа. А вариант экспозиции на подиуме предложил дизайнер из Днепра Даниил Галкин. Он один из кураторов Новоайдарского музея.

«Сами экспонаты, и пространство, они задали этот тон. И было очень сложно сделать как-то иначе», – говорит Даниил Галкин.

Новоайдарский музей уже три года принимает участие в проекте «Музей открыто на ремонт», который реализуется художественным направлением Украинского кризисного медиа-центра. В конце прошлого года музей подавал заявку на участие в конкурсе мини-грантов, и стал одним из семи музеев Луганской и Донецкой областей, которые победили в конкурсе, получив деньги на создание экспозиции. Основная задача проекта – не ремонт музеев, в прямом значении этого слова, говорит представитель Украинского кризисного медиа-центра Леонид Марущак, а работа с музейными работниками. Обучение их новым возможностям. А условиями конкурса были – создание темы, а также наличие возможностей самостоятельно раскрыть эту тему.

«Вот собственно музей Новоайдарский один из ярких примеров, когда и тема очень крутая, и музейные сотрудницы фактически смогли реализовать этот проект. Во-первых, Новоайдарский музей крутой сам по себе. А во-вторых, это тот потенциал, который может раскрыть этот проект», – рассказал Леонид Марущак.

Новоадарский музей уже планирует новые выставки, говорит его директор Анна Божкова. После перестройки здания добавиться больше 100 квадратных метров для экспозиций. В музее есть большая коллекция картин соцреализма. А также пластилиновые эскизы скульптора, народного художника Украины Ивана Чумака. Некоторые его работы хорошо известны луганчанам. Например, памятники: «труженику Луганщины», а также автору «Слова о полку Игореве».

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)