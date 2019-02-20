«Ми всі романтики, коли робимо революцію»: у Києві покажуть «Розстріляне відродження» до роковин розстрілів на Майдані

П'ять років тому цей день, 20 лютого 2014 року, став найтрагічнішим в історії Революції гідності: десятки загиблих та сотні поранених на Майдані. До вшанування цих подій у Київському муніципальному академічному театрі опери і балету для дітей та юнацтва покажуть виставу «Розстріляне відродження». Головну роль у ньому зіграє актор-ветеран війни на Донбасі.

Спочатку Олександр, а за ним інші – сцену театру після команди режисера заповнює хор. Чоловіки та жінки різного віку одягнені у ГУЛАГівські фуфайки, у жінок – ще й червоні намиста. У їхніх руках – теки із сфабрикованими справами проти інтелігенції. Світло у залі гасне, із оркестрової ями починає лунати музика, розпочинається репетиція вистави.

І митців «Розстріляного відродження», і полеглих активістів Майдану було жорстоко вбито

«Моя роль у спектаклі так і називається – Герой. Це збірний образ всіх тих, хто постраждав від рук радянської тоталітарної системи. Я читатиму поезію, яка моментами дуже актуальна із сьогоденням. Зокрема, основна паралель цієї вистави у мене з Небесною сотнею, – каже актор Олександр Рудько. – Бо і митців «Розстріляного відродження», і полеглих активістів Майдану було жорстоко вбито. А основна різниця між нами і загиблими 100 років тому – наша перемога у 2014 році. Бо ми вибороли шанс не впасти у прірву «русского мира», не стати чиєюсь провінцією, а вийти на нові горизонти».

У 2014-му його мобілізували як офіцера запасу, він рік воював на Донбасі, де досі тривають бойові дії, у Гранітному та Золотому. Каже, що не вважає свою військову службу чимось незвичайним – бо це просто громадянський обов'язок. Актор впевнений: військовий бекграунд змінює світогляд та акценти розуміння того, що відбувається навколо. Однак своїм бойовим товаришам про акторську роботу не розповідав.

«Я не казав, бо це особисте. Найважчим для мене на фронті було те, що я – зовсім не військова людина. Тому намагався включати здоровий глузд, аби мої підопічні повернулися додому живими. Паралельно мене підтримували колеги з театру, не тільки солодощами, але й морально. Я щиро вірив, що все буде добре і я повернусь. Повернувся, до речі, у свій день народження, а вже через тиждень грав на сцені театру», – пригадує він.

За його словами, основна місія «Розстріляного відродження» – зачепити поезією глядачів так, аби вони більше цікавились українською історією та культурою. Щоб після спектаклю глядачам захотілося прочитати прозу, яку почули під час вистави – Михайля Семенка, Валеріана Підмогильного, Михайла Драй-Хмари та інших.

Також акцентує на паралелі між «Розстріляним відродженням» та Майданом режисер-постановник Дмитро Тодорюк. Він не знаходить собі місця під час репетиції, керує, під який звук оркестру краще виходити акторам та у який момент головного героя мають скручувати радянські вояки.

Прем'єру робимо зараз, коли думаємо і молимось за тих, хто загинув чи постраждав на Майдані

«Прем'єру робимо зараз, коли думаємо і молимось за тих, хто загинув чи постраждав на Майдані, у кого змінилась доля не у кращому контексті, – ділиться режисер. – Ця вистава вже два роки існує у нашому театрі, але у іншому варіанті та назві – «Я – Романтика» Миколи Хвильового. Попри те, що текстів Миколи Хвильового тут немає, всі ж ми романтики, коли робимо революцію і віримо у те, що це призведе до чогось хорошого. Це чистої води романтизм».

Спектакль складається із двох частин, у яких спробують показати долю української культури під час розстрілів та після. Найголовніше, кажуть у театрі, – аби люди вийшли із театру із надією на краще майбутнє та з розумінням, що все було зроблено немарно.

Наш хор у фуфайках символізує бездумних людей системи, які цькували нашого героя, а загалом і всю інтелігенцію тих часів

«Всі музичні твори, які ми використовуємо, тільки доповнюють той жах, який ми спробуємо відтворити, – говорить Анжела Масленнікова, хормейстер–постановник. – Бо ці люди (із «Розстріляного відродження» – ред.) могли мати блискуче майбутнє, чудові сім'ї, але не зі своєї волі вони закінчили рано та дуже трагічно. Наш хор у фуфайках символізує бездумних людей системи, які цькували нашого героя, а загалом і всю інтелігенцію тих часів».

Вона підкреслює, що під час вистави переважно звучатиме музика українських композиторів: зокрема, Юрія Мейтуса, Бориса Лятошинського та Мирослава Скорика. Також запросили бандуриста Романа Гриньківа, який зіграє у супроводі симфонічного оркестру та написав оригінальний твір під назвою «Розстріляне відродження».

«Розстріляне відродження» – літературно-мистецьке покоління 1920-30-х років в Україні, яке було знищене сталінським режимом.