«А то Путін нападе»: чи готуються до війни російські військові біля українського кордону?

Минулого тижня Петро Порошенко заявив про підготовку Російської Федерації до повномасштабної збройної агресії проти України. За словами президента України, триває накопичення російських військ у суміжних областях Росії. Чи справді військ багато і до чого вони готуються?

Протягом лютого в усіх суміжних із Україною областях Російської Федерації провели низку військових навчань. В них були задіяні тисячі військових, понад тисячу одиниць техніки різних родів військ включно з бомбардувальною авіацією, яка вчилася долати системи протиповітряної оборони. Графік навчань – щільніший, ніж раніше.

Також постійною практикою ЗС РФ залишаються довгострокові відрядження військ до районів Ростовської області, які межують із тимчасово окупованими територіями Донбасу. У кількамісячних відрядженнях війська не лише відпрацьовують дії в умовах ландшафту, схожого на донбаський. Вони ще й є резервом, який можна швидко перекинутий на допомогу окупаційним військам угруповань «ДНР» та «ЛНР».

Новинна стрічка тривоги

Ось лише найзначніші маневри росіян у прикордонних областях, які потрапили до уваги ЗМІ у лютому та на початку березня.

«Бій у стратосфері відпрацювали винищувачі в Ростовській області». У навчаннях брали участь 30 екіпажів винищувачів-бомбардувальників Су-34, не менше ніж 10 вильотів у кожного (4 березня).

«Понад 3,5 тисячі військовослужбовців ППО вийшли на полігони півдня Росії в межах навчань» (2 березня).

«Мотострілковий полк Південного військового округу в Ростовській області піднятий по навчальній тривозі». У батальйонно-тактичних навчаннях взяли участь 1,5 тисячі військових, танки, БМП, САУ, РСЗВ «Град», 120-мм мінометні комплекси. Масштабні тренування тривали тиждень – з 25 лютого до 1 березня.

«Тривогу для бомбардувальної авіації оголосили в трьох регіонах Росії». Воронезька, Курська, Тверська області; 15 Су-34, ПВО, засоби радіоелектронної боротьби (26 лютого).

«Розрахунки комплексів із БЛА «Орлан-10» провели розвідку маршруту руху підрозділів, піднятих за навчальною тривогою у Воронезькій області». 1500 військових, 500 одиниць техніки (21 лютого).

«Понад 2000 військових за тривогою перекинули до полігону «Погоново» під Воронежем». Беруть участь війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБЗ) зі сусідньої Курської області, близько 300 одиниць техніки, понад 10 літаків (20 лютого).

«Бомбардувальники Західного військового округу подолали систему ППО і знищили об’єкти інфраструктури «противника» в ході навчання у Воронезькій області» (11 лютого).

«Понад 1 тисяча військовослужбовців, танки і гаубиці: в Ростовській області пройшли навчання». Крім мотострілків із Ставропольського краю, задіяні ВПС та ППО, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотна авіація (7 лютого).

Полігон-ровесник вторгнення

«Селище Покровське перед кордоном. Он! – Танки!» – каже автор відео, яке було опубліковане 18 лютого. Власне, танки роздивитися важко, бо зйомка ведеться проти сонця, але видні щонайменше 11 тентованих бортових КамАЗів.

У Покровському розташована залізнична станція «Неклинівка». На захід – через 30 км непідконтрольні українському урядові території ОРДЛО. А в інший бік – в 27 кілометрах (дорогами дещо більша відстань) один з найвідоміших прикордонних полігонів ЗС РФ – «Кузьминський».

Програма Google Earth завдяки шкалі часу дозволяє побачити, що полігон створений у теперішніх масштабах саме з початком війни на Донбасі. Від хутора Кузьминки до кордону з окупованою територією українського Донбасу – близько 50 км по прямій. Тобто війська можуть бути перекинуті угрупованням «ДНР» та «ЛНР» у разі загострення ситуації дуже швидко.

Раніше, 11 лютого зафіксований ешелон з озброєнням в Батайську Ростовської області. На платформах у відео в Instagram – кілька САУ 2С1 «Гвоздика», машина управління вогнем артилерії на базі МТ-ЛБ, РСЗВ «Град», тентовані КамАЗи. Потяг рухається на північний захід, у бік Ростова-на-Дону.

Через два дні, 13 лютого у Twitter користувач @dnr_war_2014 оприлюднив фото колони схожого складу – з РСЗО БМ-21 «Град», КамАЗами забезпечення та гусеничними самохідними артилерійськими установками на тягачах. Зараз твіт видалений, однак поки що він доступний у кеші Google. Є підстави вважати, що цей конвой рухається саме на полігон «Кузьминський».

Техніка позбавлена тактичних знаків, однак імовірно, це саме про неї повідомляє прес-служба Південного військового округу ЗС РФ. Йдеться про те, що до Ростовської області перекидаються на навчання мотострілкові частини 58-ї армії з Чечні. Понад 50 одиниць техніки автошляхами, скільки залізницею – невідомо.

Навчання чи бойове чергування?

І це не просто виїзд на навчання. Передислокація швидше нагадує тривале відрядження, ба більше – ротацію на бойовому чергуванні. Докази тривалого перебування на «Кузьминському» військ зі складу 58 армії ЗС РФ є в соцмережах.

Ось вересневе фото у соцмережі «вКонтакте» російського військового з САУ 2с7 «Піон» на платформах на згаданій станції «Неклинівка» у селищі Покровське.

У жовтні інший військовий публікує в Instagram фото з тієї самої місцевості і з подібною технікою. Тактичні знаки – схожі, а бортовий номер – «сусідній». На станції сфотографовано САУ «Піон» з номером 322, а в дописах користувача «мирошниченкоалексей» – така сама установка з номером 321.

Тактичні знаки свідчать про належність обох САУ до 291 артилерійської бригади, яка постійно дислокується у станиці Троїцькій в Інгушетії і входить до згаданої 58 армії ЗС РФ.

Зі світлин в Instagram російського військового під ніком «DonKarleone» відомо, що цю техніку повернули до місця постійної дислокації ближче до середини грудня. Наразі він прибрав дописи з відкритого доступу, але залишилися і скріншот, і пряме посилання на завантажене ним фото. На початку грудня чоловік постив селфі з геотегом «Кузьминка, Ростовська область», а 11 грудня виклав фото САУ зі знайомим нам номером 321.

Два дні по тому, 13 грудня аналогічні САУ провозили містом Назрань (Інгушетія) – від нього до станиці Троїцької близько 25 кілометрів.

Отже навчання тривали довгих 3 місяці! Хоча для тренувань кавказьких підрозділів є значно ближчі полігони Південного військового округу ЗС РФ – «Тарське» в Північній Осетії, «Дарьял» та «Аданак» у Дагестані, по кілька полігонів у Ставропольському та Краснодарському краях…

Причина для таких тривалих відряджень може бути лише одна: 50 кілометрів від полігону «Кузьминський» до «ДНР» та «ЛНР».