(Друкуємо мовою оригіналу)

1 марта 2014 года Россия была занята прежде всего аннексией украинского Крыма. Но уже через несколько недель на Донбассе начались захваты административных зданий, и в апреле в Славянск пришел со своим отрядом российский диверсант Игорь Гиркин. Как начиналась «русская весна» и к чему пришел Донбасс через 5 лет после неё? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили активист, уроженец Макеевки Владимир Фомичёв и корреспондент украинского агентства «УНИАН» в Москве Роман Цымбалюк.

– Владимир, 1 марта 2014 года уже Януковича в Украине нет, уже Россия захватывает Крым, всё было очевидно. И на Донбассе всё было предопределено от начала марта 2014 года?

Владимир Фомичёв: Ничего предопределено не было, всегда была возможность что-то остановить. Зерно «русской весны» упало на хорошую почву, потому что это давно готовилось.

Региональные элиты в Донецке особо никогда не интересовались гуманитарной политикой. Люди из России, разные фонды многое вкладывали, чтобы делать свою политику в регионе.

– В Донецке работали?

Владимир Фомичёв: Да, этот русский фонд «Русский мир» был на четвёртом этаже библиотеки имени Крупской, они работали с гуманитарными кафедрами в университетах. У них был хороший пиар, сотрудники, которые исследовали общественное мнение, под него делали предвыборную кампанию Януковича, например.

Запрос в Украине был на то, чтобы люди жили лучше. И этот запрос развивался в разных идеологемах.

– Но именно в Украине жить лучше, никто не мечтал вернуться «на родину» – в Россию, правильно?

В Киеве, во Львове это реализовалось в виде Евромайдана, в Донецке, Луганске – в виде «русской весны», которая победила

​Владимир Фомичёв: Если мы уберём идеологемы, люди просто хотели жить лучше. В Киеве, во Львове это реализовалось в виде Евромайдана, в Донецке, Луганске – в виде «русской весны», которая, к сожалению, победила.

– «Русская весна» через пять лет на Донбассе победила?

Владимир Фомичёв: И в Крыму.

– Но Россия контролирует только половину Донбасса.

Владимир Фомичёв: Да. Но если бы победили мы, я жил бы в Донецке, дома.

– Владимир, я наблюдал из Киева, помню, что, в отличие от Крыма, в конце февраля, в начале марта в Донецке не сразу всё началось. Сергей Тарута, назначенный новой властью, сидел в кабинете главы Донецкой областной администрации. Была возможность предотвратить эту «русскую весну»?

Владимир Фомичёв: Была возможность. Когда была захвачена лишь одна Донецкая областная администрация, почему не были применены силы специальных операций, чтобы её освободить от государственных преступников? Местная элита не пыталась создавать идеологический дискурс.

Приезжал Ринат Ахметов, они договаривались, гудели. В итоге договорились до того, что «Шахтёр» играет не в Донецке, а в Харькове и во Львове. Строили бы они раньше проукраинский дискурс…

Роман Цымбалюк: Донецкие элиты после Революции достоинства пытались каким-то образом играть с Киевом. И на первом этапе эти движения так называемых «республик» были полностью подконтрольны местным элитам, поэтому не было штурма. Но товарищи оказались настолько недальновидными, что даже не поняли, когда туда зашла Россия и их оттуда выбросили.

– Вы с 2008 года представляете агентство «УНИАН» в России. Вы не раз имели возможность напрямую адресовать острые вопросы Владимиру Путину. А с 2014 года вы задавали ему похожие вопросы. Ваше впечатление – политика России была целенаправленной после Революции достоинства?

Роман Цымбалюк: Моё личное мнение, что на тот момент никакого плана по захвату фактически всей Левобережной Украины не было. Они просто немного обалдели от того, как легко произошло в Крыму. И действительно в Украине никто не мог понять, как действовать с российскими захватчиками. Операция по «отжиму» Левобережной Украины началась со средины апреля 2014 года.

По-моему, 17 апреля 2014 года Путин публично сказал такую фразу, что от Харькова до Одессы – это «Новороссия». После этого начались самые кровавые события, которые продолжаются до сих пор. За этот период было полтора месяца у элит Донбасса навести порядок в своём доме.

Я неоднократно здесь (в России – ред.) слышал, что «они даже не поняли, когда мы туда зашли». Это дословная цитата. Почему минские соглашения не были выполнены – потому что одно из условий Кремля уже в 2015 году было, что представители донецкой элиты не будут участвовать в выборах, которые должны проводиться согласно этим соглашениям.

В других регионах Украины: Днепропетровская, Одесская, Харьковская области – там тоже были попытки России, но местные элиты поняли, что будет, когда придёт «русский медведь».

Слушатель: Единственное, что спасло Украину от полного захвата, расчленения, уничтожения в 2014 году, – то, что россияне сбили не тот «боинг».

– Вы согласны с этим? Почему Путин не пошёл дальше после Иловайского котла, например?

Во-первых, Украина показала, что она будет сопротивляться. Во-вторых, на Россию оказывалось международное давление

​Роман Цымбалюк: Думаю, это комплекс факторов. Во-первых, Украина показала, что она будет сопротивляться. Во-вторых, на Россию оказывалось международное давление.

А по поводу самолёта я с этим не согласен. Поскольку, когда россияне завалили этот самолёт с несчастными почти 300 человек, которые ни при чём в этой войне, то начали забрасывать разные версии. Сами россияне забрасывали десятки новых версий. Они сейчас не готовы обсуждать, кто стрелял, а только то, что это было в нашем воздушном пространстве.

– Роман, по вашему мнению, «русская весна» как фактор для самой России, влияния Российской Федерации на весь мир побеждает, проигрывает или заводит Россию в тупик? Какие итоги можно сделать?

Роман Цымбалюк: Мне не хочется никого расстраивать. Хочется только посочувствовать жителям ОРДЛО, но они стали заложниками в этом геополитическом раскладе, в бодании России со США. По большому счёту, россиянам абсолютно наплевать на жителей Донбасса.

На последней пресс-конференции я сказал Путину, что он сделал людей рабами России, что там нищета, а он сказал, что это неважно, главное, что в свободной Украине тоже всё нехорошо.

Но в свободной Украине есть президент, выборы, украинский народ, который может определить свою судьбу. А в ОРДЛО такой роскоши уже давно нет и, судя по всему, в ближайшее время не будет.

Оптимизма такого, как был в 2014 году, в России уже нет. Здесь только сумасшедший Жириновский говорит, что они дойдут до Киева за две недели, за два дня или за два часа. Они стараются Украину вывести из обсуждения серьезности проблемы, в частности, Донбасс.

Донбасс здесь обсуждается только на уровне линии соприкосновения. А о том, как живут люди в ОРДЛО, никто никогда не говорит

Донбасс здесь обсуждается только на уровне линии соприкосновения. А о том, как живут люди в ОРДЛО, никто никогда не говорит. Они делают вид, что там всё хорошо. И они об этом не думают.

Владимир Фомичёв: Люди в Донецке тоже устали. Их нельзя постоянно держать в состоянии войны. Регион сейчас стал очень бедным. Состояние экономики ужасное. Если в 2015 году, когда там всё было разрушено, некоторые возвращались, потому что не могли остановиться здесь, а уезжали оттуда только по идеологическим причинам, то сейчас оттуда едут просто потому, что там нет работы. Низкий уровень заработных плат.

– Давайте подытожим: что с Донбассом может быть дальше?

Владимир Фомичёв: Дальше может быть что угодно. Что будет после выборов в Украине – неизвестно. Экономическая ситуация там очень плохая. У нас есть хоть прообраз государства, прав человека. Я напоминаю, что у нас осталось там (в ОРДЛО – ред.) много военнопленных, которых мы не можем освободить.

Надо работать с людьми, нужно интегрировать тех, кто приезжает сюда, и уделять больше внимания региону. Моё поколение – последнее, которое помнит Донецк украинским. Там растёт поколение, которое не знает, кто мы такие.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)