«Наш вибір впливає на майбутнє України» – виборці в Чехії

До виборів залишаються лічені дні. Взяти участь та проявити свою громадянську позицію готуються не лише в Україні, але й українські громадяни, які живуть та працюють за кордоном. Зокрема в Чехії, де українська громада посідає перше місце за кількістю її членів, нараховуючи 122 763 особи (станом на 30 червня 2018 року) і перевищує словацьку, в'єтнамську та російську національні меншини. Журналісти Радіо Свобода зібрали документи, аби на власному прикладі з’ясувати, чи складно проголосувати на території іншої країни.

У Празькому консульському відділі не проштовхнутись, родини із дітьми, студенти та люди похилого віку стоять у чергах та заповнюють анкети. На стінах висять плакати із детальною інформацією про кандидатів у президенти.

Аби зареєструватися до списку виборців, громадянин України має принести із собою 2 паспорти – закордонний та український, зробити копію головної сторінки і сторінки із пропискою, та вписати особисті данні в реєстраційну форму.

Окрім паспортних даних, просять також вказати термін перебування за кордоном та місце проживання в Україні або Чехії при наявності ПМП (постійного місця проживання). Також необхідно мати документ, який дає право перебувати на території іншої країни – біометрична картка чи студентське посвідчення. Заповнення анкети займає щонайменше 10 хвилин. Після перевірки даних, член виборчої комісії зареєстрованому повідомляє важливу інформацію: «Приходьте в день виборів із 8:00 до 20:00 із паспортом!»

«Вирішальним місцем» обрали приміщення у консульстві України. Там встановили кабінки для голосування, які планують обладнати захисними ширмами. За словами голови виборчої комісії, на день реєструється від 150 до 200 людей. Більшість із них – молодь.

«Студентів чогось от дуже багато. Не знаю, на моєму чергуванні багато, і по біометрії, і навчаються. Такі, активні…» – зазначила голова виборчої комісії Світлана Шаповал.

Найбільше, що приємно дивує молодь, особливо тих, хто голосує вперше – відсутність бюрократії під час реєстрації на закордонному виборчому окрузі.

Ми вважаємо, що наш вибір впливає на майбутнє України

«Я з початку думав, що то буде як в Україні – прийшов і на тебе «Гааа?» А тут, насправді, все дуже мило», – поділився студент Андрій Синишин, який разом із друзями приїхав до Чехії навчатись по обміну.

«Хочемо проголосувати, тому що ми вважаємо, що наш вибір впливає на майбутнє України», – додала ще одна студентка по обміну Марта Хомутенко.

Зареєструватися прийшли не тільки ті, хто в Чехії перебуває тимчасово, але й ті, хто з різних причин були змушені емігрувати. Одна із них – Юлія Паренюк, яка живе та навчається у Чехії вже кілька років. Виїхала, бо не бачила перспективи в Україні, але проголосувати хоче. І не відкидає варіанту, що повернеться на батьківщину.

«Я думаю, що може колись ще повернусь. Мені важливо, що буде з моєю країною. Який президент її очолить, які там будуть зміни», – розповіла Радіо Свобода студентка.

Свою відповідальність за зміни в Україні відчуває і старша еміграція – українці, що живуть та працюють в Чехії вже понад 10 років.

Марія Гаврилюк, педагог за освітою, у Чехії з 2006 року. Разом із однодумцями три роки тому вона заснувала український культурно-освітній центр «КРОК», що працює у Празі. Щосуботи батьки приводять сюди дітей, аби ті навчалися українською. За її словами, серед батьків немає таких, хто б не пішов голосувати.

«Ми громадяни України. Ми тут, збудувавши цю еміграцію, яка є. Кожного року для нас… от хто працює з українським сегментом, хто має відношення до українських організацій, робить щось для України за кордоном – повірте, для нас дуже велике значення має, яка є ситуація в Україні», – запевнила Марія Гаврилюк, директорка суботньої школи та культурного центру «КРОК».

Для нас дуже велике значення має, яка є ситуація в Україні

За даними виборчої комісії, на президентські вибори в Чехії на даний момент було офіційно зареєстровано 22 тисячі виборців, що вп’ятеро більше ніж на попередніх. На президентських виборах у 2014 році сюди на дільницю прийшло понад 4 тисячі людей і проголосувати вдалося не всім. Цього разу, аби пришвидшити процес, комісія планує перевіряти, чи потрапив виборець до списків вже у той момент, коли він стоятиме у черзі на голосування.

ТАКОЖ НА ТЕМУ ВИБОРІВ-2019:

Синод ПЦУ: «Оцінюйте кандидатів не за обіцянками, а за плодами їхніх справ»

Війна і вибори-2019. Українці мають обрати Верховного головнокомандувача ЗСУ

Росія кинула сотні мільйонів доларів, щоб зірвати вибори в Україні

Як голосують українці. Сім карт, які пояснюють вибори президента