Радіо Свобода Daily: На стадіон до Зеленського може прийти президент ФФУ – Іонова

Зеленський захотів дебатів на стадіоні

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський закликав свого опонента Петра Порошенка взяти участь у дебатах на стадіоні «Олімпійський» у Києві.

«Я звертаюся до Петра Порошенка. Ви кличете мене на дебати, мріяли, що я втечу, відморожуся, заховаюся. Ні, я – це не ви в 14-му році. Я приймаю виклик. Ось мої умови: чекаю на вас тут, на НСК «Олімпійський». Дебати відбудуться перед народом України. Усі канали мають право транслювати дебати наживо», – сказав Зеленський.

Натомість, у БПП заявили, що Петро Порошенко не буде влаштовувати дебати на стадіоні з кандидатом у президенти Володимиром Зеленським. «Президент Порошенко – європеєць і він на стадіоні не буде зустрічатись, він буде зустрічатись в телестудії, де мають нормально, професійно відбутись дебати», – зазначила народний депутат від БПП Марія Іонова. Вона додала, що на стадіон до Зеленського може прийти президент Федерації футболу України Андрій Павелко і «зіграти у футбол».

Тим часом представники НСК «Олімпійський» повідомили, що до них не надходило жодної офіційної заявки чи проекту угод на проведення дебатів між кандидатами в президенти України.

Лещенко: Данилюк може очолити МЗС у випадку перемоги Зеленського

Колишній міністр фінансів України Олександр Данилюк може очолити Міністерство закордонних справ у випадку перемоги Володимира Зеленського на виборах президента, заявив народний депутат і радник Зеленського Сергій Лещенко «Новому времени».

«На зустрічі з Європейською бізнес асоціацією Зеленський тестував публіку, як вона сприйме призначення Данилюка міністром закордонних справ. Але рішення поки не фіналізували», – сказав Лещенко.

Він додав, що Зеленський навряд чи оголошуватиме кандидатуру на посаду прем'єра.

Чи вплинуть вибори на долю українських полонених моряків?

Чи вибори президента в Україні можуть вплинути на ситуацію з українськими військовополоненими та політв’язнями у Росії? В якому стані зараз перебувають 24 українські моряки, захоплені під час агресії Росії в Керченській протоці?

Ми запитали про це в адвоката одного із моряків Іллі Новікова. Почитайте.

Надгробок Путіна

Напроти Ісаакіївського собору в російському Санкт-Петербурзі 3 квітня з’явилася стилізована під надгробок табличка із зображенням президента Росії Володимира Путіна.

На ній зазначені дата народження глави держави і цифра «2019» після тире. Нижче написано «Зрадив народ Росії».

Табличку сфотографував петербурзький журналіст Давид Френкель, а приблизно через півгодини рух «Агіт Росія» повідомив у Twitter, що табличку встановили його активісти.

Спортивна перемога

Український сноубордист Михайло Харук став чемпіоном світу серед юніорів, повідомив Національний олімпійський комітет України.

«Маємо ще один знаковий результат у цьому виді спорту – золото юніорського чемпіонату світу, що проходить у словенській Роглі, у дисципліні паралельний слалом здобув українець Михайло Харук», – заявили в НОК.

Чи потрібні дебати?

Зараз тільки й мови про політичні дебати, тож наша команда «М Плюс» вирішила дослідити, чи впливають взагалі дебати на вибір народу.

​Нехай ваш день буде насиченим тільки приємними подіями!

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