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В подконтрольном российским гибридным силам Луганске в храме Православной церкви Украины (ПЦУ) «силовики» группировки «ЛНР» на днях провели обыски. Также обыски проводились в домах некоторых священнослужителей. Двух представителей церкви теперь также вызывают на допросы. Радио Донбасс.Реалии узнало подробности из оккупированного города.

Обыски в управлении Епархии, а также в Свято-Троицком кафедральном соборе в Луганске прошли 4 апреля. Об них написал руководящий Луганской епархией Православной церкви Украины Афанасий Яворский.

​«Мы ничего плохого не делаем. Только молимся» – прихожанка ПЦУ в Луганске

Мы смогли пообщаться с прихожанкой той самой церкви – она как раз в момент обыска была в храме. По ее словам, в 10 часов утра в звонок на калитке храма позвонила женщина в черном платке. Дверь открыл настоятель Анатолий Назаренко. В этот момент на территорию храма вошли представители группировки «ЛНР».

«Обыск в епархии проводился до самого вечера. По очередности работало порядка 20 человек. Изъяли компьютеры и какие-то книги. Также обыски были в домах отцов Анатолия и Геннадия. Я писала объяснительную – кто я, и чем занимаюсь в храме. Меня выпустили только где-то в половину третьего. У меня муж больной, и нужно было к нему идти. Остальных держали почти до 9 вечера. С чем это может быть связано, я не знаю. Мы ничего плохого не делаем. Только молимся. И спрашивать я не решилась», – рассказала прихожанка ПЦУ из Луганска.

Также, по словам женщины, отцов Анатолия и Геннадия вызывали на допросы. Анатолий Назаренко допрашивался уже дважды. В понедельник должен был состояться еще один допрос, но за священнослужителем никто не приехал, и он встречался с представителями миссии ОБСЕ.

Кроме того, священникам в устной форме сообщили, что пока идут следственные действия, им нельзя выезжать из Луганска.

«Отец Анатолий – пенсионер. Ему нужно выезжать за пенсией. Но эти доводы не действуют. Как нам жить? Мы ничего не зарабатываем. У нас все бесплатно, потому что люди бедные», – говорит прихожанка.

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Призываем оставить духовенство и громаду в покое – митрополит Епифаний

На интернет-ресурсах силовиков группировки «ЛНР» какой-либо информации об этих событиях нет.

По данным руководящего Луганской епархией Православной церкви Украины Афанасия Яворского, обыск проводился в рамках операции «Стоп-террор». Во время обыска были изъяты церковная и украинская символика, церковные книги и книги национального содержания, официальная переписка.

Предстоятель поместной Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний действия группировки «ЛНР» назвал «очередным актом преследования украинского духовенства на оккупированных территориях». И возложил ответственность за это на российскую власть. Он призвал Россию «немедленно прекратить такие преследования, в частности дать соответствующие указания зависимым от нее структурам в Луганске оставить духовенство и громаду Свято-Троицкого собора в покое. Также он попросил международное сообщество, демократические страны, международные институты, в частности ООН и ОБСЕ, принять меры для прекращения давления на украинское духовенство в Луганске.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)