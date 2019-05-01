У Бахмуті збудують перший храм Православної церкви України

Вікторія Насібулліна

Парафія Православної церкви України була зареєстрована в Бахмуті у 2013 році. З того часу у підвальному приміщенні ГО «Бахмут Український» проходять богослужіння та здійснюються церковні таїнства. На адання змеленої ділянки у місті під будівництво храму віряни чекали майже 5 років. Цього року під забудову храму Православної церкви України місцева влада Бахмута надала пів гектара землі по вулиці Олександри Колпакової. Коли в Бахмуті з’явиться перший храм Православної церкви України дізнавалися журналісти радіо Донбас Реалії.

Сьогодні, за словами Благочинного Бахмутскього округу отця Павла, Православна Церква України в Бахмуті налічує понад сотню вірян. На недільну службу приїжджають також віруючі з навколишніх сіл та міст, але у тісному підвалі, де зараз проходять богослужіння, місця ледь вистачає.

Люди ж не можуть постійно ховатися по підвалах. Майже 5 років ми боролися за виділення земельної ділянки

«Люди ж не можуть постійно ховатися по підвалах. Церква українська є канонічна законом. Не може ж бути істина в катакомбах, в підвальчиках. Майже 5 років ми боролися за виділення земельної ділянки», – розповідає отець Павло.

Перший храм Православної церкви України будуватимуть на пустирі неподалік двадцять четвертої бахмутської школи.

«Якщо ми знайдемо 10 тисяч доларів, ми закажемо дерев’яну церкву, вона хрестообразно зроблена, з куполами, вона монтується за три дні. Господь дасть буде там і собор і монастир чоловічий»,– каже отець Павло.

За словами архієпископа Донецького і Маріупольського Сергія, на Донеччині зареєстровано понад 130 парафій Православної церкви України, 36 з яких знаходяться на тимчасово окупованих територіях.

Вірян на тимчасово окупованій території просто лякають, кажуть, якщо будете ходити в українські храми, то ви не будете отримувати пенсію

«Наші священики на окупованій території не займаються політикою, вони виключно виконують свої пасторські обов’язки. Вірян на тимчасово окупованій території просто лякають, кажуть, якщо будете ходити в українські храми, то ви не будете отримувати пенсію. Якщо ви будете підтримувати українську церкву, значить ви українці, а це буде каратися», – розповідає архієпископ Сергій.

На думку архієпископа Сергія єдина церква – це «фундаментація» для об’єднання суспільства.

Збільшується кількість парафіян. Якщо порівнювати з минулим роком Пасхальні богослужіння в Маріуполі, Волновасі, Краматорську, збільшилась в 2-3 рази кількість віруючих

«Зараз збільшується кількість парафіян. Ось, наприклад, якщо порівнювати з минулим роком Пасхальні богослужіння в Маріуполі, Волновасі, Краматорську, збільшилась в 2, а, може, в 3 рази кількість віруючих. Вони свідомо об’єднуються з помісною Православною церквою України. Якщо в нас буде єдина церква, це буде єдина фундаменатція для об’єднання нашого суспільства»,– вважає архієпископ Сергій

Об’єднання громади вважає головною силою церкви і бахмутянин Володимир Дериведмідь. З 2017 року чоловік щотижня приходить на недільну службу до церкви у підвалі.

Сила цієї церкви буде тоді, коли об’єднається вся громада. Наша церква поки що в підвалі, але ми побудуємо справжній храм

«З моменту появи Православної церкви України в Бахмуті ми намагаємось відвідувати недільні богослужіння, намагаємося підтримувати церкву. Сила цієї церкви буде тоді, коли об’єднається вся громада. Наша церква поки що в підвалі, але ми побудуємо справжній храм»,– каже Володимир Дериведмідь.

30 квітня архієпископ Донецький і Маріупольський Сергій освятив місце під забудову храму у Бахмуті, Новодмитривці та Покровську. Кошти на будівництво храмів будуть збирати з пожертв церкві.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите).