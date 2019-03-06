(Публікуємо мовою оригіналу)

Представьте, что вы живете на краю войны: это значит – не только постоянные обстрелы, но и, например, то, что к вам не может доехать доктор. Без регулярной медицинской помощи на днях могли остаться жители поселков Гладосово и Травневого вблизи Горловки. Это самая что ни на есть линия разграничения. Людей шокировало известие о том, что фельдшер не будет выезжать в этот район. Лишь после вмешательства журналистов и волонтеров проблему начали решать.

«Если бы вовремя сделали уколы, человек бы жил…»

В поселках Травневое и Гладосово (он же – улица Гладосовская) постоянно слышны залпы и разрывы. Крупный город Горловка остался под властью пророссийских сил, а вот фактически его части – крошечные поселки – по украинскую сторону линии. Местные жители разводят руками: если что, то «скорая помощь» не приедет.

«У нас здесь на улице женщина умерла от инсульта. Если бы вовремя сделали ей уколы, прокололи внутривенные, человек еще бы жил. А так человека уже нет. Просто никто не оказал помощь», – поведала жительница улицы Гладосовской Валентина.

Медицинскую помощь здесь оказывают волонтеры ASAP и Красный Крест. Также два раза в неделю ездит фельдшер из Новолуганского. В конце февраля на внедорожниках гуманитарной миссии «Пролиска» жителей Травневого и Гладосово вывезли в Новолуганское для обследования на передвижном флюорографе.

После обследования люди были шокированы: в местной амбулатории им сказали, что фельдшер больше не приедет.

«Как будет добираться медсестра до села Травневое и Гладосово оказывать людям помощь… на данный момент у них есть транспорт, это «Нива»… но когда лично мы задавали вопрос, как они будут доставлять, они сказали: «Мы не собираемся бить машину», – говорит Нина Уманец, координатор гуманитарного штаба миссии «Пролиска».

В Донецкой обладминистрации признают: проблемы действительно были. Но после вмешательства волонтеров и журналистов вопрос решен. Фельдшер будет ездить в сопровождении военных.

«Все будет продолжаться так же, как и есть. Два раза в неделю будет выезжать фельдшер в этот населенный пункт. Так же, по графику, людей будут вывозить из населенного пункта Травневое в близлежащие населенные пункты Семигорье, Новолуганку для проведения планового обследования», – сообщил главный врач Центра первичной медико-санитарной помощи Бахмутского райсовета Андрей Петриченко.

По минному полю под прицелом

Улица Гладосовская формально – часть поселка городского типа Гольмовский, который входит в состав оккупированной Горловки. С самого начала боев жители улицы по привычке ходили в Горловку пешком. В ноябре 2017-го Гладосовская и соседнее село Травневое перешли под контроль украинских военных. Дорогу на Горловку заминировали. Местная жительница Светлана вспоминает, как было раньше и как стало теперь.

«20 минут ходьбы больница, 20 минут ходьбы магазин. И прямиком по асфальту. Дороги туда нет. На Бахмут, согласитесь, пешком не находишься. Не знаю, это часа три топать. Это муж шел как-то пешком, часа три. Это нереально. Вот поэтому, я считаю, мы отрезаны», – сокрушается Светлана.

Дорогу на Горловку заминировали. Зато разминировали часть минного поля для связи с соседним селом Новолуганское Бахмутского района. По этой дороге нас везет координатор гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин. До позиций группировки «ДНР» несколько сотен метров.

«Слева от нас находится поселок Доломитное, он на данный момент неподконтролен украинским властям, контролируется так называемой «ДНР»... вся эта территория в принципе простреливается из стрелкового оружия», – рассказывает Каплин.

Эту грунтовую дорогу засыпали шлаком. Но не всю.

Чтобы добраться до автобуса, который ездит тут благодаря Красному Кресту, люди идут пешком, по колено в грязи и под прицелом. 1 марта мирные жители попали здесь под обстрел из противотанкового гранатомета. К счастью, никого не ранило.

Как рассказал руководитель администрации Бахмутского района Дмитрий Дресвянников, есть планы отремонтировать дорогу.

«На сегодня есть договоренность с «симиками» (отдел военно-гражданского сотрудничества украинской армии – ред.) о том, что они предоставят помощь по обеспечению безопасности рабочим для проведения текущего ремонта. Сегодня мы как райгосадминистрация занимаемся поиском материалов. В первую очередь это шлак для отсыпки этой дороги. Поэтому я считаю, что эта проблема будет решена», – обещает Дресвянников.

«Мы хотим мира»

Жители улицы Гладосовской, хоть и живут бок о бок с украинскими военными, все еще прописаны в неподконтрольной Горловке. Верховная Рада Украины все никак не проголосует за присоединение этой улицы к Бахмутскому району. Поэтому пенсионеры здесь не получают пенсии, а выплаты переселенческой помощи им периодически прекращают. И их приходится снова возобновлять. Живя в Украине, люди не чувствуют себя полноценными гражданами. И мечтают они только об одном: о мире. От войны уже все устали.

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