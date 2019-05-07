Радіо Свобода Daily: серед постраждалих в авіакатастрофі в Москві може бути українка

Авіакатастрофа в «Шереметьєві»

Увечері 5 травня в московському аеропорту «Шереметьєво» літак російської авіакомпанії «Аерофлот» здійснив аварійну посадку незабаром після зльоту. Повітряне судно кілька разів ударилося об поверхню злітно-посадкової смуги, пошкодило шасі й спалахнуло. Хвостова частина літака згоріла. Внаслідок інциденту повідомляється про загибель щонайменше 41 людини.

Голова Управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич у коментарі Радіо Свобода повідомив, що однією із постраждалих є громадянка України, потерпіла госпіталізована.

Що відомо про катастрофу, пілота, сам літак? І як подію висвітлили російські телеканали? Зібрали все найважливіше про авіакастрофу в одному матеріалі.

Чому цибуля стала «на вагу золота?»

«​Золоті»​ цибуля, капуста, морква і навіть картопля. ​Останнім часом ціна на ці овочі в Україні почала різко зростати, чим неприємно здивувала українців. Дефіцит на цю продукцію та її дороговизна, з одного боку, спричинили легку паніку, а з іншого, породили цілу хвилю різноманітних жартів.

Особливого «​удару» багатьом завдала цибуля, яка тепер подекуди коштує дорожче, ніж імпортні апельсини та банани, –​ від 20 до 25 грн за кілограм. ​Чому склалася така ситуація і чи варто очікувати зниження цін? Читайте тут.

Олександр Харебін: ексклюзивне інтерв’ю

«Я ні хвилини не працював з Олександром Харебіним… Це була якась помилка» – так відреагував кандидат у президенти Володимир Зеленський, коли за два дні до фінального голосування журналісти запитали, чому в списку експертів його команди є людина, яку пов’язують із Сергієм Курченком.

Після цих слів Зеленського Олександр Харебін «подякував за урок» і заявив, що готовий відповісти на всі запитання журналістів. Перше і поки єдине інтерв’ю після цього інциденту він дав Радіо Свобода. Медіаексперт Олександр Харебін, колишній перший заступник гендиректора НТКУ і колишній керівник медіахолдингу Сергія Тарути, одразу ж погодився на пропозицію Радіо Свобода і завітав до редакції.

Він відповів і на незручні запитання про те, які завдання він виконував як у медіа-імперії Курченка, так і в групі експертів «ЗеКоманди», а також розповів про залаштунки передвиборчого «батлу» між Володимиром Зеленським і Петром Порошенком. Читайте велике інтерв’ю.

Чому іспанець знімає український Донбас?

Іспанський фотограф Альберт Лорес висвітлював події, що відбувалися на сході України у 2014 році. Після цього на Донбас не повертався. Але на п’ятий рік війни побачив, що в міжнародних ЗМІ дедалі менше приділяють уваги темі війни у цьому регіоні.

«Тут живуть люди» – це проект фотографа, який розповідає про життя людей на лінії розмежування. За 5 років війни тут уже застаріла інфраструктура, яка постійно пошкоджується обстрілами, а головне – щодня ці населені пункти можуть остаточно залишитися без водопостачання.

У планах – винести виставку «Тут живуть люди» на міжнародний масштаб, а поки що з фотосвітлинами та історіями можна ознайомитися у соціальних мережах проекту.

«Спадок» Другої світової війни

У Сарненському районі Рівненської області знищили 250-кілограмову німецьку авіабомбу ФАБ-250 часів Другої світової війни, повідомила 5 травня Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Її виявили напередодні поблизу села Люхча Сарненського району.

Рятувальники наголосили, що у разі виявлення вибухонебезпечних предметів в жодному разі не можна торкатися до них. Натомість необхідно сповістити про знахідку за номерами «101» або «102».

Де 7 травня випаде сніг?

В Українському гідрометеорологічному центрі попереджають про погіршення погодних умов, зокрема у західних областях, де 7 травня очікується сильний дощ, у Карпатах з мокрим снігом, пориви вітру 15–20 м/с, протягом доби заморозки 0–3 градуси.

«7 травня вночі на Правобережжі, вдень в Україні, крім крайнього сходу, дощі, подекуди грози, у західних, вдень місцями і в північних та центральних областях значні дощі… Температура у західних областях вночі 2–7, вдень 7–12; на решті території вночі 10–15, вдень 15–20, на Лівобережжі 21–26», – мовиться в повідомленні.

Поповнення в королівській родині

У британській королівській родині повідомили, що 6 травня на світ з’явився ще один член сім’ї – у герцога і герцогині Сассекських народився хлопчик.

Хлопчик стане сьомим в черзі на британський престол, він є восьмим правнуком королеви Єлизавети II.

Подивіться на емоції щасливого тата!

Радійте кожній миті!

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