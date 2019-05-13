(Публікуємо мовою оригіналу)

Шуховская башня в Часовом Яре – одна из 11 гиперболоидных конструкций, которые были построены в Украине по проекту архитектора и изобретателя Владимира Шухова. Уникальность этого сооружения в том, что башня в несколько раз легче ей подобных, и её вес – меньше того объема воды, который она может вместить. Шухов первым в мире использовал в строительстве сетчатые металлические оболочки в виде висячих и сводообразных перекрытий. Башню в Часовом Яре построили в 20-х годах прошлого века. Изначально она служила водонапорной башней Часовоярского огнеупорного комбината. В связи с сокращением объемов производства комбината несколько десятков лет башня не используется, а в цехе № 4, где она расположена, идут демонтажные работы. Жители Часова Яра хотят сохранить уникальное инженерное сооружение и присвоить ему статус историко-архитектурного памятника.

Руслан Макарович первым предложил жителям Часова Яра обозначить существующие в городе исторические памятники и внести их в государственный реестр недвижимых памятников Украины. Один из таких памятников – водонапорная башня Шухова Часовоярского огнеупорного комбината.

Мы хотим, чтобы предприятие остановило все работы по разборке сооружений

«Вот этих башен находится в мире несколько штук, чуть более десятка. Уникальность этой башни заключается в том, что инженер Шухов изобрел вот эту гиперболоидную основу крепления самих строений башен и телевышек, и именно он является разработчиком нашей башни. Она находится на территории четвертого цеха огнеупорного комбината. И мы сейчас хотим, чтобы предприятие остановило все работы по разборке этих сооружений», – рассказывает Руслан Макарович.

По словам директора по общим вопросам ЧАО «Часовоярский огнеупорный комбинат» Андрея Онищука, на предприятии планово демонтируют неиспользуемые мощности.

Мы ведем плановый демонтаж объектов, они представляют собой опасность для жителей и особенно детей

«Мы ведем плановый демонтаж объектов, которые сегодня не эксплуатируются, и в перспективе не будут эксплуатироваться. Все производственные мощности, которые представляют для нас интерес, были перенесены в цеха 3 и 5. В связи с падением объемов производства сейчас эти мощности не будут востребованы, более того, они простояли значительное количество лет без дела, они представляют собой опасность для жителей и особенно детей», – считает Андрей Онищук.

Водонапорная башня, отмечает хранитель фондов Часовоярского промышленного историко-краеведческого музея Валерий Богуненко, на сегодня не имеет статуса памятника архитектуры.

Этот объект нуждается в комиссионном обследовании историками архитектуры

«Визуальные наблюдения позволяют сделать оценку предварительную, что этот объект очень похожий на башню Шухова. Ее гиперболоидная сетчатая конструкция дает право предварительно оценить эту башню как оригинальное сооружение, но она нуждается в комиссионном обследовании историками архитектуры. И нуждается эта башня в том, чтобы были предприняты шаги юридические в законодательном поле Украины о взятии ее на учет как объекта культурного наследия», – считает Валерий Богуненко.

Директор по общим вопросам ЧАО «Часовоярский огнеупорный комбинат» говорит, что башню демонтировать не будут.

Башню не собирались демонтировать

«Мы знаем, что есть такой объект, и что это уникальный объект инженерного зодчества, и мы ее (башню – ред.) никогда не демонтировали и не собирались демонтировать. Мы не хотим ее срезать на металлолом, но кто-то должен решать вопрос, если это историческая ценность, то надо решать, как она будет передана городу, как она будет содержаться, но сегодня с такими предложениями к нам никто не обращался», – говорит Андрей Онищук.

На территории Часовоярского огнеупорного комбината находится еще несколько предполагаемых исторических памятников: локомотивное депо и печи для изготовления кирпича. По словам и.о. городского головы Часова Яра Сергея Чауса, уже начата работа по подтверждению исторической ценности данных сооружений, но кто будет следить за состоянием памятников архитектуры – в городском совете еще не знают.

Бюджет города не позволит себе содержание и реставрацию любого из этих объектов. Оптимальный вариант – переносить башню Шухова

«Бюджет города не позволит себе содержание и реставрацию любого из этих объектов, потому что туда нужны довольно существенные деньги. Вариант только один – обращаться в международные фонды, которые занимаются архитектурными ценностями, которые выделяют деньги на их реставрацию и, возможно, перенос. Оптимальный вариант – переносить башню Шухова, в принципе, физическая возможность есть, но цена нам еще не известна», – отмечает Сергей Чаус.

Исследовать водонапорную башню и другие объекты культурного наследия Часова Яра, по словам Сергея Чауса, пригласили специалистов из Бахмута.

Закон Украины «Об охране культурного наследия» говорит, что объект культурного наследия до решения вопроса о его регистрации как памятника вносится в специальный перечень. После этого он уже приобретает правовой статус – «только что выявленного объекта культурного наследия».

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безплатно). Ваше ім’я не буде розкрите).