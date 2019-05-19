Поклонська, Костюшкін і «Хірург». Як угруповання «ДНР» і «ЛНР» відзначили 5 років псевдореферендуму

Чим хвалилися очільники угруповань «ЛНР» і «ДНР», відзначаючи п’ять років з дня самопроголошення псевдореспублік? Які святкування влаштували у Донецьку та Луганську? Хто приїхав розважати бойовиків? Чому радіють жителі ОРДЛО? Про це – у матеріалі журналістів спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

В окупованих Донецьку і Луганську відсвяткували створення невизнаних «республік». П’ять років тому бойовики на частині Донбасу влаштували незаконний «референдум», після якого і з’явилися угруповання «ДНР» та «ЛНР».

Це була спецоперація російських спецслужб, замаскована під «референдум»

«Це була спецоперація Росії, російських спецслужб, замаскована, закамуфльована під «референдум», який не мав з референдумом нічого спільного. Це було порушенням всіх законів. Навіть якщо виходити з того, що вони нібито проводили «референдум» за якимись своїми «законами», легко переконатися в тому, що таких «законів» місцевих, квазізаконів, які вже зараз «ухвалили», тоді їх просто не існувало. Тому це був «референдум» у вакуумі», – наголошує журналіст, блогер Сергій Іванов.

В Донецьку першу п’ятирічку відсвяткували гучно. Заради цього навіть відмінили комендантську годину на один день. На параді російського триколору було не менше, ніж місцевого. Ватажок незаконного угруповання «ДНР» Денис Пушилін навіть заспівав про «батьківщину-мати» Росію.

Для жителів окупованого Донецька, які підтримують ідеї незаконного угруповання «ДНР», цей день – привід для святкувань.

«Перший ювілей самостійності, незалежності», – пояснює жителька окупованого Донецька.

«Звичайно, свято», – відповів літній чоловік.

«Тому що п’ять років нашої «ДНР», народної «республіки». Дуже добре це організовано все: і заходи організовуються, свята проводяться. Я вважаю: спасибі нашим «керівникам», – каже жінка.

«День народження нашої «республіки». Потихеньку стаємо на ноги. «Республіка» процвітає», – додає інша донеччанка.

Найбільшим досягненням за п’ять років жителі в окупації називають, зокрема, таке:

«Останній указ президента Російської Федерації про видачу паспортів», – відповіла донеччанка.

«Найголовніше – паспорта дали. Ось це найголовніше», – зазначила літня жінка.

Паспорти – це дія відчаю. Це можливість легалізувати присутність своїх кадрових військових

«Паспорти роздавалися абсолютно реакційно. Це дія відчаю. Це можливість легалізувати присутність своїх кадрових військових, яких таким чином можна маскувати під місцевих, які начебто як взяли російські паспорти, а не тепер уже викреслювати заднім числом зі списку російських вояків і оголошувати, що це «відпускники» чи «ветерани». Це реєстр тих, кого першого пустять в м’ясорубку», – вважає політолог Олег Саакян.

«П’ять років! Ми до цього довго йшли все-таки. Звичайно, свято! До нас гості прийдуть. Буде застілля. На концерт підемо ще ввечері на площу Леніна», – каже подружжя з Донецька.

На донецькій площі Леніна виступили російські артисти. Зокрема, Стас Костюшкін.

«Ми завжди вам допоможемо, і завжди підставимо наше сильне плече», – переконував російський співак, роздаючи коментарі підконтрольним бойовикам медіа.

В окупованому Луганську теж святкували. Розважальні заходи відбулися в центральних скверах та парках. На Театральній площі – головний концерт. Попри пафосні промови про «самостійність і незалежність», в Луганську, як і в Донецьку, зі сцени говорили усе ж більше про сусідню державу.

Девізом святкувань стало – «Донбас – це Росія», а до жителів українських окупованих міст зверталися – «дорогі росіяни».

Окрім парадів і концертів, бойовики їздили один до одного у гості із привітаннями. Ватажок незаконного угруповання «ЛНР» Пасічник – в Донецьк, а ватажок «ДНР» Пушилін – в Луганськ.

Прибули й іноземні гості – з Російської Федерації та захоплених Росією Південної Осетії та Абхазії. Серед гостей була депутат держдуми Росії і екс-прокурор анексованого Криму – Наталя Поклонська.

Привітав Донбас і байкер-друг Путіна – Олександр Залдостанов, він же «Хірург».

«Крим їм потрібен був для того, щоб його забрати, а Донбас – для того, щоб перетворити його в Придністров’я, як в постійно гнійну рану на тілі України», – переконаний Сергій Іванов.

Ввечері концерти продовжилися, а разом із ними і обіцянки «світлого майбутнього» для окупованого Донбасу.

Якщо ми візьмемо так звані «ДНР» і «ЛНР», то на сьогодні вони не визнані навіть Росією

«Якщо ми візьмемо так звані «ДНР» і «ЛНР», то на сьогодні вони не визнані навіть Російської Федерацією. І та паспортизація російським паспортами – це ще один доказ того, що нічого там, нікого в ніякому статусі навіть сама Росія визнавати ніколи не буде. Будь-які вигадки про те, що «молоді республіки» чекають великі перспективи розбиваються об ситуацію цих п’ять років. Жахливу ситуацію з економікою, з демографією, з від’їздом людей, з бандитизмом. З кожним роком все глибше і глибше вони йдуть від будь-якого визнання, від цивілізації і від нормального людського життя», – підсумував Олег Саакян.

«Якщо ми почнемо говорити про те, що ж змінилося за ці п’ять років, то не вистачить не тільки ефірного часу, не вистачить навіть напевно тижні цілодобових ефірів», – а так підбивали підсумки на підконтрольному бойовикам телебаченні.

Зважаючи на це, в незаконних угрупованнях «ЛНР» та «ДНР» й надалі будуть зображати «благополуччя» і «сталий розвиток».

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