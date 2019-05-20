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Досрочное чемпионство, историческое первенство и золотые награды. Так коротко можно охарактеризовать победы спортсменов из Луганской и Донецкой областей этими выходными. Радио Донбасс.Реалии собрало самые яркие из них.

Донецкий «Шахтер» за три тура до конца Украинской Премьер-Лиги стал чемпионом. Матч против луганской «Зари» закончился со счетом 1:0. «Золотой» гол на 11-й минуте забил Жуниор Мораес и привел «горняков» к своему двенадцатому чемпионству национального первенства.

Теперь в активе «оранжево-черных» 12 чемпионств, 13 Кубков страны, 8 Суперкубков и Кубок УЕФА. Таким образом, это 34-й трофей в истории «Шахтера» за время независимости и по количеству наград «горняки» становятся самой титулованной футбольной командой Украины. Напомним, у киевского «Динамо» остается 33 завоеванных титула.

«Мариуполь» проиграл на выезде киевскому «Динамо». Матч закончился со счетом 2:1. За «Мариуполь» голом отметился Валерий Федорчук. Донецкий «Олимпик» обыграл одесский «Черноморец» – 2:1. За дончан мячи забили Матар и Роман Вантух. По результатам 29-ти туров в топ-пяти команд остается сразу три клуба Донбасса. Лидер и уже чемпион – донецкий «Шахтер», «Мариуполь» и луганская «Заря». Донецкий «Олимпик» на 9-м месте.

Прыгуны в воду Олег Колодий и Александр Горшковозов, которые выступают за Луганскую область, завоевали бронзовые медали на последнем этапе Мировой серии, которая закончилась в английском Лондоне. В синхронных прыжках с трехметрового трамплина украинцы в итоге показали результат в 405,63 балла. И стали третьими. А по результатам всех этапов Мировой серии дует Горшковозов-Колодий стали пятыми. Напомним, украинцы завоевали «золото» в России, дважды становились пятыми – в Японии и Китае, в Канаде закончили выступления седьмыми, а теперь в Англии стали третьими.

Самбист Владислав Руднев, который представляет Донецкую область, завоевал «золото» на чемпионате Европы. В весовой категории до 82 килограмма украинец встретился со спортсменом из Беларуси Евгением Алексеевичем. Руднев выиграл досрочно удушающим приемом. Донецкий спортсмен уже становился чемпионом Европы в 2018 году, в том же году стал и первым на мировом первенстве. Еще один представитель Донецкой области на чемпионате Европы-2019 стал бронзовым призером в весовой категории до 74 килограмм. Всего украинская сборная завоевала 20 медалей – 4 золотых, 6 серебрянных и 10 бронзовых, а также серебрянный кубок на счету женской сборной в боевом разделе.

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