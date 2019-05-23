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23 Травень 2019, Київ 18:27
Донбас.Реалії

Украина по директиве ЕС начинает мониторинг чистоты воздуха и управления его качеством

«Азовсталь», Маріуполь

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(рос.)

Украина приступила к реализации 50-й и 107-й деректив ЕС, согласно которым создается новая система мониторинга состояния атмосферного воздуха и управления его качеством. Для определения технического состояния постов наблюдения и выяснения факторов, влияющих на состояние атмосферного воздуха в трех городах Украины – Киеве, Днепре и Мариуполе – начала работу группа специалистов Финского метеорологического института и министерства экологии Украины. К каким выводам пришли экологи после пребывания в Мариуполе, виясняло Радио Донбасс.Реалии.

Забруднене повітря Маріуполя
Забруднене повітря Маріуполя

Ежегодно полмиллиона людей в странах ЕС и около 4 миллионов во всем мире умирают в результате загрязнения окружающей среды. Таковы неутешительные данные Всемирной организации здравоохранения и научно-исследовательских институтов, изучающих проблемы экологии.

Но, чтобы улучшить экологическую обстановку, мало знать источники загрязнения, необходимо знать, как управлять качеством воздуха.

Для оценки существующей системы мониторинга атмосферного воздуха и рекомендаций по ее улучшению в соответствии с директивами ЕС, Министерство экологии Украины пригласило в Мариуполь группу экспертов из Финляндии, страны, чей опыт в решении экологических проблем считается лучшим в Европе. Мариуполь стал одним из трех городов Украины, где реализуется пилотный проект ЕС по улучшению качества воздуха.

«Система мониторинга по оценке качества атмосферного воздуха в городе создается в соответствии с 50-й и 107-й дерективой ЕС. Эта система построена для того, чтобы ответить на два вопроса: какое качество воздуха, т.е. чем дышит население и что нужно делать, на какие аспекты обращать внимание для построения плана управления качеством воздуха», – сообщила начальник мониторинга и защиты озонового слоя Министерства экологии Украины Валентина Василенко.

слева направо Валентина Василенко и Гарри Пиетарила
слева направо Валентина Василенко и Гарри Пиетарила

В Мариуполе, где система мониторинга, по мнению экспертов, является одной из лучших в стране, существуют проблемы, которые необходимо решать в сжатые сроки.

«Мы вышли с инициативой перед министерством, приехать к нам в город и реализовать проект в качестве пилотного. Таких городов три – Киев, Днепр и Мариуполь. В ближайшей перспективе стратегии развития 20-21 мы видим реализацию такого проекта в Мариуполе. Качественная информация об атмосферном воздухе даст нам возможность предметно дискутировать со всеми участниками процесса. Это и контролирующие органы, и область, и, безусловно, промышленность. Мы должны решать проблему вместе. Отдельно город, область или промышленность эту проблему не решат. Финляндия к этомушла 30 лет, у нас нет тридцати лет, мы должны это реализовать ускоренными темпами», – говорит глава департамента экологии Мариупольского горсовета Ваагн Мнацаканян.

Ваагн Мнацаканян, глава департамента экологии Мариупольского горсовета
Ваагн Мнацаканян, глава департамента экологии Мариупольского горсовета

Руководитель отдела экспертных услуг Финского метеорологического института Гарри Пиетарила, после двухдневного пребывания в Мариуполе отметил, что качество воздуха в городе ощущается сразу. Полного доклада о своих наблюдениях он пока еще не предоставил, но отметил, что исследовательские посты в городе расположены правильно, с учетом розы ветров и особенностей ландшафта.

Ряд лабораторий нуждаются в модернизации, что позволит применять современные методы замеров качества воздуха. Так же отметил необходимость работы с населением. Люди в случае ухудшения экологической обстановки должны иметь возможность оперативно принимать самостоятельные решения по защите своего здоровья.

По мнению Гарри Пиетарила, у экологических проблем, к сожалению, нет быстрых решений. В Европе, которая системно занимается решением экологических проблем, наилучших показателей добились только две страны.

«Создание такой системы является основой для улучшения состояния атмосферного воздуха. Мы в странах Европейского Союза на основе тех данных, которые собираем в общей системе, разработали план действий и рекомендации, которые могут быть использованы в основных секторах, влияющих на качество воздуха. Такими секторами является промышленность, дорожное движение, сельское хозяйство и производство электроэнергии. Во всех этих секторах применяются наилучшие способы улучшения ситуации. Достигли мы успеха? Думаю, да. Уровень загрязняющих веществ в странах ЕС значительно снизился. Самыми успешными в этом плане являются две страны – Финляндия и Швеция. Но качество воздуха до сих пор является очень сложной проблемой и надо начать движение в направлении ее решения. Я надеюсь, что и в странах ЕС, и в Украине экологическая ситуация улучшится», – сказал Гарри Пиетарила.

Мариуполь, Азовское море
Мариуполь, Азовское море

Однако, начальник управления по контролю за соблюдением санитарного законодательства Госпродпотребслужбы Донецкой области Владимир Белицкий, уверен, что проблема могла быть решена задолго до приезда финских специалистов и деректив ЕС.

Санитарно-эпидемиологическая служба, которая сейчас упразднена, много лет назад давала подобные рекомендации по улучшению экологии в регионе.

«Это хорошо, что они нам помогают. И может то, о чем мы стучались в двери власть имущих десять – пятнадцать лет назад, даже 5 лет назад, и нас не очень хорошо слышали, сегодня с участием наших европейских коллег, возможно, услышат, о чем мы говорили. Не приедет к нам дядя какой-то из Европы и не расскажет, что нам делать. Да, посоветовать – посоветуют, помогут оснастить лаборатории. И слава Богу, нельзя от этого отказываться. Сейчас все преподносится как какая-то новость. Для меня это не новость. Ну, хорошо, пусть лучше так, чем никак», – сказал Владимир Белицкий.

Над реализацией еще одной, 75-й дерективы ЕС, касающейся промышленного мониторинга, тоже идет работа, утверждают в Минэкологии, но есть ряд проблем, требующих решения на правительственном уровне.

Для воздуха не существует границ, его качество – общая проблема, говорят эксперты, и нужно сделать так, чтобы данные были всем одинаково доступны, достоверны и оперативны, а также нужно иметь рычаги управления качеством того, чем мы дышим.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите).

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