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Украина приступила к реализации 50-й и 107-й деректив ЕС, согласно которым создается новая система мониторинга состояния атмосферного воздуха и управления его качеством. Для определения технического состояния постов наблюдения и выяснения факторов, влияющих на состояние атмосферного воздуха в трех городах Украины – Киеве, Днепре и Мариуполе – начала работу группа специалистов Финского метеорологического института и министерства экологии Украины. К каким выводам пришли экологи после пребывания в Мариуполе, виясняло Радио Донбасс.Реалии.

Ежегодно полмиллиона людей в странах ЕС и около 4 миллионов во всем мире умирают в результате загрязнения окружающей среды. Таковы неутешительные данные Всемирной организации здравоохранения и научно-исследовательских институтов, изучающих проблемы экологии.

Но, чтобы улучшить экологическую обстановку, мало знать источники загрязнения, необходимо знать, как управлять качеством воздуха.

Для оценки существующей системы мониторинга атмосферного воздуха и рекомендаций по ее улучшению в соответствии с директивами ЕС, Министерство экологии Украины пригласило в Мариуполь группу экспертов из Финляндии, страны, чей опыт в решении экологических проблем считается лучшим в Европе. Мариуполь стал одним из трех городов Украины, где реализуется пилотный проект ЕС по улучшению качества воздуха.

«Система мониторинга по оценке качества атмосферного воздуха в городе создается в соответствии с 50-й и 107-й дерективой ЕС. Эта система построена для того, чтобы ответить на два вопроса: какое качество воздуха, т.е. чем дышит население и что нужно делать, на какие аспекты обращать внимание для построения плана управления качеством воздуха», – сообщила начальник мониторинга и защиты озонового слоя Министерства экологии Украины Валентина Василенко.

В Мариуполе, где система мониторинга, по мнению экспертов, является одной из лучших в стране, существуют проблемы, которые необходимо решать в сжатые сроки.

«Мы вышли с инициативой перед министерством, приехать к нам в город и реализовать проект в качестве пилотного. Таких городов три – Киев, Днепр и Мариуполь. В ближайшей перспективе стратегии развития 20-21 мы видим реализацию такого проекта в Мариуполе. Качественная информация об атмосферном воздухе даст нам возможность предметно дискутировать со всеми участниками процесса. Это и контролирующие органы, и область, и, безусловно, промышленность. Мы должны решать проблему вместе. Отдельно город, область или промышленность эту проблему не решат. Финляндия к этомушла 30 лет, у нас нет тридцати лет, мы должны это реализовать ускоренными темпами», – говорит глава департамента экологии Мариупольского горсовета Ваагн Мнацаканян.

Руководитель отдела экспертных услуг Финского метеорологического института Гарри Пиетарила, после двухдневного пребывания в Мариуполе отметил, что качество воздуха в городе ощущается сразу. Полного доклада о своих наблюдениях он пока еще не предоставил, но отметил, что исследовательские посты в городе расположены правильно, с учетом розы ветров и особенностей ландшафта.

Ряд лабораторий нуждаются в модернизации, что позволит применять современные методы замеров качества воздуха. Так же отметил необходимость работы с населением. Люди в случае ухудшения экологической обстановки должны иметь возможность оперативно принимать самостоятельные решения по защите своего здоровья.

По мнению Гарри Пиетарила, у экологических проблем, к сожалению, нет быстрых решений. В Европе, которая системно занимается решением экологических проблем, наилучших показателей добились только две страны.

«Создание такой системы является основой для улучшения состояния атмосферного воздуха. Мы в странах Европейского Союза на основе тех данных, которые собираем в общей системе, разработали план действий и рекомендации, которые могут быть использованы в основных секторах, влияющих на качество воздуха. Такими секторами является промышленность, дорожное движение, сельское хозяйство и производство электроэнергии. Во всех этих секторах применяются наилучшие способы улучшения ситуации. Достигли мы успеха? Думаю, да. Уровень загрязняющих веществ в странах ЕС значительно снизился. Самыми успешными в этом плане являются две страны – Финляндия и Швеция. Но качество воздуха до сих пор является очень сложной проблемой и надо начать движение в направлении ее решения. Я надеюсь, что и в странах ЕС, и в Украине экологическая ситуация улучшится», – сказал Гарри Пиетарила.

Однако, начальник управления по контролю за соблюдением санитарного законодательства Госпродпотребслужбы Донецкой области Владимир Белицкий, уверен, что проблема могла быть решена задолго до приезда финских специалистов и деректив ЕС.

Санитарно-эпидемиологическая служба, которая сейчас упразднена, много лет назад давала подобные рекомендации по улучшению экологии в регионе.

«Это хорошо, что они нам помогают. И может то, о чем мы стучались в двери власть имущих десять – пятнадцать лет назад, даже 5 лет назад, и нас не очень хорошо слышали, сегодня с участием наших европейских коллег, возможно, услышат, о чем мы говорили. Не приедет к нам дядя какой-то из Европы и не расскажет, что нам делать. Да, посоветовать – посоветуют, помогут оснастить лаборатории. И слава Богу, нельзя от этого отказываться. Сейчас все преподносится как какая-то новость. Для меня это не новость. Ну, хорошо, пусть лучше так, чем никак», – сказал Владимир Белицкий.

Над реализацией еще одной, 75-й дерективы ЕС, касающейся промышленного мониторинга, тоже идет работа, утверждают в Минэкологии, но есть ряд проблем, требующих решения на правительственном уровне.

Для воздуха не существует границ, его качество – общая проблема, говорят эксперты, и нужно сделать так, чтобы данные были всем одинаково доступны, достоверны и оперативны, а также нужно иметь рычаги управления качеством того, чем мы дышим.

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