Пропаганда та фейки: жителів Краматорська вчать розбиратися в новинах (рос.)

Распознавать неправдивые новости и не поддаваться пропаганде учат в Краматорске. Здесь устроили импровизированный «пропагандариум». Посетителям предлагают посмотреть эпизоды самых популярных российских политических ток-шоу и новостей федеральных каналов. Затем на примерах объясняют, как же распознать фейки и отличить пропаганду от полезной информации.

Десятки самых популярных российских политических ток-шоу, которые показывают одновременно, по замыслу организаторов Краматорского «Пропагандариума» должны напитать зрителя самыми яркими примерами неправдивых новостей и пропаганды российских средств массовой информации. Самый популярный фейк – сюжет о распятом в центре Славянска мальчике. Его показал Первый канал в 2014 году.

После просмотра предложенных сюжетов – комната реанимации. Здесь посетителю на примерах показывают, как же распознать ложь журналистов и пропаганду. Переселенец из Донецка и участник боевых действий Геннадий Бочаров считает, что сегодня жители Донбасса вряд ли поддадутся на информационные уловки 2014 года. Он говорит, что фейкам не верит, потому что по неволе был их участником.

«Я в этих фейках участвовал лично. Я же воевал, поэтому я пил кровь детей, я их распинал в трусиках, я воевал за 2 гектара земли, получил двух рабов. Так что я участник этих фейков», – иронизирует ветеран.

«Лечение» от фейков и пропаганды проводит доктор-фейколог Пилюлько. Это местный активист Алексей Шотт. Он говорит, что и сам регулярно встречается с фейками в новостях. Информационную войну, по словам волонтера никто не прекращал. И российская машина пропаганды продолжает манипулировать зрителями, а порою и самими журналистами. Поэтому, получив информацию, которая вас потрясла или удивила, проверьте ее по нескольким первоисточникам. Он подчеркивает – неверная информация в любой момент может не просто рассорить людей, а разделить целый народ.

«Вся эта неправдивая информация может навредить не только локально, то есть рассорить каких-то людей, которые принимают разные стороны. Мы в 2014 году уже видели, как такие фейки смогли разделить все общество целой страны. Выходит, что фейки и пропаганда, в любом случае, несут негатив. Информация должна быть правдивой.»

Наиболее опасные приемы пропагандистов – использование детей. Алексей Шотт говорит, что апеллирование к отеческим чувствам всегда дает результат, ведь детей жалко всем. И в этом случае перебора быть не может. Чем страшней история, тем охотнее в это поверят зрители. В министерстве информполитики Украины призывают: никогда не начинать действовать после получения информации, которая вызывает у вас наиболее яркие чувства. В эти моменты, в человеке говорит не разум, а эмоции. Именно этого и добиваются пропагандисты. Так считает заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин.

«Этот феномен не новый. Это абсолютно понятный ход, который очень давно изучают психологи. Единственное отличие, с которым мы встретились в 2014 году, это то, о чем бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин сказал, что Россия врет на промышленном уровне. Еще никогда в мире не было такой ситуации, когда миллиардные инвестиции государства на абсолютно всех уровнях во всех сферах, начиная с культуры и спорта и заканчивая новостями и платформами международных институтов таких, как ООН, используются для продвижения войны».

Противостоять такой машине кране сложно, но кое-какие рецепты, как избежать влияния пропаганды, жители Краматорска могут получить в местном «Пропагандариуме». Инсталляция будет работать до 13 июня.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)