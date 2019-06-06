Хто отримає найбільшу газоносну ділянку в Чорному морі та повернення статусу судді Татькову («СХЕМИ» №218)

У гарячий політичний міжвиборчий період в Україні триває конкурс на одне з найбільших газоносних родовищ Чорноморського шельфу – «Дельфін». Переможець відбору отримає цю ділянку на 50 років – аби заробляти самому й віддавати державі 11 відсотків видобутих там вуглеводнів. Утім, дослідивши умови конкурсу, «Схеми» виявили, що він може бути заточений під одну американську фірму із сумнівною репутацією. Розслідування Максима Савчука. Верховний суд визнав незаконним звільнення Татькова з посади судді Вищого господарського суду України – ще за часів президентства Януковича. А, отже, це означає, за словами юристів, його поновлення в статусі судді із поверненням недоторканності, що ускладнить роботу слідству. Матеріал Олександра Чорновалова. Програма «Схеми: корупція в деталях» – телевізійна програма журналістських розслідувань. Спільний проект Радіо Свобода і «UA:Перший».