«Так ми слона не продамо»

Тетяна Попова

(Рубрика «Точка зору»)

Дуже добре, що однією з ідей команди Зеленського є поліпшення інвестиційної привабливості України та залучення сюди транснаціональних корпорацій з їх інвестиціями. Відбулася зустріч з бізнес-асоціаціями тимчасового виконувача обов’язків голови СБУ, наступного тижня відбудеться велика зустріч президента Зеленського і представників міжнародного бізнесу. Але давайте оцінимо, де ми перебуває зараз, – за 2018 рік. Україна, за даними «BDO», перебуває на 131-му місці за інвестиційною привабливістю. Навіть Ірак та Гондурас зараз нас обганяють. Але хотіла б сказати, що те, що я чую і від послів, з якими спілкуюся під час інтерв’ю, і від бізнесменів, не надихає. Ситуація з захистом інвестицій за останні 3 роки стала доволі сумною.

Економічний радник посольства США Джон Шютте в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна» заявив: «Хоча є довгий перелік змін, які потрібно зробити, найбільшою перепоною для економічних перетворень, на мій погляд, продовжує бути незавершеність реальної судової реформи. Для того, щоб досягти темпів економічного зростання, які насправді були б трансформативними, Україні потрібно більше прямих інвесторів. Але потенційних інвесторів, ймовірно, стримують уявлення про те, що українські суди реально не стоять на сторожі суворого дотримання контрактів, не захищають як слід особисті, корпоративні та інтелектуальні права».

Можна згадати і сумнозвісний Sky Mall естонських інвесторів, по котрому й досі йдуть суди. А атаки на міжнародні фармацевтичні компанії, які відбувалися у 2016 –2017 роках? Можна також згадати з останніх подій і рішення Баришівського районного суду Київської області щодо заборони міжнародній авіакомпанії SkyUp перевозити пасажирів. І хоча міністр інфраструктури та прем’єр-міністр обіцяють, що це не вплине на роботу компанії, але тим не менш, якийсь районний суд може заблокувати роботу цілої міжнародної компанії.

Ще один з останніх гучних скандалів, за повідомленням «УНІАН», це рейдерство активів у китайської державної корпорації CNBM, яка вже погрожує Україні міжнародним позовом: «Один з найбільших іноземних інвесторів в Україні просить захисту у президента Володимира Зеленського, написавши йому офіційне звернення. У тексті звернення йдеться про дочірнє підприємство Китайської національної групи корпорацій за будівельними матеріалами (далі СNBM) – ТОВ «Схід Солар», що володіє сонячною електростанцією в Миколаївській області, і є однією з десяти станцій загальною потужністю в 267 МВт, які належать китайській корпорації. CNBM – одна з найбільших державних корпорацій в КНР і одна з найбільших корпорацій у світі, що займає 243-є місце в списку Forbes Fortune 500. Корпорація також є одним з найбільших інвесторів у сферу відновлюваної енергетики в Україні з 2010 року. За твердженням представників компанії, їхні активи потрапили в сферу інтересів скандального олігарха. У відкритому зверненні китайський інвестор стверджує, що користуючись зв'язками в судах і силових структурах (зокрема, в Генеральній прокуратурі, СБУ та ФГВФО (Фонд гарантування вкладів фізичних осіб)) через непрозорі аукціони ФГВФО, швидкий розгляд справ в судах та створення впливових слідчих груп при Генпрокуратурі, фактично вилучає майно Китайської національної корпорації, яка є власником інвестиційного пакета більш ніж в 1 мільярд американських доларів на українському ринку відновлюваної енергетики. У документі повідомляється, що слідчі і суди уникають контактів із представниками Китайської корпорації, затягують розгляд справи, або навпаки – несподівано виносять потрібні олігарху миттєві рішення, проводячи в залі для нарад лише 2 хвилини, що, як стверджують представники Компанії говорить про надзвичайно високий рівень корумпованості в українській Феміді». Сумна історія, чи не так?

І мені здається, що якщо ми не прийдемо до цивілізованих правил захисту інвестицій, «ми слона не продамо». Ми не залучимо інвестиції від міжнародних компаній. Тому що на сьогоднішній день, для захисту міжнародні компанії можуть звернутися виключно до бізнес-омбудсмена, якого призначено на вимогу ЄС. Він працює в Україні вже декілька років. І по деяких спорах він дійсно допомагав. І це добре, коли є бізнес-омбудсмен від ЄС. Але ж і Україна має зробити якийсь підрозділ чи службу, яка буде захищати інвесторів від свавілля корупціонерів чи рейдерів.

Хто зараз застрахований від того, що якийсь корумпований суддя Баришівського чи ще якогось іншого суду не ухвалить рішення на користь рейдера, який йому занесе декілька тисяч доларів?! Ніхто не застрахований, навіть китайські державні концерни не застраховані від цього. Тому треба думати про окрему структуру чи підрозділ, який буде захищати і займатися питаннями захисту інвесторів.

Для порівняння хотіла б навести приклад, як мої друзі відкривали за кордоном бізнес – колл-центр. Вони обирали, в яких ще країнах є англомовне населення з не дуже високою середньою зарплатою, і звернулися до уряду Ямайки.

Перше, що вони отримали від уряду Ямайки, це був запит, звісно: скільки людей їм потрібно, який приблизно потрібен буде офіс і так далі. На свою відповідь вони отримали від уряду Ямайки детальну презентацію про те, яким чином там працює оподаткування, які офіси і приміщення можуть їм підійти за розміром, яка приблизно буде середня заробітна плата працівників, скільки приблизно потрібно буде з неї заплатити податків. Тобто просто при першому контакті з державним органом в Ямайці потенційні інвестори отримали вже 3 персоніфіковані презентації, в яких було детально прописано, яким чином вони можуть вести бізнес на Ямайці. Це також те, що, в принципі, повинна робити Україна.

І ми маємо і поліпшити рівень сервісу інвесторів при першому контакті, і переосмислити та доопряцювати можливість надання гарантій захисту інвестицій від корупції та рейдерства. При тому, що в нашому випадку ми маємо будувати привабливий бізнес-клімат в ситуації постійних російських інформаційних атак на наших урядовців. На них будуть шукати неіснуючі компромати, вигадувати фейки, сіяти невдоволеність та зневіру. Тому зовсім не варто давати росіянам можливість бити по українській владі, маючи для цього реальні підстави. Бо так «ми слона не продамо»…

Тетяна Попова – експерт зі стратегічних комунікацій ГО «Інформаційна безпека», колишній заступник міністра інформаційної політики України

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода