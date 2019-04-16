Американський бізнес в Україні ​​«хоче передбачуваності»

Американські підприємці в Україні бажають почути від обох кандидатів у президенти, якими будуть їхні економічні програми у разі обрання. Чи триватиме співпраця з МВФ, як захищатимуть інвестиції, чи будуть продовжуватись реформи і які? Західні інвестори та представники ділових кіл вважають, що ці питання кандидати мали б обговорити під час прямих дебатів.

«Бізнес хоче передбачуваності», – заявив президент Американської торгової палати Енді Гундер. Як він сказав: «Бізнес хоче розуміти, чого очікувати, якщо буде або один переможець, або другий. Тому дебати дуже важливі, особливо блок про економічні питання. Прямі іноземні інвестиції – тут дуже багато залежить від особи президента. Він повинен заохочувати їх, щоб інвестували в Україну. Ми хотіли би більше знати про те, що буде, якщо президентом стане пан Зеленський».

Як додала підприємець зі США Соня Соутус: «І народ, і бізнес, і іноземні інвестори мають почути і президента Порошенка, і кандидата Зеленського. Щоб вони могли обмінятися думками, презентувати їхнє бачення того, якою має бути країна наступні п’ять років».

На передвиборчі дебати очікують і в компанії General Electric. Як сказав гендиректор GE в Україні В’ячеслав Феклін: «Наша компанія та інші компанії почали працювати в Україні. Ми інвестували і плануємо надалі інвестувати в Україну гроші, технології, плануємо створювати робочі місця. Повинні бути певні програми і стратегії від кандидатів. І ми маємо знати, за що голосуємо. Я дуже сподіваюся, що дебати відбудуться».

На вимоги закону, що вимагає проведення передвиборчих дебатів, посилається керівник інвестиційного фонду Horizon Capital Олена Кошарна.

«Закон каже, що мають бути дебати і люди мають почути обох кандидатів», – сказала Кошарна.

За її словами: «Для таких інвесторів, як я, які вклали дуже багато грошей в Україні, для нас дуже важлива стабільність, співпраця із МВФ, макроекономічний розвиток. Важливо продовжити те, що було почато останні п’ять років, і щоб ми бачили швидший темп реформ».