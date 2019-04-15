Що Порошенко запропонував бізнесу за шість днів до виборів?

Дбати про інвестиційний клімат, зберегти привілеї для малого бізнесу, продовжити дерегуляцію та інші реформи – ці та інші кроки пообіцяв представникам бізнесу чинний голова держави Петро Порошенко в разі свого переобрання. Представники українських і західних інвесторів, зі свого боку, теж висловили Порошенкові свої побажання і критику. Такі зустрічі відбуваються регулярно, але через близькість дня виборів Порошенко говорив і про ризики, які, вважає він, чекають на українську економіку в разі перемоги його конкурента Володимира Зеленського.

Близько тисячі представників українських і західних компаній, які мають бізнес-інтереси в Україні, зібралися в готелі «Інтерконтиненталь». Підходи до готелю контролюють працівники державної охорони, кінологічна служба з чотирилапими помічниками і Нацгвардія: сюди мають з хвилини на хвилину прибути президент Петро Порошенко, прем’єр Володимир Гройсман і низка членів уряду.

Від часу Революції гідності цей готель став традиційним місцем для зустрічей бізнесу з першими особами держави. Сьогодні, як і в попередні рази, представників медіа запросили тільки на вступну частину цього спілкування. Втім, за цей час представники і влади, й бізнес-асоціацій встигли озвучити свої найважливіші наміри та зауваження щодо подальшої співпраці.

Петро Порошенко, чинний президент і кандидат на другий термін, взяв слово першим. Він же виступив і модератором усієї дискусії.

Порошенко почав з критики свого опонента Володимира Зеленського і його бізнес-партнера Ігоря Коломойського і навіть іронізував із ідей відмовитися від підтримки Заходу і «скинутися на повернення боргу МВФ», які лунали у фільмі «Слуга народу» з Зеленським у ролі президента України.

Але зрештою Петро Порошенко повернувся до економіки і бізнес-клімату: до того, що він разом з урядом і парламентом вже зробив, і що робитиме в разі перемоги на виборах-2019.

Десять бізнес-тез Порошенка

Бізнесмен Ігор Коломойський, бізнес-партнер кандидата у президенти Володимира Зеленського, має намір через суд скасувати націоналізацію «Приватбанку», який раніше належав йому і його партнерам. Перегляд націоналізації найбільшого українського банку загрожує фінансовою нестабільністю, дефолтом України і відмовою МВФ від співпраці з нею, стверджує Порошенко. Він додає, що хоче перемогти на виборах, щоб уникнути цього сценарію.

Продовження економічних та інших реформ пов’язане з рухом України до європейської і євроатлантичної інтеграції. Спроби уповільнити цей рух поставлять під загрозу і перебіг реформ.

Україна стрімко зміцнила позиції в рейтингу легкості ведення бізнесу Doing Business: у 2018 році вона посіла 71-е місце у світі проти 137-го місця у 2013 році. В разі своєї перемоги на виборах Порошенко обіцяє спільно з урядом і бізнесом вивести Україну у світовий «топ-50».

Влада змогла стабілізувати національну валюту, не витрачаючи золотовалютних резервів. У лютому курс на хвилі паніки наближався до 36 гривень за долар, нині гривню називають «найстабільнішою валютою на пострадянському просторі». Нещодавно набув чинності закон «Про валюту та валютні операції», який спростив умови для експортерів та імпортерів.

Україна формує і продовжить формувати зручні й прозорі правила гри для бізнесу: нещодавно скасовано 149 застарілих регуляторних актів, натомість – ухвалено й підписано рамкові закони, останній із яких – закон «Про банкрутство». За словами Петра Порошенка, в разі його перемоги ця робота продовжиться: він обіцяє подбати про ліквідацію економічних підрозділів у СБУ, МВС, прокуратурі, які нині «кошмарять бізнес».

Спрощена система оподаткування і звітності для малого бізнесу збережеться: Порошенко запевнив, що гарантує це, якщо його буде переобрано.

Сформований і запущений Вищий антикорупційний суд, який став завершальним у системі антикорупційних органів. Система електронних торгів ProZorro обмежила можливості зловживання на державних закупівлях, і за чотири роки зекономила державному бюджетові 75 мільярдів гривень. Автоматичне відшкодування ПДВ обмежило махінації з цим податком. Ці та інші зміни призвели до того, що в світовому рейтингу сприйняття корупції Україна піднялася зі 145-го на 120-е місце. Порошенко обіцяє продовжувати ці кроки.

Україна стимулює і продовжить стимулювати власний видобуток вуглеводнів.

Порошенко анонсує створення ринку залізничних перевезень: законопроект щодо нього уряд розробив спільно з бізнес-спільнотою.

Порошенко обіцяє сприяти розвитку IT-сектору: він має стати другим (після АПК) за обсягом експорту товарів і послуг.

​П’ять зауважень бізнесу до Порошенка

Представники західних бізнес-асоціацій, які прийшли на зустріч із президентом і прем’єр-міністром, подякували їм за співпрацю, яка, на їхню думку, в останні п’ять років була плідною.

Зокрема, президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер позитивно оцінив перебіг реформ в Україні.

З часів Революції гідності було проведено більше реформ, ніж за весь час Незалежності

«74% компаній, які входять до Американської торговельної палати в Україні, прогнозують зростання свого бізнесу в Україні цього року, згідно з даними нашого опитування. З часів Революції гідності було проведено більше реформ, ніж за весь час незалежності України», – визнав Гундер.

А за даними Європейської бізнес-асоціації, за останній рік підприємці повідомили урядові і президенту про близько 400 спільних проблем у їхній діяльності; і 65% цих питань уже вирішені на користь бізнесу.

Але представники як західних бізнес-асоціацій, так і Спілки українських підприємців висловили ще кілька принципових зауважень та пропозицій до майбутнього голови держави, хто б ним не став.

Корупція є головним гальмом для прямих іноземних інвестицій в Україні. Перше, що треба зробити для підтримки бізнесу, – «негайно викорінити корупцію».

є головним гальмом для прямих іноземних інвестицій в Україні. Перше, що треба зробити для підтримки бізнесу, – «негайно викорінити корупцію». Через різні несприятливі умови кілька великих бізнес-гравців, серед яких компанії Shell ta Chevron, пішли з українського ринку, і тепер навіть судяться з державою Україна для захисту своїх прав. Це є негативним прикладом для інших потенційних інвесторів.

кілька великих бізнес-гравців, серед яких компанії Shell ta Chevron, пішли з українського ринку, і тепер навіть судяться з державою Україна для захисту своїх прав. Це є негативним прикладом для інших потенційних інвесторів. Діалог влади та бізнесу сприяє економічним і антикорупційним реформам, тож він має ставати ще більш активним.

сприяє економічним і антикорупційним реформам, тож він має ставати ще більш активним. Україна має бути безпечною для бізнесу , передбачуваною й економічно стійкою, це є необхідними передумовами для приходу інвесторів.

, передбачуваною й економічно стійкою, це є необхідними передумовами для приходу інвесторів. Правила гри в Україні мають бути рівними для всіх представників бізнесу, право власності кожного з них має бути захищене державою.

Зі свого боку, інший учасник виборів президента-2019, комік Володимир Зеленський і члени його команди звинувачують у корупції, у проблемах інвесторів та в несприятливому бізнес-кліматі в Україні саме Петра Порошенка і його оточення.

21 квітня відбудеться другий тур виборів президента України, в якому змагатимуться шоумен Володимир Зеленський і чинний президент Петро Порошенко.