Ирина Ситникова

(Друкуємо мовою оригіналу)

Стас Кулаковский – 26-летний музыкант, родом из Донецка. Он переехал в Киев в 2016 году и стал известен как автор проекта Kulakostas и Inodi, его дебютный альбом вошел в список «25 лучших альбомов года» по версии издания «Афиша». Стас, перспективный молодой композитор, вынужден был покинуть дом и свое прошлое, но не музыку. Свои переживания он выливал в композиции. Его альбом Anxiety, посвященный боли и тревоге от войны, стал самой узнаваемой работой Станислава.

«Все началось с юношеского увлечения. В 16 лет я был скриммером в металкор группе. Постепенно я пришел к таким электронным жанрам как брейккор, транс. Постепенно все это сошло в микро-хаус, более легкую электронную музыку. С тех пор и по сей день формируется музыкальный путь и звук» – рассказывает Станислав Кулаковский.

Сейчас проект Kulakostas, который прославил парня, закрывается, ему на смену приходит Inodi. Музыкант уже перерос свои прошлые достижения и готов к новым открытиям в музыкальной карьере. Его новый проект ориентирован на западную аудиторию и будет смещаться от направления прямобитной музыки.

«Этот проект уже морально устарел, ведь я не чувствую больше вовлеченности, – говорит Стас. – Я планирую писать самую разностороннюю музыку, просто делать то, что идет. Вообще я люблю UK-музыку, у меня там будут и грайм, и дабстеп. В принципе, за годы, что я занимаюсь музыкой, я понял, что для слушателей нет большой разницы, какими жанровыми клише ограничена композиция. Я бы мог выпускать абсолютно любую музыку под никнеймом Kulakostas. Мне просто уже не нравится это название, и я чувствую, что это пройденный этап, нужно двигаться дальше».

Раньше кумирами для Станислава были такие российские артисты как Mujuice и SCSI-9, но в Украине тех, кто занимается электронной музыкой, очень мало. Музыкант сделал небольшую коллаборацию, создав ремикс на композицию Onuka, а также мечтает в будущем поработать с Алиной Паш. В отличии от работ своих кумиров, композиции Станислава более нежные и эмоциональные – так сказывается опыт с жанром «транс», а также личная эмоциональная вовлеченность композитора. Альбом Anxiety – последняя из работ музыканта. Он посвящен теме тревожности и печали.

«Это альбом о тревоге, которая присуща тем местам, откуда я, – рассказывает Станислав. – Очень сложно работать над музыкой, когда ты просыпаешься от залпов артиллерии. Это оказало на меня сильное влияние в целом как на человека, не только на мою музыку. Война оказывает непоправимый импакт. Этот альбом я хотел сделать еще в 2015-м, пока жил в Донецке. Вся тревога и переживания, которые я там испытывал – мне хотелось вылить это в музыку. Многие говорят, что время лечит, но для музыканта – это его работа. Когда ты что-то вкладываешь в эти записи, оно как-будто остается там, и ты к этому уже не возвращаешься. У меня с этим альбомом так. С переездом в Киев и реинтеграцией в нормальное общество мне удалось избавиться от этой тревоги. Я больше не хочу возвращаться к этому, мне хочется делать что-то более жизнерадостное и жизнеутверждающее».

Несмотря на то, что Станислав постоянно сотрудничает с зарубежными артистами и сам является частью зарубежного лейбла, покидать Украину он не намерен. В рамках проекта Kulakostas он побывал в Лос-Анджелесе и работал в качестве ghost-продюсера, но не готов был терять свою идентичность и становиться частью, как он говорит, «машины по созданию массовых продуктов». «Я хочу, чтоб не я ездил туда, где есть какие-то сообщества музыкантов, а строить их вокруг себя», – поделился он.

Станислав Кулаковский считает «честью стать авторитетом в сфере электронной музыки». Говорит, с радостью готов поддерживать молодых артистов, хотя их не так много: «В электронной музыке у нас как будто есть какой-то пул артистов, которые не меняются уже много лет. У меня есть ощущение, что молодые артисты стесняются себя выражать, как будто им не хватает поддержки. Но в целом я не вижу проблемы. Мы все начинали с низов. Я могу сказать, что стартовал «с самого дна», когда у меня не было никаких связей. Сегодня – посредством интернета – их можно легко приобрести и я, со своей стороны, буду только рад поддерживать артистов, которые мне будут писать».