«Світлові діти»: українські танцюристи «Light Balance Kids» підкорили США

Вони – перші діти, які танцюють у темряві та створюють неонове шоу. У свої 11-13 років вони вже знають, як важко щодня йти до своєї мрії, а для цього відпрацьовувати хореографічні номери по 8-10 годин у залі. Вони – «Light Balance Kids» і сьогодні ці юні танцюристи запалили в США на шоу «America's Got Talent», за результатами якого вибороли golden buzzer, тобто «золоту кнопку», що надає путівку до чвертьфінальної стадії прямих ефірів. Про сучасні танці, нестандартний світловий підхід та враження від виступів в США «Light balance Kids» розповіли в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода.
Червень. На американську сцену вперше виходить танцювальна команда «Light Balance Kids». Чотири дитини, які розповідають, що вони готові дивувати та вражати суддів, як і їхні друзі та тренери з дорослої команди «Light balance», що посіли третє місто у 12-му сезоні цього ж талант-шоу. Гасне світло. На сцені з’являється українська версія Тоні Старка, який розробляє новий прототип «Залізної людини». Неонове світло, динамічна музика, швидкі рухи, велика кількість супер-героїв, і все це гучно підтримують глядачі в залі. Здається, що на цій сцені лише голограми та всі ті ж чотири дитини, але світло вмикається, а там…13 юних танцюристів.
«Та це ж діти!», «Дивись скільки їх?», «Це справді діти, я думав, це графіка», – судді не стримують емоцій і захвату. Українська команда отримує бажані «Так» та проходить до наступних етапів, попереду багато роботи. З юними талантами поспілкувалися після чергового тренування.
– Як взагалі з'явилася команда «Light Balance Kids»?
Марина: Був кастинг у Києві, куди приїхали діти з усієї України. Кандидатів було понад 100 людей, але обрали лише 13. Ми всі з Києва, але танцюємо в різних командах, проте, коли готуємося у складі «Light Balance Kids», ми одне ціле.
Анастасія: На кастингу було кілька етапів. Спочатку ми розповідали про себе англійською, потім станцювали сольну хореографію, а вже далі повторили виступ, який показали викладачі. Ще важливим критерієм була акробатика.
Тимур: З самого початку ми взагалі не знали, що станемо учасниками талант-шоу. Просто пройшли кастинг до нової команди, хотіли спробувати щось нове. А вже коли оголосили результати та ми приїхали на перше тренування, тоді й дізналися, що виступаємо на «America's Got Talent».
– Скільки часу ви готувалися до першого виступу?
Вікторія: Два тижні. З одного боку – це неймовірно важко, бо працювали щодня 7 годин в залі та відточували хореографію, а з іншого – це такі емоції. Два тижні разом, без батьків, це сміх, постійні жарти, пригоди, нові інтереси. Було круто.
Марія: Важко, дійсно, було. Бо ми відпрацьовували якісь елементи, змінювали, знову тренувалися, потім знову змінювали. Ми до останнього дня змінювали хореографію і звикали до костюмів.
Тимур: Важливий фактор – це поєднання костюму та наших танців. Тому іноді наша хореографія «не підходила» до візуалізації, і потрібно було дуже швидко вигадувати щось нове. Пам'ятаю, що за 5 годин вже до виступу в США, ми почули: «Дивіться, зробимо так»! І новий якийсь елемент, який треба вивчити та додати в наш виступ.
– Як ви танцюєте без світла?
Марина: Взагалі виступаємо у повній темряві. І коли вперше виступали на сцені, то дуже хвилювалися. Але коли вийшли, то зрозуміли що це вже не так важко. По-перше, є світло від костюмів, яке допомагає зорієнтуватися, куди стрибати, бігти, щоб нікого не зачепити. По-друге, є взаємодія та довіра одине до одного. Як кажуть професійні танцюристи, «відчуваємо одне одного».
Анна-Марія: Крім того, ми рахуємо про себе. І це дозволяє не помилитися в хореографії. А ще рахунок дуже допомагав в США на виступі, бо люди так гучно нас підтримували, що ми просто не чули музику.
– Під час вашого танцю змінюється світло. Хто цим керує?
Даша: Наші костюми спеціально програмуються. Тобто конкретне світло вмикається під час конкретної музики. Тому саме за такі спецефекти відповідаємо не ми. Наша задача – чітко, правильно та драйвово виступити. А до сцени ми маємо обов'язково підійти до дорослих, щоб вони перевірили, чи все правильно ми увімкнули на костюмах.
– Які були враження, коли вперше побачили свої костюми «в дії»?
Ангеліна: Коли ми збирали свій костюм вперше, то нас одягали десь 8 годин. І ти вже стоїш: «Ну коли ж?». Ну тобто ми просто дуже втомилися. Але коли «загорівся» Кирило, бо його костюм увімкнули першим, то це було так круто. Неймовірно. Ми просто втратили дар мови.
– Скільки часу витрачаєте, щоб зараз увімкнути свій костюм?
Денис: Спочатку, коли одягали перший костюм, то нам допомагали дорослі і це займало десь 2-3 години на одну людину. А зараз – 30 хвилин. Проте, коли виступали на «AGT», то змушені були робити все швидко і одягли костюм за 15 хвилин.
Вікторія: Головне, щоб одягнених нас перевірили дорослі, бо був випадок, коли переплутали дроти і ледь не перегоріла рукавичка.
Марина: Вже швидко одягаємося, бо ще на першому тренуванні підписали всі деталі костюму – рукавичка, ліва «рука», права «нога»
– Тобто це не цілий костюм, а він складається з кількох частин?
Марина: Так. Ми спочатку одягаємо чорний комбінезон, а потім на нього вже наклеюються всі деталі, яких дуже багато.
Анастасія: Комбінезон важить 2-3 кг і, звичайно, що ми ці додаткові кілограми відчуваються, особливо, коли довго тренуємося.
Марина: Крім того, в ньому спекотно, але й зняти ми його не можемо, бо це витрачений час – пів години, щоб зняти, а потім ще й 30 хвилин, щоб одягнути.
– Коли їхали виступати на американське талант-шоу, чи очікували, що буде така реакція на виступ?
Олександра: Ні! Ми вийшли на сцену, і я розповідала, що ми з України, приїхали виступити, дивувати, а у самої перед очима все відбувається в слоумоушені. В залі кричать глядачі, судді із зацікавленням на нас дивляться, і відверто, спочатку було трохи страшно.
– Ваш виступ – це був справжній подарунок для фанатів Марвел.
Тимур: Ми всі любимо ці фільми. І звичайно, це було круто зіграти героїв з фільмів та коміксів. Я був Тоні Старком і щасливий. Бо мені дуже подобається Роберт Дауні-молодший. Не можу сказати, що я намагався копіювати його, бо танці – це не кіно, там так не відтвориш емоції і не видно моє обличчя. Але рухи, якісь «фішки» я його показав. Це була ідея нашого хореографа Юджина (Євгена Кулаковського – ред.) і, мені здається, що все вдалося. Було б круто, якби сам Роберт Дауні-молодший побачив наш виступ і якось прокоментував.
Вікторія: У нас тепер справжнє «полювання» на все, що пов'язано із Залізною людиною. Тільки щось побачив, то фотографуєш і кидаєш у наш чатік. Ну і звичайно, куди без «I love you 3000» з останнього фільму про Залізну Людину. Так ось це про наші почуття до цього героя.
– Коли виступили і почули цю бурхливу реакцію глядачів та суддів, які були думки?
Марина: Думок взагалі не було (сміється). Судді щось розповідають, хвалять нас, а ми на них дивимося, уважно слухаємо, і наче все розуміємо, але просто затамувавши подих стоїмо та чекаємо на вердикт.
Кирило: Ти нещодавно дивився це шоу та мрія бути учасником чогось схожого, слідкував за цими журі, хвилювався за тих, хто тобі з учасників сподобався. А тепер вони тобі кажуть, що ви талановиті і неймовірні. Ці емоції неможливо описати. Ми просто були щасливі.
– У 12-му сезоні «America's Got Talent» виступали інший «Light balance», але то був дорослий склад. І тоді вони посіли третє місто у шоу. Судді вже казали, що їм дуже подобалася ця команда, чи порівнюють вас? І чи відчуваєте ви відповідальність, що продовжуєте справу вже відомої на весь світ команди?
Ангеліна: Хоча «Light balance» вже і знають в США, але глядачі шоу та й судді до останнього не вірили, що ми – дитячий колектив. Думали, що це всі ті ж чотири дитини, які виходили спочатку, а інші – або дорослі танцюристи, або графіка. Ми були для них несподіванкою.
Вікторія: З нами працює Микита Сухненко, один із засновників «Light balance». Звичайно, що для нас важливо показувати рівень, не гірше ніж дорослий склад. Здається, нам це вдається.
Олександра: Іноді нас плутають. Просто кажуть, що ми – «Light balance» і не враховують, що ми команда «Kids». Але ми не ображаємося. Ми не настільки відомі, як дорослий склад, але сподіваюся, що це тимчасово.
– Читаєте коментарі про ваші виступи?
Всі: Так!
Ангеліна: Дуже важливо, що нас підтримують. Це надає сил.
Вікторія: Багато коментарів, що «чому вам не дали «золоту кнопку»?». Ви були круті! І це надихає та мотивує.
Тимур: Ми дуже хотіли «золоту кнопку» і одразу потрапити до прямих ефірів. Але, коли не отримали, то не дуже засмутилися, бо це ще додатковий виступ, а отже ми знову будемо працювати командою над тим, щоб здивувати всіх.
Ангеліна: Хочемо виступати ще і ще. Це крутий досвід, який можливо ми б не де не змогли отримати.
31 липня (в Україні). «Light Balance Kids» вдруге вийшло на сцену «America's Got Talent». Цього разу українська команда неоновим світлом «малює» вуличний баскетбол. Традиційно глядачі у захваті, а судді…а судді натискають ту саму «золоту кнопку», про яку і мріяли українські діти. Сльози щастя, обійми, посмішки, гучні оплески. Вони у чвертьфіналі, який відбудеться вже у серпні.
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