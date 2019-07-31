«Світлові діти»: українські танцюристи «Light Balance Kids» підкорили США

Вони – перші діти, які танцюють у темряві та створюють неонове шоу. У свої 11-13 років вони вже знають, як важко щодня йти до своєї мрії, а для цього відпрацьовувати хореографічні номери по 8-10 годин у залі. Вони – «Light Balance Kids» і сьогодні ці юні танцюристи запалили в США на шоу «America's Got Talent​», за результатами якого вибороли golden buzzer, тобто «золоту кнопку», що надає путівку до чвертьфінальної стадії прямих ефірів. Про сучасні танці, нестандартний світловий підхід та враження від виступів в США «Light balance Kids» розповіли в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода.

Червень. На американську сцену вперше виходить танцювальна команда «Light Balance Kids». Чотири дитини, які розповідають, що вони готові дивувати та вражати суддів, як і їхні друзі та тренери з дорослої команди «Light balance», що посіли третє місто у 12-му сезоні цього ж талант-шоу. Гасне світло. На сцені з’являється українська версія Тоні Старка, який розробляє новий прототип «Залізної людини». Неонове світло, динамічна музика, швидкі рухи, велика кількість супер-героїв, і все це гучно підтримують глядачі в залі. Здається, що на цій сцені лише голограми та всі ті ж чотири дитини, але світло вмикається, а там…13 юних танцюристів.

«Та це ж діти!», «Дивись скільки їх?», «Це справді діти, я думав, це графіка», – судді не стримують емоцій і захвату. Українська команда отримує бажані «Так» та проходить до наступних етапів, попереду багато роботи. З юними талантами поспілкувалися після чергового тренування.

– Як взагалі з'явилася команда «Light Balance Kids»?

Марина: Був кастинг у Києві, куди приїхали діти з усієї України. Кандидатів було понад 100 людей, але обрали лише 13. Ми всі з Києва, але танцюємо в різних командах, проте, коли готуємося у складі «Light Balance Kids», ми одне ціле.

Анастасія: На кастингу було кілька етапів. Спочатку ми розповідали про себе англійською, потім станцювали сольну хореографію, а вже далі повторили виступ, який показали викладачі. Ще важливим критерієм була акробатика.

Тимур: З самого початку ми взагалі не знали, що станемо учасниками талант-шоу. Просто пройшли кастинг до нової команди, хотіли спробувати щось нове. А вже коли оголосили результати та ми приїхали на перше тренування, тоді й дізналися, що виступаємо на «America's Got Talent».

– Скільки часу ви готувалися до першого виступу?

Вікторія: Два тижні. З одного боку – це неймовірно важко, бо працювали щодня 7 годин в залі та відточували хореографію, а з іншого – це такі емоції. Два тижні разом, без батьків, це сміх, постійні жарти, пригоди, нові інтереси. Було круто.

Марія: Важко, дійсно, було. Бо ми відпрацьовували якісь елементи, змінювали, знову тренувалися, потім знову змінювали. Ми до останнього дня змінювали хореографію і звикали до костюмів.

Тимур: Важливий фактор – це поєднання костюму та наших танців. Тому іноді наша хореографія «не підходила» до візуалізації, і потрібно було дуже швидко вигадувати щось нове. Пам'ятаю, що за 5 годин вже до виступу в США, ми почули: «Дивіться, зробимо так»! І новий якийсь елемент, який треба вивчити та додати в наш виступ.

– Як ви танцюєте без світла?

Марина: Взагалі виступаємо у повній темряві. І коли вперше виступали на сцені, то дуже хвилювалися. Але коли вийшли, то зрозуміли що це вже не так важко. По-перше, є світло від костюмів, яке допомагає зорієнтуватися, куди стрибати, бігти, щоб нікого не зачепити. По-друге, є взаємодія та довіра одине до одного. Як кажуть професійні танцюристи, «відчуваємо одне одного».

Анна-Марія: Крім того, ми рахуємо про себе. І це дозволяє не помилитися в хореографії. А ще рахунок дуже допомагав в США на виступі, бо люди так гучно нас підтримували, що ми просто не чули музику.

– Під час вашого танцю змінюється світло. Хто цим керує?

Даша: Наші костюми спеціально програмуються. Тобто конкретне світло вмикається під час конкретної музики. Тому саме за такі спецефекти відповідаємо не ми. Наша задача – чітко, правильно та драйвово виступити. А до сцени ми маємо обов'язково підійти до дорослих, щоб вони перевірили, чи все правильно ми увімкнули на костюмах.

– Які були враження, коли вперше побачили свої костюми «в дії»?

Ангеліна: Коли ми збирали свій костюм вперше, то нас одягали десь 8 годин. І ти вже стоїш: «Ну коли ж?». Ну тобто ми просто дуже втомилися. Але коли «загорівся» Кирило, бо його костюм увімкнули першим, то це було так круто. Неймовірно. Ми просто втратили дар мови.

– Скільки часу витрачаєте, щоб зараз увімкнути свій костюм?

Денис: Спочатку, коли одягали перший костюм, то нам допомагали дорослі і це займало десь 2-3 години на одну людину. А зараз – 30 хвилин. Проте, коли виступали на «AGT», то змушені були робити все швидко і одягли костюм за 15 хвилин.

Вікторія: Головне, щоб одягнених нас перевірили дорослі, бо був випадок, коли переплутали дроти і ледь не перегоріла рукавичка.

Марина: Вже швидко одягаємося, бо ще на першому тренуванні підписали всі деталі костюму – рукавичка, ліва «рука», права «нога»

– Тобто це не цілий костюм, а він складається з кількох частин?

Марина: Так. Ми спочатку одягаємо чорний комбінезон, а потім на нього вже наклеюються всі деталі, яких дуже багато.

Анастасія: Комбінезон важить 2-3 кг і, звичайно, що ми ці додаткові кілограми відчуваються, особливо, коли довго тренуємося.

Марина: Крім того, в ньому спекотно, але й зняти ми його не можемо, бо це витрачений час – пів години, щоб зняти, а потім ще й 30 хвилин, щоб одягнути.

– Коли їхали виступати на американське талант-шоу, чи очікували, що буде така реакція на виступ?

Олександра: Ні! Ми вийшли на сцену, і я розповідала, що ми з України, приїхали виступити, дивувати, а у самої перед очима все відбувається в слоумоушені. В залі кричать глядачі, судді із зацікавленням на нас дивляться, і відверто, спочатку було трохи страшно.

– Ваш виступ – це був справжній подарунок для фанатів Марвел.

Тимур: Ми всі любимо ці фільми. І звичайно, це було круто зіграти героїв з фільмів та коміксів. Я був Тоні Старком і щасливий. Бо мені дуже подобається Роберт Дауні-молодший. Не можу сказати, що я намагався копіювати його, бо танці – це не кіно, там так не відтвориш емоції і не видно моє обличчя. Але рухи, якісь «фішки» я його показав. Це була ідея нашого хореографа Юджина (Євгена Кулаковського – ред.) і, мені здається, що все вдалося. Було б круто, якби сам Роберт Дауні-молодший побачив наш виступ і якось прокоментував.

Вікторія: У нас тепер справжнє «полювання» на все, що пов'язано із Залізною людиною. Тільки щось побачив, то фотографуєш і кидаєш у наш чатік. Ну і звичайно, куди без «I love you 3000» з останнього фільму про Залізну Людину. Так ось це про наші почуття до цього героя.

– Коли виступили і почули цю бурхливу реакцію глядачів та суддів, які були думки?

Марина: Думок взагалі не було (сміється). Судді щось розповідають, хвалять нас, а ми на них дивимося, уважно слухаємо, і наче все розуміємо, але просто затамувавши подих стоїмо та чекаємо на вердикт.

Кирило: Ти нещодавно дивився це шоу та мрія бути учасником чогось схожого, слідкував за цими журі, хвилювався за тих, хто тобі з учасників сподобався. А тепер вони тобі кажуть, що ви талановиті і неймовірні. Ці емоції неможливо описати. Ми просто були щасливі.

– У 12-му сезоні «America's Got Talent​» виступали інший «Light balance», але то був дорослий склад. І тоді вони посіли третє місто у шоу. Судді вже казали, що їм дуже подобалася ця команда, чи порівнюють вас? І чи відчуваєте ви відповідальність, що продовжуєте справу вже відомої на весь світ команди?

Ангеліна: Хоча «Light balance» вже і знають в США, але глядачі шоу та й судді до останнього не вірили, що ми – дитячий колектив. Думали, що це всі ті ж чотири дитини, які виходили спочатку, а інші – або дорослі танцюристи, або графіка. Ми були для них несподіванкою.

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Вікторія: З нами працює Микита Сухненко, один із засновників «Light balance». Звичайно, що для нас важливо показувати рівень, не гірше ніж дорослий склад. Здається, нам це вдається.

Олександра: Іноді нас плутають. Просто кажуть, що ми – «Light balance» і не враховують, що ми команда «Kids». Але ми не ображаємося. Ми не настільки відомі, як дорослий склад, але сподіваюся, що це тимчасово.

– Читаєте коментарі про ваші виступи?

Всі: Так!

Ангеліна: Дуже важливо, що нас підтримують. Це надає сил.

Вікторія: Багато коментарів, що «чому вам не дали «золоту кнопку»?». Ви були круті! І це надихає та мотивує.

Тимур: Ми дуже хотіли «золоту кнопку» і одразу потрапити до прямих ефірів. Але, коли не отримали, то не дуже засмутилися, бо це ще додатковий виступ, а отже ми знову будемо працювати командою над тим, щоб здивувати всіх.

Ангеліна: Хочемо виступати ще і ще. Це крутий досвід, який можливо ми б не де не змогли отримати.

31 липня (в Україні). «Light Balance Kids» вдруге вийшло на сцену «America's Got Talent». Цього разу українська команда неоновим світлом «малює» вуличний баскетбол. Традиційно глядачі у захваті, а судді…а судді натискають ту саму «золоту кнопку», про яку і мріяли українські діти. Сльози щастя, обійми, посмішки, гучні оплески. Вони у чвертьфіналі, який відбудеться вже у серпні.