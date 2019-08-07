«Ми абсолютно невинні» – той, хто прийшов на акцію в Москві 27 липня з дитиною

Сергій Добринін

Дмитро Проказов, якого прокуратура Москви (столиці Росії) хоче позбавити батьківських прав через участь в акції 27 липня разом з однорічною дитиною, розповів Радіо Свобода, що в ніч на 6 серпня у них з дружиною відбувався обшук. Про це ж раніше повідомив сайт «ОВС-Інфо».

– Вчора вночі у нас був обшук на підставі відеоролика, який ЗМІ крутили весь тиждень. Прийшли вчора вночі до нас з обшуком зі Слідчого комітету у справі про залишення дитини в небезпеці. Нам призначили зустріч в Слідчому комітеті, ми повинні туди сьогодні їхати, просто дати свідчення, роз'яснити ситуацію. Зараз у новинах вийшла інформація про те, що паралельно ще й прокуратура порушує проти нас справу, і вони хочуть відібрати в нас дитину. Я не знаю, які ще служби вони хочуть зараз підключити. Ми абсолютно невинні. Ми ні в яких масових заворушеннях ніде не брали участі і ні в якому разі ніколи не залишали дитину в небезпеці і наодинці.

– Можете розповісти в двох словах, що відбувається на відео?

– Ми поверталися додому з нашим другом із прогулянки. Сергій [Фомін] – мій друг, він практично мій родич, він двоюрідний брат моєї дружини. Я просто попросив його понести дитину. Там не було ніяких оточень, ні поліцейських, ми всі разом спокійно пішли додому.

Дмитро Проказов із сином (в центрі) та Сергій Фомін (крайній праворуч) на акції «За чесні вибори» в центрі Москви 14 липня 2019 року:

Про те, що прокуратура Москви хоче позбавити батьківських прав подружню пару, яка 27 липня прийшла з однорічним сином на акцію біля московської мерії з вимогою реєстрації незалежних кандидатів в Мосміськдуму, стало відомо у вівторок вдень з прес-релізу відомства. У прес-релізі стверджується, що батьки під час мітингу передали малолітню дитину «третій особі», «наразивши на небезпеку його життя і здоров'я».

Як повідомило у вівторок державне російське агентство ТАСС, Перовський суд Москви зареєстрував позовну заяву про позбавлення батьківських прав Дмитра Проказова. Заява, йдеться в повідомленні прес-служби суду, надійшла від Перовської міжрайонної прокуратури. Дату засідання суду поки не призначили.

Епізод із немовлям згадується і в прес-релізі Слідчого комітету про звинувачення, заочно пред'явлені Сергію Фоміну, волонтеру штабу російської опозиціонерки Любові Соболь. Відомство з посиланням на «відкриті джерела» стверджує, що активіст, «залишаючи мітинг, взяв на руки чужу маленьку дитину для безперешкодного проходу повз оточення».

Сам Фомін, оголошений в розшук у справі про «масові заворушення» у Москві 27 липня, пояснив у фейсбуці своєї матері, що його друзі наділи на нього «кенгурятник» з його однорічним племінником.

Увечері 6 серпня Дмитро Проказов розповів журналістам про те, що з ним сталося, влаштувавши імпровізовану прес-конференцію. Російська редакція Радіо Свобода вела пряму трансляцію:

Під час акції 27 липня, яку російські правоохоронні органи вважають «масовими заворушеннями», були затримані майже 1400 осіб. Багато затриманих були побиті співробітниками поліції і Росгвардіі, отримавши переломи або інші травми. Дев'ять підозрюваних в участі в «масових заворушеннях» арештовані, один – Сергій Фомін – оголошений у федеральний розшук.

Оригінал – на сайті Російської редакції Радіо Свобода