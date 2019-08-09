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Медали континентального первенства по прыжкам в воду, шансы на проход в следующий этап Лиги Европы клубов из Донецкой и Луганской областей. Коротко о победах спортсменов из Донбасса за последние дни.

Луганско-запорожский тандем прыгунов в воду – Алексей Середа и Олег Сербин – стал серебряным призером чемпионата Европы в синхронных прыжках с вышки. И хотя украинский дуэт – самый юный среди участников финала, 17 и 13 лет, это не помешало обойти ближайших соперников на 0,6 балла.

Все четыре медали украинской сборной на чемпионате Европы завоевали представители Луганской и Донецкой области.

17-летняя луганчанка София Лыскун стала чемпионкой Европы в прыжках с 10-метровой вышки, мариупольский прыгун в воду Станислав Олиферчик в миксте с Викторией Кесарь завоевал «золото» на трехметровом трамплине, а луганский спортсмен Олег Колодий стал вторым на трамплине 1 метр.

У сборной Украины 13 медалей на чемпионате мира по подводному спорту среди юниоров – из них четыре за представителями Луганской области. Владимир Сущенко стал бронзовым призером мирового первенства в плавании на 400 и 800 метров в ластах. Также Сущенко и его земляк Дмитрий Серебряков выиграли «серебро» в смешанной эстафете 4х2000 метров плавания в ластах, а в 4х200 – стали третьими. Всего украинская команда завоевала 13 медалей (1 золотая, 5 серебряных и 7 бронзовых).

Без пропущенных, но и не забитых. ФК «Мариуполь» вступил в борьбу в Лиге Европы с третьего квалификационного раунда, дома «азовцы» принимали голландский АЗ. По мнению экспертов и по ставкам букмекеров, мариупольскую команду ждало поражение, вот только в реальности игра закончилась ничьей – 0:0. Следующий матч «Мариуполь» проведет на выезде, в случае победы «азовцев» в раунде плей-офф они встретятся с победителем пары «Антверпен» (Бельгия) – «Виктория» (Чехия). Первая бельгийско-чешская встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу «Антверпена».

Луганская «Заря» расписали мировую с ЦСКА из Софии на выезде. На 13-ой минуте счет открыли хозяева поля, луганчане отыграться смогли только на 45-ой минуте, когда пенальти реализовал Владлен Юрченко. 1:1 и теперь 15 августа в Запорожье состоится розыгрыш путевки в следующий этап Лиги Европы.

Донецкое высшее училище олимпийского резерва имени Сергея Бубки, которое теперь находится в Бахмуте Донецкой области, стало участником молодежного спортивного лагеря, который проходит в городе Сувон (Республика Корея). Более 40 учеников в возрасте от 15 до 18 лет со всего мира до 11 августа будут обмениваться спортивным опытом, улучшать свои знания про олимпийское движение и международные вопросы – права людей, гендерное равенство.