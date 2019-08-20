Радіо Свобода Daily: Чому депутат від «Слуги народу» назвав українську журналістку «тупою вівцею»?

«Слуга народу» вважає «зрозумілою реакцією» слова Бужанського, який назвав журналістку «вівцею»

Партія «Слуга народу» вважає «зрозумілою реакцією» слова майбутнього народного депутата Максима Бужанського, який назвав журналістку «Нового времени» Ольгу Духніч «тупою вівцею». Водночас «Слуга народу» вважає неприпустимими особисті образи будь-якого громадянина України, в тому числі й представників засобів масової інформації.

«Ми засуджуємо висловлювання обраного народного депутата Максима Бужанського стосовно журналістки журналу «Новое время». Керівництво партії та фракції «Слуга Народу» принесло пані Духніч вибачення», – розповіли в «Слузі народу».

Під час інтерв’ю з лідером «Слуги народу» Дмитром Разумковим Духнич сказала, що Бужанський «ностальгує за СРСР і часами Віктора Януковича». У відповідь Бужанський назвав Духнич «тупою вівцею з одіозного ЗМІ». Журналістка, своєю чергою, написала, що «відповідати пану Бужанському – це як спроба з’ясувати відносини з голубом, який нагадив вам на рукав пальто», та закликала майбутнього народного депутата вибачитися перед «Новым временем».

Зеленський зустрівся з Нетаньягу: Путін втрачає друзів?

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу ввечері 18 серпня прибув до Києва із дводенним візитом – це перший за 20 років візит голови ізраїльського уряду до України. 19 серпня прем’єр Ізраїлю зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським. В їхній присутності спеціальні уповноважені посли обох держав підписали угоду між Міністерством освіти і науки України та Міністерством освіти держави Ізраїль про сприяння вивченню івриту в освітніх закладах України, а української мови – в Ізраїлі.​

Яку роль відіграє ця зустріч для України? Читайте тут.

Як помирають окуповані міста Донбасу. Ексклюзивний репортаж із Олександрівська

Місто Олександрівськ розташоване неподалік непідконтрольного Луганська. У травні 2014 року це була справжня гаряча точка війни на Донбасі. Постійні обстріли, вибухи військових складів, нестача продуктів – через все це жителям Олександрівська довелося пройти п’ять років тому. Як живуть зараз у напівзруйнованому місті під контролем російських гібридних сил?

Про це – в ексклюзивному репортажі журналістів спеціального проєкту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

Пожежа в Одесі: серед загиблих – дитина і іноземка, в реанімації залишаються двоє людей – ОДА

За попередніми даними, серед дев’яти людей, які загинули внаслідок пожежі в готелі «Токіо-Стар» в Одесі, одна дитина і одна іноземна громадянка. Такі дані навела заступниця начальника департаменту охорони здоров’я Одеської обласної державної адміністрації Оксана Рокунець-Сорочан, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

«За попередніми висновками судово-медичних експертів, серед загиблих є одна дитина і одна іноземка, мешканка Австралії. На сьогодні завершується опізнання ще двох осіб, попередня причина смерті – отруєння продуктами горіння», – розповіла Рокунець-Сорочан.

За даними департаменту охорони здоров’я, наразі семеро осіб залишаються в лікарнях, однак більшість із них вже не в реанімації.

Трамп підтвердив зацікавленість у купівлі Гренландії

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон дійсно розглядає можливість придбання Гренландії в Данії. Раніше про це писали ЗМІ з посиланням на джерела. Трамп підтвердив цю інформацію, але додав, що ця тема не є пріоритетною.

Президент США заявив, що Данія втрачає гроші, контролюючи Гренландію. Трамп не виключив, що може обговорити це питання з данською владою під час свого ймовірного візиту у вересні. Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен назвала ідею Трампа про покупку Гренландії абсурдною. Прем’єр заявила, що не має наміру обговорювати це питання з президентом США під час зустрічі з ним.

Розкол уряду популістів в Італії: чи вдасться відвернути прихід нового Муссоліні?

В Італії цей тиждень буде вирішальним для долі її популістського уряду в складі лівих радикалів «Руху п'яти зірок» та праворадикальної партії «Ліга». Остання під диктатом свого лідера, міністра внутрішніх справ Маттео Сальвіні, напередодні подала до Сенату резолюцію про недовіру прем’єр-міністру Джузеппе Конте (позапартійного, але близького до «Руху п’яти зірок»).

Таким чином «головний популіст Італії» у турне курортами країни спричинив розкол в уряді і відкрив безпрецедентну кризу з метою використати електоральний консенсус та стати главою кабінету. Але реакція політикуму й громадян уже змушує Сальвіні сповільнити курс, як вони наголошують, до монополізації влади та руйнування демократичних інституцій. «Парламент – не пляж, де все вирішується за склянкою мохіто», – повчають його колеги. Чого ж чекати далі? Читайте тут.

Королі-реформатори, заколотники-марксисти і бін Ладен. Як змінювався незалежний Афганістан за 100 років

Сто років тому, 19 серпня 1919 року Афганістан отримав незалежність від Британської імперії. За цей час він був і світською монархією, і комуністичної республікою, і ісламським еміратом. Протягом ХХ століття влада жодного разу не передавалася мирним шляхом, а в ХХI країна насилу відновлюється після «війни з терором» і змушена домовлятися з радикальними угрупованнями.



Коротко розповімо заплутану історію стратегічно важливої для світової історії країни: чому Афганістан став місцем протиборства супердержав, як виникли головні екстремістські рухи сучасності і яку роль в їх формуванні відігравали іноземні спецслужби.

«Суспільне» повідомило, хто представлятиме Україну на «Дитячому Євробаченні» восени

Суспільний мовник України назвав ім’я переможниці національного відбору на участь у «Дитячому Євробаченні-2019».

«Переможницею національного відбору стала Софія Іванько з піснею «Коли здається», – йдеться в повідомленні мовника.

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