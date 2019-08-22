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22 Серпень 2019, Київ 23:51
Донбас.Реалії

«Просто он одел не ту футболочку»: история с «ДНР» на спине закончилась штрафом

25-летний задержанный житель Родинского в отделении полиции

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(Друкуємо мовою оригіналу)

Скандальное видео из Родинского собрало уже больше двухсот тысяч просмотров в фейсбуке. Борис Овчаров, боец-доброволец и переселенец из Донецка, совершил гражданское задержание парня в футболке с символикой «ДНР». За задержанного вступились местные жители. В итоге парень попал в отделение полиции. Пока что история для него закончилась штрафом: полиция объясняет, что по закону ничего больше с нарушителем сделать не может.

Борис Овчаров – коренной дончанин. На войну пошел добровольцем. Воевал в батальонах «Азов» и «ОУН». Прошел бои в Песках, защищал метеостанцию Донецкого аэропорта. Позднее командовал партизанской группой «Равлики». Борис вспоминает: «Власть нас пыталась даже посадить в тюрьму… Кстати, в том городе, который я штурмовал с «Азовом» в 2014 году, в 2015-м мне пришлось месяц просидеть в СИЗО».

А на спине русскими буквами – «донецкая народная республика». У меня глаза на лоб полезли!
Борис Овчаров

Утром 21 августа для ветерана АТО не предвещало ничего необычного. Борис рассказал, что не спеша ехал по придомовой территории. И увидел молодого человека в черной футболке: «А на спине русскими буквами – «донецкая народная республика». У меня глаза на лоб полезли! Я останавливаюсь, там еще двое хануриков было… те двое сразу убежали, этот пробовал сбежать. Я провел общественное задержание», – рассказывает подробности происшествия Борис Овчаров.

Борис Овчаров, ветеран АТО
Борис Овчаров, ветеран АТО
Повыбегали бабушки, деды, начали, что это несмышленый ребенок, что вы делаете… просто он одел не ту футболочку
Борис Овчаров

На видео, которое снял Борис, видно и слышно реакцию жителей: одна из женщин нецензурно ругается и тычет дулю в камеру. Вот что сообщил Овчаров: «Повыбегали бабушки, деды, начали, что это несмышленый ребенок, что вы делаете… просто он одел не ту футболочку. Потом там крутили дули, потом обзывали нас бандеровцами».

«Привлечь к ответственности невозможно» – полиция

Ну вы же знали, что на ней написано?
На допросе в полиции

Полицейские опубликовали фрагмент допроса задержанного. Из него следует, что футболку мужчина одел не по ошибке, а очень даже осознанно:

– Заказал в интернете, дома купил походить.

– Ну вы же знали, что на ней написано?

– Да, конечно.

– И специально купили?

– Да.

В полиции признали, что не могут наказать задержанного за символику на футболке. Как написано на сайте отдела полиции Покровска, «в связи с несовершенством современного законодательства».

Зато экспертиза показала, что задержанный был под действием алкоголя и наркотиков. На него составили административный протокол. Максимальное наказание – 85 гривен.

Если ты заказываешь такие футболки, значит извини, ты остаешься без всего в Украине
Борис Овчаров

Это еще не конец?

Борис Овчаров сообщил нам, что штрафом дело не обойдется. У ветеранов АТО есть свой план.

«Мы будем добиваться, чтобы его уволили с работы. И у нас есть рычаги, чтобы это сделать. Потому что каждый человек, который оденет на себя эту мерзость, должен знать, что останется ни с чем: без работы, без средств к существованию, и нам все равно. Он начинает: я, один кормилец. Нам на это все равно. Если ты одеваешь такие футболки, если ты заказываешь такие футболки, значит извини, ты остаешься без всего в Украине».

Константин Реуцкий, исполнительный директор благотворительного фонда «Восток-SOS», в комментарии Радио Донбасс.Реалии сказал, что действительно закон не предусматривает наказание за ношение одежды или другое использование символики группировок «ЛДНР», которые признаны в Украине террористическими. Ситуация непростая.

Константин Реуцкий, исполнительный директор БФ «Восток-SOS»
Константин Реуцкий, исполнительный директор БФ «Восток-SOS»
Не уверен, что, применив какие-то санкции по отношению к этому человеку, наша страна не проиграет дело, например, в Европейском суде по правам человека
Константин Ревуцкий

«Лично мне подобные проявления крайне неприятны, – говорит он, – свидетельствуют о том, что гибридная агрессия Российской Федерации против нашей страны продолжается. Но, с другой стороны, ношение подобной символики не выходит за рамки национального законодательства. Не уверен, что, применив какие-то санкции по отношению к этому человеку, наша страна не проиграет дело, например, в Европейском суде по правам человека».

Константин Реуцкий убежден, что решение этой проблемы требует общественного обсуждения и консенсуса. И Украина, находясь в состоянии войны, имеет полное право на противодействие таким гибридным атакам.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите)

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