(Друкуємо мовою оригіналу)

Скандальное видео из Родинского собрало уже больше двухсот тысяч просмотров в фейсбуке. Борис Овчаров, боец-доброволец и переселенец из Донецка, совершил гражданское задержание парня в футболке с символикой «ДНР». За задержанного вступились местные жители. В итоге парень попал в отделение полиции. Пока что история для него закончилась штрафом: полиция объясняет, что по закону ничего больше с нарушителем сделать не может.

Борис Овчаров – коренной дончанин. На войну пошел добровольцем. Воевал в батальонах «Азов» и «ОУН». Прошел бои в Песках, защищал метеостанцию Донецкого аэропорта. Позднее командовал партизанской группой «Равлики». Борис вспоминает: «Власть нас пыталась даже посадить в тюрьму… Кстати, в том городе, который я штурмовал с «Азовом» в 2014 году, в 2015-м мне пришлось месяц просидеть в СИЗО».

А на спине русскими буквами – «донецкая народная республика». У меня глаза на лоб полезли!

Утром 21 августа для ветерана АТО не предвещало ничего необычного. Борис рассказал, что не спеша ехал по придомовой территории. И увидел молодого человека в черной футболке: «А на спине русскими буквами – «донецкая народная республика». У меня глаза на лоб полезли! Я останавливаюсь, там еще двое хануриков было… те двое сразу убежали, этот пробовал сбежать. Я провел общественное задержание», – рассказывает подробности происшествия Борис Овчаров.

Повыбегали бабушки, деды, начали, что это несмышленый ребенок, что вы делаете… просто он одел не ту футболочку

На видео, которое снял Борис, видно и слышно реакцию жителей: одна из женщин нецензурно ругается и тычет дулю в камеру. Вот что сообщил Овчаров: «Повыбегали бабушки, деды, начали, что это несмышленый ребенок, что вы делаете… просто он одел не ту футболочку. Потом там крутили дули, потом обзывали нас бандеровцами».

«Привлечь к ответственности невозможно» – полиция

Ну вы же знали, что на ней написано?

Полицейские опубликовали фрагмент допроса задержанного. Из него следует, что футболку мужчина одел не по ошибке, а очень даже осознанно:

– Заказал в интернете, дома купил походить.

– Ну вы же знали, что на ней написано?

– Да, конечно.

– И специально купили?

– Да.

В полиции признали, что не могут наказать задержанного за символику на футболке. Как написано на сайте отдела полиции Покровска, «в связи с несовершенством современного законодательства».

Зато экспертиза показала, что задержанный был под действием алкоголя и наркотиков. На него составили административный протокол. Максимальное наказание – 85 гривен.

Если ты заказываешь такие футболки, значит извини, ты остаешься без всего в Украине

Это еще не конец?

Борис Овчаров сообщил нам, что штрафом дело не обойдется. У ветеранов АТО есть свой план.

«Мы будем добиваться, чтобы его уволили с работы. И у нас есть рычаги, чтобы это сделать. Потому что каждый человек, который оденет на себя эту мерзость, должен знать, что останется ни с чем: без работы, без средств к существованию, и нам все равно. Он начинает: я, один кормилец. Нам на это все равно. Если ты одеваешь такие футболки, если ты заказываешь такие футболки, значит извини, ты остаешься без всего в Украине».

Константин Реуцкий, исполнительный директор благотворительного фонда «Восток-SOS», в комментарии Радио Донбасс.Реалии сказал, что действительно закон не предусматривает наказание за ношение одежды или другое использование символики группировок «ЛДНР», которые признаны в Украине террористическими. Ситуация непростая.

Не уверен, что, применив какие-то санкции по отношению к этому человеку, наша страна не проиграет дело, например, в Европейском суде по правам человека

«Лично мне подобные проявления крайне неприятны, – говорит он, – свидетельствуют о том, что гибридная агрессия Российской Федерации против нашей страны продолжается. Но, с другой стороны, ношение подобной символики не выходит за рамки национального законодательства. Не уверен, что, применив какие-то санкции по отношению к этому человеку, наша страна не проиграет дело, например, в Европейском суде по правам человека».

Константин Реуцкий убежден, что решение этой проблемы требует общественного обсуждения и консенсуса. И Украина, находясь в состоянии войны, имеет полное право на противодействие таким гибридным атакам.

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