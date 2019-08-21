(Друкуємо мовою оригіналу)

Группировка «ЛНР» вновь «не просится» в Украину – слова её главаря Леонида Пасечника передали подконтрольные ему ресурсы. Это уже которое по счету заявление администраций российских гибридных сил на оккупированной части Донбасса о том, что они идут в Россию. И уже которое – о том, что возвращаются в Украину на особых условиях. Мы вспомнили, как боевики в разное время заявляли свой вектор «интеграции».

20 августа 2019 года. На совещании с «профсоюзным активом республики» главарь группировки «ЛНР» Леонид Пасечник говорит, что ОРЛО не просится назад в Украину. Это заявление продиктовано, очевидно, тем, что все чаще в СМИ пишут о стремлении России вернуть оккупированные украинские территории назад под контроль Киева. Пасечник уверяет: подконтрольные ему территории интегрируются в Россию.

«Вектор, направленный на интеграцию с Российской Федерацией, остается неизменен… в другие направления идти мы не собираемся... На сегодняшний день говорится о том, что мы просимся в Украину, что мы проводим какие-то акции. Я хочу сказать, что это не так», – говорит Пасечник.

Но тут же он перечислил свои условия Киеву и упомянул не о российском, а об украинском законе – том, где ОРДЛО – это часть Украины.

«В законе об особом статусе однозначно говорится, что для нашей экономической и политической независимости должны быть определены свои границы. Для того, чтобы мы, принимая наши решения, не пустили на нашу территорию бендеровцев, националистов, всю ту нечисть...» – заявил Пасечник

Под «какими-то акциями» он имеет в виду флешмоб #ЗеленскийПризнайВыборДонбасса, инициированный на оккупированных территориях в мае. Его участники обращались к украинскому президенту с призывом дать ОРДЛО особый статус. Это вскоре поддержали и главари группировок.

3 июля 2019 года в Twitter по поводу акции «Зеленский, признай выбор Донбасса» Пасечник написал: «Убежден, что таким сугубо мирным путем мы добьемся прекращения войны, выполнения Киевом Минских соглашений (в первую очередь особый статус) и признания права Донбасса на интеграцию с Российской Федерацией».

«ДНР» пошла дальше: в июле в Донецке ее силовики разогнали немногочисленный митинг тех, кто протестовал против этого флешмоба и возврата территорий под украинский контроль на правах автономии. Таким образом, тех, кто хотел в Россию, вдруг взяли – и запретили.

Читайте больше: В оккупированном Донецке запрещают мечтать о России?

Но... 18 июля 2019 года на встрече с работниками Стахановского завода ферросплавов Леонид Пасечник говорит, что группировка «ЛНР» ведет занятую ею территорию в Россию, и никак иначе: «Наша основная цель – это интеграция в Российскую Федерацию, у нас других задач нет, других направлений нет».

И тут же сообщает рабочим завода о планах получить особый статус в Украине: «Особый статус – это не автономия. Это не значит, что мы просто вошли в состав Украины. Это значит, что у нас своя граница, это значит, что у нас своя армия, это значит, что у нас свои судебные органы. Мы абсолютно самостоятельны».

1 мая 2019 года на митинге Пасечник провозглашает: «С Россией в сердце, с Россией навеки. Сегодня мы говорим «да» интеграции с Россией, «да» победе «русского мира».​

16 апреля 2019 года он идет дальше – к единому с Кремлем законодательству: «Нужно конечно же подстраиваться под российское законодательство… Делать это жестко, очень быстро не нужно. Потому что это будет очень сложно. Плавно, постепенно, поэтапно с подготовкой, с предложениями».

Но раньше, 27 ноября 2017 года, в интервью «ГТРК ЛНР» Пасечник утверждал, что группировка «ЛНР» – только за Минские соглашения. То есть, за реинтеграцию в Украину. «Первая и основная задача – это безусловно Минские соглашения. Не нужно забывать, что у нас идет война, линия соприкосновения недалеко од нас, там ежедневно… рвутся снаряды, погибают люди, проливается чья-то кровь».

Лидер вооруженного формирования «ДНР» Денис Пушилин тоже не отстает в разнообразии.

3 июля 2019 года, реагируя все на тот же флешмоб, он уверял, что путь ОРДО – это особый статус в составе Украины. «В сети интернет легко найти сотни видео, записанных жителями ДНР, с требованиями предоставить Донбассу особый статус и право на интеграцию с Россией… Требования наших граждан, основанные на принципах права и морали, – это не что иное, как стремление к миру, которое, безусловно, поддерживаю не только я, но и мои коллеги из органов власти «республики».

Но 10 января 2019 года Пушилин заявил о вхождении в «интенсивную фазу» интеграции Донбасса с Россией: «Интеграция Донбасса с Россией перешла в более интенсивную фазу​. Но говорить, что она закончится завтра или после завтра, ещё рано… Сейчас мы знакомимся с регионами России, а они с нами. Судя по той агрессивной и негативной риторике со стороны Киева, Донбасс от Киева будет отдаляться и, соответственно, приближаться туда, куда мы хотим, к России».

О выполнении Минска и интеграции в Россию подконтрольные Кремлю администрации говорят практически одновременно, иногда – в течение одной встречи на заводе. Недавно, правда, появилось и еще более загадочное предложение: это конфедерация с Украиной.

Читайте больше: Конфедерация с Украиной: очередное экзотическое предложение от боевиков​

«От жителей Донбасса ничего не зависит» – Овчаренко

До войны они голосовали и избирали, куда будет идти Донбасс

Общественный активист, дончанин Виталий Овчаренко в эфире Радио Донбасс.Реалии так прокомментировал словесное разнообразие, слышимое из ОРДЛО: «Некоторые топ-спикеры оккупированной территории стали во время публичный встреч объяснять местным жителям, почему они выступают за реинтеграцию оккупированных территорий в Украину. Мы 5 лет воюем против Украины, и в конце пяти лет объясняем местным жителям, почему мы вынуждены реинтегрироваться. Каламбур. Самое страшное, что от жителей самого Донбасса ничего не зависит, их используют, как серую массу. До войны они голосовали и избирали, куда будет идти Донбасс. Они имели право голоса. Сейчас оккупационные силы сказали: вы будете частью России – и жители вынуждены это слушать. Теперь – вы интегрируетесь назад в Украину, и жители тоже вынуждены это слушать. Послезавтра что-то поменяется, и они придумают третье. И жители Донбасса никак не могут на это реагировать».

О важности особого статуса для Донбасса говорил и президент России Владимир Путин во время последнего телефонного разговора с главой украинского государства Владимиром Зеленским. Что на все эти разговоры ответит Зеленский? Он уже говорил, что против особого статуса. Сейчас президент Украины предлагает провести переговоры в «нормандском формате» и привлечь к ним США. Но у Путина есть условие: сначала особый статус, потом переговоры. Теперь снова ход – за Зеленским.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите)