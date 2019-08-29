Дослідники, які вивчають мережу «Фейсбук», погрожують припинити роботу

Група вчених, які працюють з компанією «Фейсбук», щоб вивчити вплив соціальної мережі на демократію, заявила 27 серпня, що може припинити цю співпрацю, бо компанія не надала даних для дослідників, які вона їм пообіцяла. У заяві спонсорів проекту сказано, що компанія «Фейсбук» надала 83 відібраним для проекту вченим доступ «лише до частини очікуваних даних», що унеможливило проведення певних досліджень. Гігант соціальних медіа потребує покращити свою репутацію після того, як його платформу стали використовувати для зловживань демократичними механізмами.

Вчені надали компанії «Фейсбук» термін до 30 вересня для надання всіх очікуваних даних, але відповіді ще не отримали. Вчені кажуть, що їм потрібні дані, які б показували, якими веб-сторінками ділилися у фейсбуці ще в січні 2017 року. Натомість компанія «Фейсбук» опублікувала заяву, в якій зазначається, що вона залишається прихильною до проекту, який вперше відкриє компанію для досліджень незалежними науковцями, яких фінансує консорціум, що включає консервативний фонд Чарльза Коха та Мережа Омидьяра із Силіконової долини.

Компанія «Фейсбук» заявила, що в квітні 2018 року вона поділиться даними з науковцями, щоб допомогти їм дослідити вплив соціальних медіа на демократію. Компанія перебуває під шквалом критики через політичні оголошення та фейкові облікові записи, які можуть впливати на перебіг політичних кампаній та результати виборів.

Платні оголошення у фейсбуці стали головним інструментом політичних кампаній та інших організацій, спрямованих на виборців.

Зараз більшість людей знають, що такі компанії, як «Ґуґл» і «Фейсбук», збирають і продають ваші дані. І все ж деякі люди все ще думають: «Так що? Мені нема чого приховувати». Ось п’ять вагомих причин, щоб сказати їм, чому ваша конфіденційність коштує більше, ніж ви думаєте:

Нині, напередодні президентських виборів в Америці, що мають відбутися у листопаді 2020 року, компанія «Фейсбук» посилює свої правила щодо політичних оголошень у Сполучених Штатах. Компанія вимагатиме знати, хто замовник цих оголошень, які вони розміщуватиме на своєму веб-сайті та на платформі обміну фотографіями Instagram.

Гігант соціальних медіа представляє етикетку «підтвердженої організації» для американських політичних рекламодавців, які зможуть продемонструвати урядові документи, що підтверджують їхню легітимність.

Усі рекламодавці, які розміщують оголошення з політичних чи соціальних питань, також повинні будуть розміщувати свою контактну інформацію, навіть якщо вони не потребують «офіційної етикетки».

Щойно надійшло: компанія «Фейсбук» обмежить політичну рекламу до виборів 2020 року:

Нові правила наберуть чинності з середин жовтня.

Регуляторний нагляд виявився необхідним після того, як Росія використовувала платформи соціальних медіа для втручання у президентські вибори в США у 2016 році. Компанія «Фейсбук» від минулого року використовує інструменти для прозорості реклами.

Починаючи з травня 2018 року, «Фейсбук» вимагає від політичних рекламодавців у Сполучених Штатах розмістити в своїх оголошеннях повідомлення про те, хто оплатив кампанію. Але «Фейсбук» заявив, що виявив випадки, коли деякі агітатори використовували оманливі повідомлення, або намагалися зареєструватися як неіснуючі організації.

«У 2018 році ми побачили докази зловживань у розкритті своєї справжньої ідентичності та зв’язків, тому ми намагаємось посилити процес», – сказала Сара Шифф, менеджер із продуктів у фейсбуці.