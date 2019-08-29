Радіо Свобода Daily: Партія «Слуга народу» висуватиме на посаду прем'єра Гончарука

Хто головний кандидат у прем'єри?

У партії «Слуга народу» та її майбутній парламентській фракції вважають нинішнього заступника голови Офісу президента Олексія Гончарука єдиним кандидатом на посаду прем’єр-міністра України. Про це в ефірі одного з телеканалів заявила 27 серпня депутат Верховної Ради дев’ятого скликання Ірина Верещук.

«Ми вважаємо єдиним кандидатом пана Гончарука. У нас була можливість поговорити з ним і поставити будь-які запитання», – повідомила Верещук.

Раніше про те, що партія президента України Володимира Зеленського пропонуватиме Гончарука на посаду голови уряду, з посиланням на анонімні джерела повідомили кілька українських та західних засобів інформації.

У Дрогобичі газ не вибухав – «Львівгаз»

28 серпня о 02:46 у місті Дрогобич по вулиці Грушевського, 101, у чотириповерховому чотирипід’їздному житловому будинку сталося руйнування одного під’їзду з першого по четвертий поверх.

Під час пошуково-рятувальних робіт співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій з-під завалів врятували сімох людей, п’ятеро із них діти. Постраждалих госпіталізували. Також під завалами виявили тіла 2 загиблих. Розбір завалів за станом на вечір середи ще тривав.

Наразі розглядаються кілька версій трагедії, зокрема, що якесь приміщення могли перепланувати і знести несучу стіну. Експерти виключили версію щодо вибуху газу в будинку. Таку заяву зробив і «Львівгаз».

Суд звільнив керівника «РИА Новости Украина» Вишинського із СІЗО

Київський апеляційний суд звільнив керівника «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського зі слідчого ізолятора. Його відпустили під особисте зобов’язання. Вишинський має з’являтися до суду на першу вимогу, повідомляти про зміну місця проживання й утриматися від спілкування зі свідками у своїй справі.

Водночас суд не зобов’язував Вишинського носити електронний браслет і здавати на зберігання паспорт для виїзду за кордон. Головний редактор «РИА Новости-Украина» Кирило Вишинський був затриманий 15 травня 2018 року за підозрою в державній зраді (стаття 111 Кримінального кодексу України). Через два дні він був заарештований і відтоді перебував в СІЗО.

Шуфрич, партнер дружини Зеленського та інші. Хто очолить комітети Ради?

27 серпня підготовча група нового скликання парламенту затвердила кандидатури на керівні посади в комітетах Верховної Ради України. Відповідно до квоти, яку політичні партії мають, згідно з кількістю обранців тієї чи іншої політичної сили, найбільшу кількість головувань у парламентських комітетах отримала президентська партія «Слуга народу». Однак остаточне рішення ухвалюватимуть на засіданні після початку роботи парламенту.

Якими силами володітимуть політичні партії і хто організовуватиме роботу нового парламенту в профільних напрямках? Читайте у матеріалі.

Гройсман попрощався

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у середу ввечері попрощався з посадою голови уряду, оприлюднивши відповідне звернення.

«Уже зовсім скоро в цей кабінет зайде новий прем’єр, на плечі якого ляже величезна відповідальність – вирішувати, як продовжувати будувати і розвивати країну. Зі свого досвіду розумію, як це непросто – ухвалювати рішення, від яких залежить життя мільйонів людей. Тому хочу побажати своєму наступнику сили, терпіння і удачі. І головне – успіху», – сказав Гройсман на сторінці у Facebook.

За словами Гройсмана, «новий уряд прийматиме країну, яка і стабільна, і розвивається».

Радник президента США Джон Болтон про переговори з Росією, G7 та «Мотор Січ»

Вирішення ситуації на Донбасі і в Криму – це питання, важливе не лише для України та Європи, але й для США. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон. Болтон – колишній посол США в ООН, американський урядовець і дипломат із великим стажем. Деякі оглядачі називають його чи не головним «яструбом» у команді президента США Дональда Трампа. Джона Болтона можна помітити на фото з усіх ключових зустрічей президента США із чільними іноземними політиками. 27 і 28 серпня Джон Болтон перебував із візитом у Києві, куди прибув уперше з моменту обрання в Україні нового президента Володимира Зеленського.

Читайте та дивіться велике інтерв'ю із Джоном Болтоном тут.

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