ЗЗ заводи General Motors зупинили виробництво через страйк працівників

Майже 50 тисяч працівників провідного американського автовиробника General Motors розпочали 16 вересня страйк, вимагаючи підвищення заробітної плати. Через це призупинили виробництво 33 заводи компанії у дев'яти штатах США, а також закрилися 22 склади автозапчастин. Чому виник страйк та чим він може завершитися?

Масштабний страйк працівників General Motors (GM) розпочався 16 вересня після того, як галузева профспілка – «Союз робітників автогалузі» не змогла домовитися із керівництвом GM про підвищення зарплат, збереження робочих місць, а також укласти нову угоду на чотири роки.

Строк теперішньої угоди вийшов у суботу, повідомляє «Голос Америки».

До працівників GM приєдналися також і співробітники Ford та Fiat Chrysler.

Працівники алюмінієвого заводу в Бредфорді, штат Індіана, який виготовляє частини для авто, також відключили устаткування і вийшли з цехів, пише CBS News з посиланням на повідомлення працівників автогалузі.

Профспілка та керівництво корпорації виступили з заявами, які свідчать про відсутність домовленості.

«Ми стоїмо за справедливі зарплати, доступну охорону здоров'я та нашу долю в прибутках», – повідомив віце-президент профспілки Террі Діттес наголосив.

Що каже GM і Білий дім?

Керівництво корпорації GM заявило про готовність підвищити зарплати і інвестувати у розвиток заводів, що створить 5400 робочих місць, а також продовжити надавати «провідний для країни» пакет охорони здоров'я.

Президент США Дональд Трамп закликав сторони до переговорів. «Зберіться і укладіть угоду!» – закликав він у Twitter.

Яка роль профспілкового руху у США?

Теперішній страйк працівників автовиробничої галузі знову привертає увагу до профспілкового руху у США.

В 1954 році кожен третій американець був членом профспілки. Тепер, лише один з шістнадцяти зайнятих в приватному секторі США є членом профспілки. 4

8% всіх членів американських профспілок – урядові співробітники, пише New York Post.

Зі зростанням так званої гіг-економіки, коли працівник виконує роботи для декількох замовників, поставило питання про майбутнє профспілок у 21-му столітті, пише професор університету Cornell Луїс Гайман в статті для Los Angeles Times.

«Захист робочого місця пішов у минуле», – заявляє професор, але закликає не жаліти за тими часами, бо система у США, коли робоче місце на заводі було захищене, часто означало виключення з цієї системи жінок та національних меншин. Науковець наголошує, що такі компанії, як Uber не створили гіг-економіку, а стали можливими завдяки їй.

«Вибір для цих водіїв – не між водінням Uber та роботою на заводі з профспілкою. Це – між роботою на Uber та приготуванням кави латте та гамбургерів».

Основним викликом 21-го століття буде не захист робочих місць, які можуть бути автоматизованими, а напрацювання нової структури економіки, спрямованої на захист прав і задоволення потреб людини, говорить дослідник.

А от Стівен Грінхауз, автор книги з руху профспілок у США, переконаний, що профспілковий рух буде зростати.

«Профспілки виглядами мертвими, а потім неочікувано ми побачили найбільший страйк вчителів за десятиліття», – зазначає дослідник в інтерв'ю Detroit Free Press. ​

«Ми побачили не тільки зібрання по 10, 20, 30, 40, 50 тисяч вчителів в різних штатах, але вони мали надзвичайну підтримку дітей та батьків. І це свідчить про нову енергію і нову хвилю підтримки профспілок, якої ми не бачили вже багато, багато років», – каже Стівен Грінхауз.

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