«Допомагав в агресивній війні». Український суд розглядає справу білоруса, який воював за «ДНР»

Колегія суддів Дружковського міського суду Донецької області почала розглядати по суті справу громадянина Білорусі Дмитра Новікова. Він був затриманий спецслужбами України на підконтрольній Києву території Донецької області в серпні минулого року і обвинувачений у створенні терористичних організацій.



Згідно з обвинувальним актом, який у четвер оголосив прокурор, Дмитро Новіков звинувачується в злочинах за трьома статтями Кримінального кодексу України:

створення терористичної організації (карається позбавленням волі на строк від 8 до 15 років)

неодноразове порушення порядку в'їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію України (від 3 до 5 років позбавлення волі)

ведення агресивної війни (від 10 до 15 років ув'язнення)

Звинувачення, яке прокурор зачитував майже дві години, базується на кількох міжнародних правових документах, що визначають зовнішню агресію з використанням зброї і бойовиків, а також на українських законодавчих актах про захист цивільного населення і територіальної цілісності.



Але 19 вересня прокурор так і не завершив оголошення цього документа – в судовому процесі оголошено перерву до 30 жовтня, повідомляє Білоруська редакція Радіо Свобода.

Як потрапив до бойовиків на Донбас

Згідно зі звинуваченням, Дмитро Новіков в листопаді 2014 приєднався до незаконних збройних формувань так званої «Донецької народної республіки» через групу в соціальних мережах, яка керувалася з Москви.



Безпосередньо ж контракт «про вступ на оплачувану військову службу» Новіков підписав уже в Донецьку. У складі танкового батальйону «Сомалі» брав участь в боях за Донецький аеропорт, а потім у збройових зіткненнях з українським військам в Ясинуватському районі Донецької області.



З листопада 2014 року він періодично звільнявся зі служби в «ДНР» і більшу частину часу перебував у Росії. За даними слідства, його діяльність і неодноразові повернення до незаконних збройних формувань координувалися з Сергієвого Посаду під Москвою.

На своїх посадах в незаконних збройних формуваннях Новіков брав участь в бойових діях проти України і цивільного населення

У той же час прокурор двічі згадав один і той же факт, коли Дмитро Новіков на початку серпня 2018 року під час чергової поїздки на територію України, перед своїм затриманням, нібито спілкувався з «невстановленими слідством особами МГБ Республіки Білорусь», від яких отримав перевірочні завдання. Однак прокурор не уточнив повну назву згаданої нібито білоруського організації.



«На своїх посадах в незаконних збройних формуваннях Новіков брав участь в бойових діях проти України і цивільного населення. Виконував роль помічника у веденні агресивної війни Росії проти України за попередньою змовою з групою осіб», – зазначив прокурор.



Суд продовжив утримання Дмитра Новікова під вартою до 17 листопада.



Дмитро Новіков був затриманий 10 серпня 2018 року на підконтрольній Києву території України.

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