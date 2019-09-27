(Друкуємо мовою оригіналу)

В России запустили проект #ВСЕММИР. Известные российские и иностранные артисты призывают перестать воевать. Правда четкого адресата нет. Просто много красивых слов и патриотичная песня. Кто и зачем это делает и при чем здесь украинский певец Олег Винник?

В каждом куплете про братьев, общую силу и, конечно же, мир. Это если коротко о главной песни проекта #ВСЕММИР. На официальном сайте проекта отмечают, что их задача: «Призвать людей всего мира к мирному сосуществованию, прекращению войн и противостояний из-за разницы в политических, религиозных и других взглядах. Мир постоянно готовится к войне и есть только одна сила способная остановить это безумие… сила, дарованная только человеку – СЛОВО!»

Создатели проекта – группа «МИР 519» – не имеют отношения ни к одной политической или религиозной организации, говорится на сайта. Мол, просто крик души, не более.

Автор и исполнитель песни Алексей Хворостян – в прошлом участник российских проектов «Фабрика звезд». Известен песнями «Я служу России», «Падали, но поднимались», «Бросок на небеса». Почти все песни на военно-патриотическую тему. Выступал в аннексированном Крыму, а также в российских городах в рамках празднования Дня воссоединения Крыма с Россией. К примеру, Хворостян пел в Новороссийске в одном концерте с Тимуром Родригесом, за что им заплатили 3 миллиона рублей.

А кроме того, Хворостян награжден медалью участника военной операции в Сирии от Министерства обороны России по приказу Сергея Шойгу и дипломом Федерального агентства по делам национальностей – «за весомый вклад в укрепление дружбы и согласия между народами России».

Кстати, последнюю «награду» Хворостян получил вместе с певицей Зарой, которая тоже стала участницей #ВСЕММИР. Да-да, именно той Зарой, которая поддержала аннексию Крыма и неоднократно там выступала. Вот одно из ее выступлений в рамках акции Федерального агентства по делам национальностей: «Сегодня Крым – это часть России. Просто потому, что так решил народ, населяющий этот полуостров».

А это уже певец Денис Клявер, экс-участник группы «Чай вдвоем», призывает к миру: «Помните, что мир хрупок и спасет его только любовь и наше с вами неравнодушие. Всем мир!»

Вроде бы ничего страшного, ну призвал и призвал, если бы не тот факт, что Денис Клявер также выступал в аннексированном Крыму и оккупированных Луганске и Донецке.

В акции #ВСЕММИР приняли участие не только российские артисты, которые поддержали аннексию Крыма, а также политику президента России Владимира Путина относительно Украины – певица Валерия, журналист Владимир Познер, продюсер Игорь Крутой, но и представители других стран, как отмечают организаторы. Но так ли это?

К примеру, представителем Греции стал артист Эвклид Кюрдзидис. Правда до 1996 года он был гражданином России. На данный момент заслуженный артист России и Южной Осетии.

Или вот Сосо Павлиашвили – грузинский эстрадный артист, который в 2004 году – после выступления с российскими исполнителями в концертной программе на территории Нагорного Карабаха – получил на несколько лет невъезд на территорию Азербайджана. Из списка персон нон-грата Павлиашвили исключат только в 2016 году. Интересно, что о войне в Грузии Сосо Павлиашвили громко не высказывается и видеоролики не записывает.

Как не удивительно, а сирийцем в проекте выставили Авраама Руссо. Он родился в Сирии, но переехал во Францию, когда ему было 7 лет. С 2012 года Руссо – гражданин Армении.

Родившийся в Украине, переехавший в 14 лет в Израиль и часто участвующий в российских талант-шоу певец Влади Блайберг –​ все же представитель Израиля. Вот и получается, что в так называемой «международной акции» приняли участие россияне, те, кто из других стран, но давно работают в России и поддерживают все, что делает Россия, а также Аллесандро Сафино из Италии, Мирей Матьей из Франции и Олег Винник из Украины.

«Я не хочу, чтобы родители оплакивали своих детей. Я не хочу, чтобы молодые жены становились вдовами. И я не хочу, чтобы страдали дети. Давайте не забывать, что мы пришли в этот мир, чтобы научиться любить, а не отбирать жизнь один у другого», – отметил Винник.

В пресс-службе артиста уже заявили, что «решение поддержать международный проект, который был запущен в день мира, не идет в разрез с жизненной и патриотической позицией артиста».

Олег Винник неоднократно заявлял, что отказывается от приглашений выступить в России с концертами, потому что в Украине идет война. В тоже время певец заявлял и такое.

– Если бы тебе позвонил Путин и сказал: «У меня завтра день рождение или инагурация. Вот тебе 10 миллионов долларов. Приезжай!». Чтобы ты сказал?

– Если он может предотвратить войну, то я бы согласился. Если бы так было бы. Я готов быть «изменником Родины», для того, чтобы был мир в Украине.

– Два народа очень близких друг другу, братья убивают друг друга. Как я могу относиться к этому? Это большое горе. Но мы его переживем

– Мне кажется, что все случившееся в нашей стране в крайнее время — это все было лишнее. Мне это кажется искусственным. Майданы, и все остальное…

На самом деле в России почти каждый год проходят социальные акции – появляются видеозаписи или записи песен, в которых чаще всего участвуют одни и те же артисты. К примеру, акция мы за мир, которая была запущена перед 9 мая в 2018 году. Артисты читали фронтовые письма или стихи про войну и призывали больше никогда этого не повторять. В это же время на территории Сирии Россия продолжала проводить военные операции и бомбандировки с воздуха.

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