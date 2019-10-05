Минулої доби бойовики 32 рази порушили режим припинення вогню, загинув військовий – штаб ООС

Упродовж минулої доби, 4 жовтня, бойовики на Донбасі 32 рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Крім того, порушуючи Мінські угоди, противник відкрив вогонь з автоматичного гранатомета по ділянці розведення сил і засобів в районі населеного пункту Богданівки», – мовиться у повідомленні.

Внаслідок ворожих обстрілів 4 жовтня один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил загинув, ще два військовослужбовці отримали поранення різного ступеня важкості.

«Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці три рази порушили режим припинення вогню», – заявили у штабі, зазначивши, що внаслідок обстрілів один військовий сьогодні отримав поранення.

У збройних угрупованнях «ЛДНР» не звітують про перебіг бойових дій протягом минулої доби

Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.