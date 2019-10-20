Історичний вихід двох жінок у відкритий космос, G7 проти криптовалюти та інші топ-новини зі світу технологій

Уперше в історії космонавтики у відкритий космос одночасно вийшли дві жінки, «Група семи» почала перейматися запуском нової криптовалюти від Facebook, а подушка-робот допомагає заснути. Радіо Свобода зібрало кілька новинок зі світу науки і технологій, які цього тижня могли пройти повз вас.

Жінки-астронавти творять історію

18 жовтня 2019 року – вперше в історії людства – одразу дві жінки водночас вийшли у відкритий космос із борту Міжнародної космічної станції.

Це були американські астронавтки Крістіна Кох та Джессіка Мейр. Їхнім завданням був ремонт енергосистеми, а саме заміна несправного блоку заряду та розряду акумулятора, який не вдалося активувати на початку жовтня, коли на зовнішній стороні станції були встановлені нові літій-іонні батареї, інформує НАСА.

НАСА планувала «космічну прогулянку» двох жінок ще в березні 2019 року. Але ця подія, в якій тоді мали брати участь Крістіна Кох та ще одна астронавтка Енн Макклейн, не відбулася, оскільки на станції не знайшлося двох скафандрів потрібного розміру. Саме тоді НАСА розкритикували через відсутність потрібної уніформи.

«Група семи» проти криптовалюти Facebook

Не так давно компанія Facebook оголосила про наміри запустити власну криптовалюту під назвою Libra, як у «Групі семи» висловили з цього приводу занепокоєння.

Представники «елітного клубу» вирішили, що запуск не можна допустити до тих пір, поки не будуть вирішені пов’язані із ними «серйозні міжнародні ризики», йдеться в статті інформаційної агенції Reuters.

«Якщо «стабільні монети» (stablecoins) – тобто цифрові валюти, що зазвичай підтримуються традиційними грошима та іншими активами – запровадити широкомасштабно, це може загрожувати світовій валютній системі та фінансовій стабільності, повідомляє робоча група G7 у звіті для міністрів фінансів, які зібралися у Вашингтоні в рамках осінніх зустрічей МВФ та Світового банку», – йдеться у статті.

Проблема у тім, що криптовалюти наразі не регулюють, як і інші новітні технологічні продукти.

На думку аналітиків, це може перешкоджати міжнародним зусиллям у боротьбі з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, а також сприяти низці інших проблем, пов’язаних із злочинністю, йдеться у статті.

Подушка-робот, що допомагає засинати

Проблема зі сном є дуже поширеною. І подолати цю проблему, та ще й заробити на цьому намагаються багато компаній – від фармацевтів до розробників спеціальних мобільних застосунків.

Вчені з Делфтського університету підішли до проблеми дещо в інший шлях, розробивши робота-подушку, мета якої – допомогти засинати за рахунок уповільнення ритму дихання. Ім’я робота – Somnox.

Девайс оснащений спеціальними датчиками, які збирають статистику сну людини і підлаштовується під частоту дихання свого власника, який ніяк не засне.

Щоправда задоволення не з дешевих. Коштує такий робот 599 доларів. Тому наразі незрозуміло яка кількість людей обере саме цей девайс замість якогось в сотні разів дешевшого аптечного «аналогу».

Як смартфон пришвидшує старіння?

Те саме світло, яке виходить від смартфонів, комп’ютерів та інших електронних девайсів, може впливати на довголіття, навіть коли воно не світить прямо в очі, кажуть науковці.

«Синя довжина хвилі, що утворюється світлодіодами, пошкоджує клітини мозку, а також сітківки, згідно з новим дослідженням на модельному організмі», – йдеться на сайті Science Daily.

Ейлін Чоу, один зі співавторів дослідження, зазначає, що досягнення технології та медицини можуть спільно працювати над вирішенням негативних наслідків світла, якщо ці дослідження в кінцевому підсумку виявляться застосовними і для людей.

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