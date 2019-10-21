Радіо Свобода Daily: Гладковський не втече від слідства навіть у разі грошової застави – генпрокурор

Суд арештував Гладковського із правом застави

Вищий антикорупційний суд вирішив взяти під варту колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського на 60 діб із правом застави.

Згідно з рішенням суду, оголошеним 19 жовтня, Гладковський перебуватиме під вартою до 15 грудня.

Суддя також передбачив право Гладковського внести грошову заставу і визначив її розмір у понад 10,5 мільйона гривень.

Таким чином, суд частково задовольнив клопотання сторони обвинувачення, яка наполягала на арешті із заставою у понад 100 мільйонів гривень.

Рябошапка: навіть у разі внесення застави Гладковський не зможе переховуватися від слідства

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка висловив упевненість у тому, що навіть у разі внесення застави колишній перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський не зможе переховуватися від слідства.

У відеозверненні у фейсбуці генпрокурор мотивував це тим, що суд поклав на Гладковського низку обов’язків, зокрема, він має носити електронний браслет, здати документи, які дозволяють виїзд за кордон, не залишати територію Київської області і повідомляти про своє пересування слідчим.

«Таким чином навіть у разі внесення застави органами досудового розслідування буде повністю забезпечено можливість співпраці підозрюваного з органами досудового розслідування та унеможливлено його переховування від органів кримінального переслідування», – сказав Рябошапка.

Велике інтерв'ю із віцепрем’єр-міністром України

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Бойовики російських гібридних сил шукали з-поміж українських бійців кулеметника і «Натрій», рятуючи товаришів, сказав, що це він. Брановицького довго і нещадно били, а потім його застрелив пострілом у голову ватажок бойовиків – громадянин Росії Арсеній Павлов із позивним «Моторола».​

Ігоря Брановицького посмертно нагородили званням Герой України, його ім'ям у Києві назвали вулицю. Тепер молоді і активні люди на його честь створюють центр громадської освіти. ​

Співкоординатори центру Мар’ян Присяжнюк та Віталій Селик розповіли Радіо Свобода про те, чим займатиметься центр «Натрій».

«Розіп’ятий хлопчик» і «автономія від Луганська до Одеси»: війна на Донбасі в іноземних серіалах

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Про це – у матеріалі журналістів проєкту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

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Проте цей порядок денний змінило попереднє голосуванням за поправку депутата Олівера Летвіна. Саме ухвалення цієї поправки і вивело на обрій кілька нових можливих напрямків розвитку подій, пов’язаних із «розлученням» Британії з Європейським союзом, змінивши основні плани парламенту щодо голосування за план Джонсона. То який сценарій чекає на Сполучене Королівство далі? Читайте тут.

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Уперше в історії космонавтики у відкритий космос одночасно вийшли дві жінки, «Група семи» почала перейматися запуском нової криптовалюти від соцмережі «Фейсбук», а подушка-робот допомагає заснути.

Радіо Свобода зібрало кілька новинок зі світу науки і технологій, які цього тижня могли пройти повз вас.

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